Ly hôn là lối thoát cho ba mẹ, nhưng là ngõ cụt của con cái… Nên sống vì mình hay vì con? Hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định dắt nhau ra tòa

Tâm sự gia đình 06/09/2023 13:24

Biết nỗi đau và cái giá mà trẻ phải nhận khi cha mẹ ly hôn, bạn hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định dắt nhau ra tòa.

Khi cha mẹ bỏ nhau, con cái phải gánh chịu nhiều tổn thương. Không ít trẻ lâm vào con đường xấu vì không được giáo dục tốt, không có ai bên cạnh khuyên răn dạy dỗ.

Con cái là món quà thiêng liêng nhất mà ông trời ban tặng cho mỗi cặp vợ chồng. Nhưng không phải “món quà” nào cũng sẽ được trân trọng. Nhiều đứa trẻ hạnh phúc khi sống trong gia đình có cha mẹ yêu thương nhau, nhưng cũng không ít đứa trẻ phải chứng kiến cảnh gia đình đổ vỡ.

Ly hôn là lối thoát cho ba mẹ, nhưng là ngõ cụt của con cái… Nên sống vì mình hay vì con? Hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định dắt nhau ra tòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có quyền lên tiếng, chúng sẽ không hy vọng cha mẹ chia ly. Chúng không mong chứng kiến cảnh cha mẹ lôi nhau ra tòa và sống dưới ánh mắt dò xét của người đời. Chúng càng không hy vọng bạn cho chúng một hình hài đẹp đẽ nhưng tâm hồn thì chẳng nguyên vẹn.

Mỗi đứa trẻ đều có quyền hạnh phúc, nhưng người lớn lại cướp đi hạnh phúc của chúng mà không hỏi chúng có đồng ý hay không. Người lớn tự đưa ra quyết định và để con cái phải chịu cái giá quá đắt.

Khi ra tòa ly hôn, tất nhiên ai cũng tổn thương, nhưng con cái là người phải hứng chịu đau khổ nhiều nhất. Tôi đã từng nghe một đứa trẻ nói rằng “nếu cha mẹ không ly hôn, có lẽ cuộc sống của con bây giờ đã khác. Nếu cha mẹ không bỏ nhau, có lẽ con đã có động lực tiếp tục đi học chứ không bươn chải vất vả như thế này”.

Ly hôn là lối thoát cho ba mẹ, nhưng là ngõ cụt của con cái… Nên sống vì mình hay vì con? Hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định dắt nhau ra tòa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ. Nếu lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, trẻ dễ nổi loạn, bất cần và cuộc đời sau này cũng vô cùng bấp bênh. Không được cha mẹ dìu dắt, chúng sẽ rất khó khăn trong việc trưởng thành và đối diện với sóng gió ngoài kia.

Biết nỗi đau và cái giá mà trẻ phải nhận khi cha mẹ ly hôn, bạn hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định dắt nhau ra tòa.

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Anh nắm lấy tay tôi mà bảo: “Bao nhiêu năm qua anh vẫn không yêu ai khác ngoài em. Nếu mỏi mệt trong cuộc hôn nhân của mình thì hãy đến với anh”.

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