Con giáp thứ 14: Đáng trách hay đáng thương?

Tôi tự hỏi mình rằng, những điều mà giờ đây tôi đang phải trải qua, liệu có phải là những điều mà tôi đã tự dự tính được? Khi mà quyết định quen anh, đến với anh dù biết rằng anh đã có gia đình? Người đời chửi tôi là con giáp thứ 13 , nhưng tôi nghĩ mình là con giáp thứ 14, nhận hết mọi nguyền rủa xấu xa của việc giật chồng người khác, cũng nhận hết cả những tổn thương của việc bị lừa.

Con giáp thứ 13 hay con giáp thứ 14 là gì ban đầu tôi chẳng biết. Có lẽ chỉ là một vài câu bông đùa nào đó trên mạng. Nhưng sau chuyện với Đạt, tôi mới biết đó là gì. Hoá ra con nằm ngoài 12 con giáp là con hồ ly.

Nhưng Đạt lại cho tôi những cảm giác khác, cái nhìn khác về một người đàn ông. Trên bàn tiệc, anh tỏ ra vô cùng lịch lãm, quan tâm tôi rất chừng mực. Mặc dù tỏ ra mến tôi nhưng anh không hề đi quá giới hạn của một người đối tác với nhân viên của công ty mình làm ăn cùng. Qua đôi ba câu trò chuyện, tôi và anh khá hợp nhau.

Đạt quen và tỏ ý quý mến tôi sau một cuộc liên hoan tầm cỡ của công ty tôi làm việc. Anh là đối tác kinh doanh tiềm năng của công ty, còn tôi là cô thư ký nhỏ xinh đẹp trẻ trung của phòng Thư ký Hội đồng quản trị. Do đó, trong bữa tiệc, nhận thấy sự yêu mến của Đạt dành cho tôi, sếp trực tiếp giao cho tôi nhiệm vụ "chăm sóc" Đạt. Mới đi làm, tôi quả thật hơi sợ những vụ tiệc tùng, rượu chè như vậy. Nói thật, việc một cô thư ký nho nhỏ bị một vài vị khách hàng xúc phạm trong lúc say rượu là chuyện bình thường. Do đó, khi bị sếp trực tiếp chỉ định "quan tâm" một người, tôi có hơi lo lắng. Tôi sợ mình không đủ khôn khéo để né tránh móng vuốt của người đàn ông này.

Sau buổi liên hoan ngày hôm đó, tôi thường xuyên nhớ đến anh. Không hiểu cố ý vô tình như nào, lượng thông tin tôi thu thập được về anh ngày càng nhiều. Càng lúc tôi càng cảm thấy anh là một người đàn ông rất được, rất tuyệt vời, cả về ngoại hình, nhân phẩm, tài năng, tiền bạc, quyền lực.

Tôi sa vào lưới tình của Đạt - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi cũng gặp lại anh lần nữa. Lần này là công ty anh mời khách và anh đích thân đến mời bên công ty tôi. Theo nhã ý của anh, sếp lại cử tôi đi cùng. Cảm giác vui mừng đánh úp tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Và tim tôi còn loạn nhịp hơn nữa khi sau buổi tiệc, Đạt mời riêng tôi đi cafe.

Những lần hẹn cafe, ăn sáng giữa tôi và Đạt càng ngày càng nhiều. Chúng tôi rất hợp nhau. Anh và tôi đã có những chia sẻ rất chân tình về cuộc sống, về công việc,... và cả những chuyện riêng tư gia đình. Anh kể, anh đã có gia đình, nhưng không hạnh phúc. Vợ anh và anh không có tình cảm với nhau, nhưng vì sai lầm của tuổi trẻ nên phải ở bên nhau để cùng nuôi dạy đứa con trai 5 tuổi. Cuộc sống gia đình anh rất nặng nề, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Vợ anh thường xuyên oán trách, giày vò anh. Cô ấy còn không thèm giấu anh chuyện tình bên ngoài của mình. Dù vậy nhưng anh không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn. Anh không nhẫn nhịn vì danh dự của anh, mà anh vì con mình. Với anh, con cái là điều thiêng liêng mà Thượng Đế ban tặng. Anh phải có trách nhiệm với điều thiêng liêng đó. Anh chấp nhận sống đau khổ không hạnh phúc, chỉ vì muốn cho con mình có một mái ấm đầy đủ bố và mẹ.

Nghe những chia sẻ rất chân tình của Đạt, tôi thực sự cảm động. Tôi sống thiếu tình thương của bố từ nhỏ nên những lời nói của Đạt đã chạm đến trái tim tôi, làm lay động tôi về tình phụ tử của mình.

Tôi yêu và trao cho Đạt tất cả mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế, tôi ở bên Đạt không điều kiện, trao anh tất cả con tim, thể xác của mình mà không hề biết rằng, tất cả những gì Đạt nói đều là giả dối.

Tôi chỉ vỡ lẽ ra tất cả khi mẹ anh đến tận công ty tôi làm ầm lên. Hoá ra không phải anh đang nhẫn nhịn vì con vì cái mà sống không hạnh phúc. Mà sự thật là vợ anh không chịu được cảnh chồng mình nuôi đến mấy cô nhân tình bên ngoài nên cắt cổ tay tự vẫn nhưng không thành. Hoá ra không phải vợ anh oán trách, giày vò anh vì giữa hai người không có tình yêu, mà là do anh có quá nhiều tình yêu ngoài vợ.

Tôi thẫn thờ khi biết sự thật. Nghe những lời chửi bới thậm tệ của mẹ Đạt, rồi sự dòm ngó chỉ trỏ của đồng nghiệp, lòng tôi đắng ngắt. Có ai hiểu cho tôi rằng, tôi là con giáp thứ 14, mắc sai lầm hoàn toàn là do bị lừa không?