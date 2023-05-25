Hai năm đầu vợ chồng tôi kế hoạch sống cuộc sống vợ chồng son, rất thú vị và hạnh phúc, chuyện găn gối cũng mặn nồng nhưng đến năm thứ 3...

Tôi và chồng là bạn học chung từ thuở bé, thân nhau rồi yêu nhau từ khi nào không hay. Đến khi học xong đại học, ra trường đi làm, có công ăn việc làm ổn định rồi cưới nhau. Hai năm đầu vợ chồng kế hoạch sống cuộc sống vợ chồng son, rất thú vị và hạnh phúc, chuyện găn gối cũng mặn nồng. Chuyện bắt đầu từ năm thứ 3 tôi bắt đầu thả lỏng để có bầu, sinh em bé vì lúc này các cụ bên nội ngoại cũng thúc giục rồi. Người ta ốm nghén thèm đồ chua, ngọt, đủ thứ các loại đồ ăn, bắt chồng đêm hôm đi mua. Đường này tôi ốm nghén chỉ thèm chồng thôi. Lúc nào cũng thèm, đi làm mà nhìn một hình ảnh nào đó liên quan là tôi lại nhớ chồng, thèm chồng da diết. Nhưng khổ nỗi từ khi có bầu chồng tôi kiêng hẳn chuyện ấy, không bao giờ đòi hỏi.

Ảnh minh họa: Internet Nhiều khi tôi gợi ý mà chồng cứ như là không nghe thấy, bỏ ngoài ta, lúc này tôi khó chịu tủi thân lắm, là vợ mà “mồi chài”, xin xỏ chồng hoài không được. Nhưng mà nói là vậy, tôi không thể nhịn nổi, cứ nhìn thấy chồng là ham muốn nổi dậy. Nhiều lúc cũng nghi ngờ anh ngoại tình nên bỏ bê vợ con, thậm chí còn mất hàng giờ đồng hồ soi gương vì nghĩ mình bầu bì xấu xí nên chồng mất hứng. Tôi theo dõi thì không thấy chồng có biểu hiện ngoại tình, mà mới mang thai 3 tháng đầu bụng tôi chưa to nên cũng đâu có xấu xí lắm. Ảnh minh họa: Internet Mọi chuyện đẩy lên đỉnh điểm, đêm hôm đó, tôi thèm chồng đến mức không chịu nổi nữa, nên thử đủ kiểu nào là mặc đồ ngủ sexy, trang trí lại phòng ngủ, xịt nước hoa thơm lừng, nằm chờ chồng sẵn. Chồng về nhìn thấy tôi có vẻ thích thú, nhưng vài giây sau là mặt lạnh, cởi đồ đi tắm, sau đó đi ăn rồi lên ngủ. Lúc này tức quá tôi nói với anh: “Hay là anh có con nào rồi, nên mới bỏ bê em, không muốn ngủ với vợ nữa chứ gì”. “Em cũng thèm anh mà anh không hiểu ak, lúc nào em cũng mời gọi như thế cũng ngại lắm chứ mà sao anh cứ thế?

Thấy tôi khóc, chồng cười và nói, không phải anh không muốn đâu, thực sự muốn lắm mà anh không dám. Mẹ dặn là 3 tháng đầu không nên quan hệ dễ sảy thai lắm. Với thấy anh chị hai vì quan hệ trong 3 tháng đầu bị sảy, anh lại sợ. Chứ anh cũng thèm vợ lắm chứ. Mặc dù tôi nói không sao, mà anh cũng cứ kiêng, thế này thì tôi điên mất. Ảnh minh họa: Internet Thời gian 3 tháng đầu cũng trôi qua, nhưng tình hình vẫn thế, tôi sợ thế này mình sẽ không chịu nổi mất. Trên đời này có ai như chồng tôi không? Vợ không sợ mà chồng sợ, vợ cho mà từ chối. Khiến tôi đêm nào ngủ cũng mơ về cảnh đang làm tình với chồng, mơ thấy chồng âu yếm mình mà phát thèm, đến khi tỉnh lại thì quá hụt hẫng. Có lần tôi đánh liều, ngủ nửa đêm tỉnh giấc vì thèm “yêu” thế là lúc chồng ngủ say tôi cởi đồ của chồng ra, cũng mon men sờ “cậu nhỏ” cho đỡ nhớ. Anh tỉnh dậy, giật mình hét rõ to, làm tôi ngượng quá, bố mẹ chồng sống chung nhà biết được, làm từ đó tôi ngại, đi đâu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ, chỉ cúi chào rồi đi. Thật là bệnh “thèm chồng” của tôi chắc hết thuốc chữa rồi, nhiều khi muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.

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