Bắt gặp chồng vào khách sạn với gái trẻ, tôi chỉ bình tĩnh ra đòn trả thù ‘phủ đầu’ khiến cặp 'mèo mã gà đồng' quỳ rạp xuống xin tha

Tâm sự gia đình 24/05/2023 19:19

Phát hiện bị chồng 'cắm sừng' tôi không đánh ghen hay chửi rủa mà chỉ làm việc này đã khiến chồng và nhân tình 'tởn đến già'.

Cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) và anh Park (tên nhân vật đã được thay đổi) là một cặp vợ chồng chung sống hạnh phúc với nhau trong rất nhiều năm. Nhưng rồi một ngày, cô Kim lại đau đớn phát hiện chồng mình ngoại tình.

Cô suy sụp trong một thời gian dài, nhưng khi bình tĩnh lại cô không cam tâm khi chỉ có một mình mình đau khổ, cô quyết không để yên cho chồng và người tình nên đã tìm cách để trả thù đôi ‘dâm phu, dâm phụ’ này. Cô Kim đã cầm một tấm bảng có dòng chữ 'Đừng có ngoại tình' đi qua đi lại gần cửa hàng do người tình của chồng làm chủ, ngày nào cô cũng xuất hiện từ 10h sáng đến tối muộn mới về.

Bắt gặp chồng vào khách sạn với gái trẻ, tôi chỉ bình tĩnh ra đòn trả thù ‘phủ đầu’ khiến cặp 'mèo mã gà đồng' quỳ rạp xuống xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy hành động của cô Kim, người tình của chồng quá ‘tức tối’ nên đã làm đơn khiếu nại cô Kim, cho rằng hành động của cô Kim đã làm tổn hại đến uy tín và cản trở công việc kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, vì khó có thể đoán được mục tiêu chính xác của cô Kim nên là rất khó để định tội cô. Vì trên tấm bảng của cô Kim cầm, không có cụm từ nào có thể thể hiện chính xác đối tượng được nhắc đến là ai. Cô Kim cũng cầm bảng và đứng xa lối vào cửa hàng, không có hành vi cản trở việc đi lại của khách nên là người tình cuối cùng đã không làm được gì cô.

Người tình của chồng sau khi ăn được trái đắng thì càng ‘căm hận’ cô Kim hơn. Nhưng rất mau cô Kim đã phạm phải một sai lầm lớn khiến người tình của chồng vui vẻ hẳn lên.

Bắt gặp chồng vào khách sạn với gái trẻ, tôi chỉ bình tĩnh ra đòn trả thù ‘phủ đầu’ khiến cặp 'mèo mã gà đồng' quỳ rạp xuống xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô Kim đã bí mật lắp một máy ghi âm nhỏ tại một văn phòng của anh Park để ghi âm cuộc nói chuyện giữa chồng và người tình. Ngoài ra, cô còn giao nộp đoạn ghi âm này lên để làm bằng chứng trong trong vụ kiện ly hôn của mình. Tuy nhiên, đây là một cuộc ghi âm trái pháp luật vì không có sự đồng ý nào của đối tượng được ghi âm lại.

Và trong quá trình yêu cầu người tình lập biên bản thừa nhận việc ngoại tình với chồng cô, thì do quá bực tức cô Kim còn gây thương tích cho người tình của chồng. Cô Kim hiện giờ đang rất bất lợi và không biết phải làm sao. Cô vẫn chưa hết đau lòng vì bị chồng ‘cắm sừng’, vì vậy giờ đây khi mọi chuyện ngày càng đổ vỡ thì cô Kim ngày càng suy sụp hơn.

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