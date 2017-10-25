Thế nhưng, ‘ở trong chăn mới biết chăn có rận’, chồng chị lại có sở thích chăn ‘ rau sạch ’. Anh chồng cặp bồ hết người này đến người kia. Anh không tha mấy cô thư kí, nhân viên cấp dưới, cả mấy em nhân viên trẻ ở những quán cà phê chồng cô hay ghé. Ở với chồng bao lâu nay chị biết, chồng chị chả yêu thương gì bọn họ nhưng lại luôn luôn muốn đổi mới khoản ‘giường chiếu’. Đã không ít lần chị bắt gặp chồng mình vào khách sạn với người khác.

Đã rất nhiều lần, nhìn chị khóc tôi đã khuyên chị ly hôn. Chị kết hôn đã 7 năm rồi, có với chồng hai mặt con. Một gái một trai, cả hai đều xinh xắn ngoan ngoãn. Chị là nhân viên công chức còn chồng làm kinh doanh ở một công ty có tầm cỡ. Nhìn vào gia đình chị, không ít người thầm ghen tị. Một gia đình hạnh phúc, kinh tế vững vàng ổn định.

Lần đầu biết chồng ngoại tình chị đã khóc hết nước mắt. Chị cũng tìm đến tận nhà người kia để làm um lên. Chồng chị chấm dứt với cô nhân tình nhưng vài tháng sau lại cặp với người mới. Biết bao lần như thế, chị không còn sức lực để ghen tuông. Chị biết, mấy cô nhân tình của chồng cũng chỉ như mấy chú thỏ non, làm sao thoát khỏi một con sói già đời như anh ta. Mọi cảm xúc trong tim chị đã nguội lạnh. Chị không yêu chồng nữa, không còn tha thiết chồng mình ngày nào đó sẽ thay đổi.

Chị bảo, chị cần cái mác gia đình hạnh phúc cho hai đứa con. Tụi nó đang tuổi ăn, tuổi lớn. Bây giờ ly hôn, những đứa con của chị sẽ ra sao? Mà còn họ hàng, người thân, bạn bè chị nữa. Mọi người sẽ bàn tán, đánh giá gia đình chị. Thì thôi, mình cứ giả mù, giả điếc vậy.

Hàng ngày, chị vẫn chăm sóc tốt hai đứa con. Nấu những món ăn thật ngon. Chồng chị có khi về ăn, có khi cả đêm không về chị cũng không quan tâm. Cuối tuần, chị giao kèo với anh dù có làm gì cũng phải chở tụi nhỏ đi ăn, đi chơi. Và trước mặt con, hai người không bao giờ tranh cãi điều gì. Chị bảo, ở ngoài đường anh muốn làm gì thì làm. Về nhà, phải quan tâm đến con.

Chị biết anh có cả chục cô ‘rau sạch’ ở ngoài để thỏa mãn cho nhu cầu giường chiếu của mình. Có hôm nửa đêm, khật khưỡng say chồng chị trở về. Anh lại lột trần chị ra để thỏa mãn. Sau những lần như thế chồng lăn ra ngủ, chị chua xót bẽ bàng. Chị nghĩ, mình đâu khác gì những cô nhân tình ngoài kia của chồng. Chị cũng như một thứ 'rau sạch', khi cần thỏa mãn chồng sẽ tìm đến. Chỉ là trên giấy tờ, chị đàng hoàng được công nhận là vợ.

Mọi người thường hay thấy gia đình chị dắt nhau đi công viên vào mỗi chiều chủ nhật. Khi ấy, gia đình chị như kiểu mẫu để người khác xuýt xoa, ngưỡng mộ. Đâu có ai biết đâu rằng, tự tâm can chị thấy mình cô đơn và đau khổ. Chị mệt mỏi đến tột cùng khi cố làm tròn vai diễn của mình.

Có đến cả trăm lần, tôi khuyên chị ly hôn. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác đều nhận được cái lắc đầu của chị. Rằng chị không thể, chị còn điều này, chị còn điều kia ràng buộc. Không biết chị trông chờ gì ở cuộc hôn nhân bất hạnh này nữa.

Tại sao chị cứ mãi cam chịu là một thứ ‘rau sạch’ của chồng?