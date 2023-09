Con giáp thứ 14: Đáng trách hay đáng thương?

Con giáp thứ 14 là gì? - Ảnh minh họa: Internet

Đạt quen và tỏ ý quý mến tôi sau một cuộc liên hoan tầm cỡ của công ty tôi làm việc. Anh là đối tác kinh doanh tiềm năng của công ty, còn tôi là cô thư ký nhỏ xinh đẹp trẻ trung của phòng Thư ký Hội đồng quản trị. Do đó, trong bữa tiệc, nhận thấy sự yêu mến của Đạt dành cho tôi, sếp trực tiếp giao cho tôi nhiệm vụ "chăm sóc" Đạt. Mới đi làm, tôi quả thật hơi sợ những vụ tiệc tùng, rượu chè như vậy. Nói thật, việc một cô thư ký nho nhỏ bị một vài vị khách hàng xúc phạm trong lúc say rượu là chuyện bình thường. Do đó, khi bị sếp trực tiếp chỉ định "quan tâm" một người, tôi có hơi lo lắng. Tôi sợ mình không đủ khôn khéo để né tránh móng vuốt của người đàn ông này.

Nhưng Đạt lại cho tôi những cảm giác khác, cái nhìn khác về một người đàn ông. Trên bàn tiệc, anh tỏ ra vô cùng lịch lãm, quan tâm tôi rất chừng mực. Mặc dù tỏ ra mến tôi nhưng anh không hề đi quá giới hạn của một người đối tác với nhân viên của công ty mình làm ăn cùng. Qua đôi ba câu trò chuyện, tôi và anh khá hợp nhau.