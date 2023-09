Vợ sau sinh xập xệ chồng theo nhân tình quyết ly hôn, chia tay không níu kéo nhưng 5 năm sau chồng cũ nhiều lần tìm đến cầu xin tha thứ, nối lại tình xưa

Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng nói thế tôi cũng an tâm vì ít ra anh không chê bai mà còn an ủi động viên tôi. Vậy nhưng sau khi sinh con, tôi tưởng rằng mình sẽ nhanh lấy lại vóc dáng, ai ngờ tôi càng ngày càng béo, tăng đến hơn 20 cân so với lúc con gái. Tôi xồ xề, bụng cả rổ mỡ, cân nặng thì tăng không kiểm soát. Nhìn trong gương tôi còn cảm thấy chán ngán chứ đừng nói đến việc chồng nhìn mình.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi bắt đầu cảm thấy chồng mình thay đổi. Trước đây đi làm về à anh về nhà ngay còn bây giờ anh cứ viện cớ công việc nhiểu rồi bạn bè tụ tập nên đôi khi tận nửa đêm anh mưới chịu về. Càng ngày, chồng càng tránh né tôi, khi tôi sinh xong, đã sẵn sàng cho chuyện ấy bình thường thì anh vẫn dửng dưng. Mỗi lần vợ chồng ở trong phòng với nhau, anh lại nhìn tôi lắc đầu, ngao ngán khiến tôi vô cùng tủi hổ.

- Em không thể làm cho người em thon gọn hơn được ạ. Sinh xong rồi mà nhìn em giống như mang song thai vậy.

Thấy chồng nói như vậy tôi chỉ biết ôm mặt khóc, bây giờ tôi bận tối mắt tối mũi công việc nhà rồi còn chăm sóc con nhỏ thì lấy đâu ra thời gian để làm đẹp cho bản thân mình.Thế rồi tôi phát hiện anh có bồ trong một lần lét lút nghe được cuộc trò chuyện của anh và nhân tình trong nhà tắm. Khi đó con tôi vừa tròn 4 tháng, thật sự tôi đau khổ, tiều tụy vô cùng. Tôi không ăn được, không ngủ được, suy nghĩ suốt ngày, mặt mũi sầu thảm nên càng già nua.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi bất chấp tất cả, bắt chồng mình phải chấm dứt với người phụ nữ đó ngay lập tức. Vậy nhưng tôi khuyên nhủ đủ điều mà anh bỏ ngoài tai, thậm chí còn ngang nhiên chê bai vợ, đêm ngày đi với nhân tình. Anh ta cho rằng tôi xập xệ thì không được cấm anh ta đi với bồ. Tôi không chịu nổi sự xúc phạm và phản bội của chồng.

Dù con còn nhỏ nhưng tôi kiên quyết ly hôn, mang con về nhà ngoại khi con chưa tròn 1 tuổi. Cũng may nhà tôi có điều kiện nên mẹ tôi ở nhà hỗ trợ. Quyết thay đổi lại bản thân mình tôi đi làm, mỗi ngày sau giờ tan sở đều đi tập, kết hợp với chế độ ăn, không lâu sau tôi nhanh chóng giảm cân. Tuy chưa về với mức ngày xưa nhưng đã thon gọn đi rất nhiều. Thật sự, lúc ấy tôi vẫn còn tình yêu với chồng, thậm chí còn mong anh hối cải, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì, anh ta vẫn chết mê chết mệt cô bồ nhí.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn 5 năm sau, tôi trở thành một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, thậm chí có nhiều người theo đuổi. Còn chồng tôi anh ta nhiều lần tìm đến tôi cầu xin tha thứ, van xin vì ngày xưa đã trót dại nhưng tôi không đồng ý. Chồng tôi sau lần ly hôn thì không được cất nhắc nâng đỡ như trước nữa vì đời tư có vấn đề, nghe nói cô nhân tình ngày xưa cũng bỏ anh chạy theo một gã lắm tiền nhiều của khác.

Bây giờ thấy chồng như vậy tôi hả hê vì cùng vì nhiều lúc nghĩ lại, có lẽ là nhân quả, những gì anh nhận hôm nay chẳng phải chính là những điều anh đã từng làm với tôi hay sao? Đó là bài học thích đáng cho người chồng hèn hạ như anh ta.