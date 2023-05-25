Chồng vừa lên chức giám đốc, mẹ chồng đã vội vàng ném hết đồ đạc 'tống cổ' tôi đi, tôi chỉ lặng lẽ nói ra một câu khiến bà run rẩy đòi 'thỉnh' tôi về lại

Chồng tôi là một người đàn ông rất tài giỏi. Nhưng trước khi lên được vị trí như ngày hôm nay, anh cũng đã từng là người không có thứ gì. Còn nhớ khi biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi đã nhất quyết phản đối. Thật ra việc ông bà ngăn cảnh hoàn toàn có thể thông cảm được. Bởi lẽ chẳng ai mong muốn con gái mình lấy một gã trắng tay.

Khi chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy khâm phục chồng. Phục vì anh luôn suy nghĩ thấu đáo, luôn yêu thương vợ con. Nếu là người đàn ông khác, có lẽ chồng tôi đã ngoại tình bên ngoài từ lâu rồi.

Nhiều người nghĩ tôi rất nhàn nhã, chỉ việc ăn tiêu trên công sức của chồng. Và mẹ chồng tôi là một trong số đó. Đến ở với vợ chồng tôi gần 2 năm nay, lúc nào mẹ chồng cũng tìm cách chia rẽ con trai và con dâu.

Chỉ có điều lúc đó tôi yêu chồng quá nhiều. Tôi bất chấp tất cả để đến với anh. Tôi đưa cho anh toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để anh tham gia những khóa học về kỹ năng và cả chuyên môn. Vì thế mà đến bây giờ, khi ai đó hỏi chồng tôi về con đường dẫn đến thành công, anh đều nói tất cả đều nhờ vợ.

Mỗi lần vợ chồng tôi to tiếng, mẹ chồng lại đưa đẩy thêm vài câu để không khí thêm căng thẳng. Có lần tôi còn nghe mẹ chồng đang nói xấu mình. Bà bảo:

“Mẹ thấy nó chẳng khôn khéo tí nào. Đã thế nhiều khi còn cãi cả mẹ”.

May là chồng tôi không phải người chỉ biết nghe mẹ, anh nói lại:

“Con là con trai mẹ còn chưa chắc chịu được. Mẹ sống đơn giản đi cho thoải mái”.

Nhưng mẹ chồng tôi nào có thay đổi được. Đợt trước bà gặp lại người yêu cũ của chồng tôi. Năm xưa cô ta đi nước ngoài lấy chồng, giờ bị bỏ nên quay về Việt Nam. Cô ta hay tặng mẹ chồng tôi túi xách, quần áo nên bà thích lắm, còn mời đến nhà ăn cơm.

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Có lẽ chồng tôi đã cảm thấy mọi chuyện có vấn đề. Hôm vừa rồi, anh về nhà và nói với tôi, rằng tài khoản ngân hàng cùng tiền tiết kiệm anh sẽ chuyển sang tên của tôi. Vì chồng tôi sợ sự có mặt của cô gái kia sẽ khiến tôi nghi ngờ vô cớ.

Thú thật tôi còn nghĩ là chồng đã quá lo xa. Cho đến hôm qua, chồng tôi nhận được quyết định lên làm giám đốc đầu tư thì hôm nay mẹ chồng tôi liền đổi ý với con dâu. Bà bảo với tôi, một người giám đốc cần vợ đẹp và tài giỏi. Còn tôi chỉ hợp làm nội trợ trong nhà thôi. Nếu tôi cần, bà có thể cho tôi một số tiền để tôi đi khỏi nhà.

Đến lúc này tôi mới nhớ lại lời chồng. Vì thế liền đáp trả: “Anh ấy đã chuyển hết tài sản sang tên con rồi mẹ ạ”. Mẹ chồng tôi đứng đơ như tượng, không ngờ con trai mình lại làm việc đó. Còn tôi nghĩ thầm trong lòng, nếu như tôi không nói vậy, có lẽ mai kia mẹ chồng sẽ tìm đủ cách để rước cô con dâu lá ngọc cành vàng về thế chỗ của tôi mất.