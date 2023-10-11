Cưới được vợ xinh như hoa hậu nhưng đẻ 2 con thì quá xấu, đi xét nghiệm ADN thì đúng là con mình, chồng chết điếng khi tìm được bức ảnh cũ của vợ và sự thật phơi bày

Tâm sự gia đình 11/10/2023 13:04

Khi con gái được 4 tuổi thì vợ chồng Ngân và Hùng lại quyết định có thai thêm lần hai. Lần này Ngân sinh cho chồng đứa con trai, lúc bé trông không đến nỗi nào nhưng càng lớn Hùng lại càng chán ngán khi đứa con xấu vô cùng.

Hùng là đại gia có tiếng về độ giàu có và chịu chơi, bất cứ cô gái nào Hùng nhắm đến thì anh đều có thể đưa lên giường. Dù được rất nhiều cô tình nguyện xin chết nhưng Hùng chỉ đến với họ để chơi bời chứ không xác định chuyện kết hôn. Ấy thế nhưng ngày hôm đó lên bar thì Hùng hoàn toàn bị khuất phục trước vẻ đẹp của Ngân, nhìn Ngân vừa có nét ngoan hiền kiểu gái còn trinh nguyên, vừa có nét gái hư mà Hùng thích thú.

Cứ tưởng chỉ cần 3 ngày là tán đổ Ngân, nào ngờ mất 3 tháng thì Ngân mới thèm để ý đến Hùng. Chưa có cô gái nào dám từ chối Hùng, chính vì thế mà với Hùng thì Ngân thật sự đặc biệt. Và rồi Hùng muốn cưới được Ngân làm vợ với lý do Ngân xinh đẹp thì nhất định sẽ sinh cho Hùng những đứa con xinh đẹp. Hùng cầu hôn Ngân bằng chiếc nhẫn kim cương 3 tỷ, chính vì vậy không có lý do gì mà Ngân lại đi từ chối.

Cưới được vợ xinh như hoa hậu nhưng đẻ 2 con thì quá xấu, đi xét nghiệm ADN thì đúng là con mình, chồng chết điếng khi tìm được bức ảnh cũ của vợ và sự thật phơi bày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em muốn khi em đã là vợ thì anh nhất định không được đi với gái nữa.

- Chuyện đó em khỏi lo. Có vợ đẹp như em rồi thì anh ngu gì mà gái gú nữa.

 

Và rồi một đám cưới hoành tráng của Hùng và Ngân diễn ra trong bầu không khí hoành tráng với hàng nghìn khách mời. Dù là địa gia được gái theo nhiều nhưng có cô vợ xinh như Ngân thì Hùng lại phải giữ cô vì cứ sợ bị gã đàn ông khác cướp mất. Cưới về được nửa năm thì Hùng bàn vợ mang thai, chỉ sau 2 tháng thì Ngân có thai. Khỏi phải nói lúc đó Hùng hí hửng như nào.

- Anh muốn em sinh con gái hay con trai cho anh nào.

- Con nào cũng được, nếu là con gái sẽ xinh đẹp như công chúa. Còn nếu là con trai nó nhất định sẽ là một hotboy. Em đẹp thế này kiểu gì cũng sinh con đẹp.

Nói thì sung sướng như vậy, ấy thế nhưng có nằm mơ thì Hùng không ngờ sau 9 tháng 10 ngày thì Ngân lại sinh ra đứa con gái. Nhưng cái điều đáng nói là cô con gái trông xấu xí vô cùng, Hùng thắc mắc lắm nên đi xét nghiệm ADN, đến khi kết quả thì đứa bé đúng là giọt máu của anh. Hùng lại im lặng vì không thể nói được điều gì, vợ anh đẹp như vậy thì sinh con chắc hẳn là xấu do bên nòi giống nhà anh.

Khi con gái được 4 tuổi thì vợ chồng Ngân và Hùng lại quyết định có thai thêm lần hai. Lần này Ngân sinh cho chồng đứa con trai, lúc bé trông không đến nỗi nào nhưng càng lớn Hùng lại càng chán ngán khi đứa con xấu vô cùng.

- Ông Hùng vô sinh để vợ ra ngoài cặp bồ hay sao mà đẻ con ra đứa nào cũng xấu tệ xấu hại.

Nghe những lời xì xào đó của mọi người Hùng điên tiết lắm, anh lập tức lôi vợ con ra đánh chửi.

- Rốt cuộc cô ngủ với gã đàn ông nào rồi bắt tôi "đổ vỏ" đúng không? Rõ ràng cô đẹp như hoa hậu, tôi cũng không đến nỗi nào. Sao đẻ 2 đứa con thì đứa nào cũng xấu xí thế này hả? Con tôi phải đẹp cơ mà.

- Anh không tin thì đi xét nghiệm ADN đi, con xấu là do nòi nhà anh.

Cưới được vợ xinh như hoa hậu nhưng đẻ 2 con thì quá xấu, đi xét nghiệm ADN thì đúng là con mình, chồng chết điếng khi tìm được bức ảnh cũ của vợ và sự thật phơi bày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe vợ nói như vậy Hùng càng điên tiết vì đúng là anh đã xét nghiệm và kết quả 2 đứa con đều là huyết thống của mình. Hùng không tài nào hiểu nổi, sớm biết cưới vợ đẹp mà đẻ con xấu thế này thì anh đã không cưới Ngân làm vợ. Thế rồi cho đến một ngày thì sự thật cũng lộ ra, ngày hôm đó máy tính của mình hỏng lại đang cần giải quyết công việc sớm nên Hùng lấy máy vợ. Lúc mở máy Hùng thấy có một file ảnh gì đó rất lạ. Hùng kích vào thì chết sững khi đó là những tấm ảnh cũ của vợ mình. Điều đáng kinh ngạc đó là lúc đó Ngân xấu xí, hóa ra có được nhan sắc như ngày hôm nay là do Ngân phẫu thuật chứ không phải vẻ đẹp tự nhiên.

Giờ thì Hùng đã hiểu vì sao dù vợ đẹp mà đẻ con ra vẫn xấu xí, giờ anh chẳng biết phải làm sao với cô vợ của mình. Hùng muốn ly hôn vì sự thật kinh khủng mà vợ giấu mình, nhưng anh cũng sợ sự việc mình cưới phải cô vợ phẫu thuật thẩm mỹ ảnh hưởng tới công việc nếu như anh quyết định ly hôn.

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Từ khóa:   bí mật của vợ vợ đẹp sinh con xấu vợ phẫu thuật thẩm mỹ

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