Con giáp thứ 14: Đáng trách hay đáng thương?

Tâm sự gia đình 26/08/2018 05:30

Mấy ngày hôm nay, xung quanh tôi toàn là những câu mắng chửi thậm tệ. Họ chửi tôi là con giáp thứ 13, giật chồng người khác. Nhưng tôi lại cho rằng, tôi là con giáp thứ 14.

Con giáp thứ 13 hay con giáp thứ 14 là gì ban đầu tôi chẳng biết. Có lẽ chỉ là một vài câu bông đùa nào đó trên mạng. Nhưng sau chuyện với Đạt, tôi mới biết đó là gì. Hoá ra con nằm ngoài 12 con giáp là con hồ ly.

Tôi tự hỏi mình rằng, những điều mà giờ đây tôi đang phải trải qua, liệu có phải là những điều mà tôi đã tự dự tính được? Khi mà quyết định quen anh, đến với anh dù biết rằng anh đã có gia đình? Người đời chửi tôi là con giáp thứ 13, nhưng tôi nghĩ mình là con giáp thứ 14, nhận hết mọi nguyền rủa xấu xa của việc giật chồng người khác, cũng nhận hết cả những tổn thương của việc bị lừa.

Con giáp thứ 14 là gì
Con giáp thứ 14 là gì? - Ảnh minh họa: Internet

Đạt quen và tỏ ý quý mến tôi sau một cuộc liên hoan tầm cỡ của công ty tôi làm việc. Anh là đối tác kinh doanh tiềm năng của công ty, còn tôi là cô thư ký nhỏ xinh đẹp trẻ trung của phòng Thư ký Hội đồng quản trị. Do đó, trong bữa tiệc, nhận thấy sự yêu mến của Đạt dành cho tôi, sếp trực tiếp giao cho tôi nhiệm vụ "chăm sóc" Đạt. Mới đi làm, tôi quả thật hơi sợ những vụ tiệc tùng, rượu chè như vậy. Nói thật, việc một cô thư ký nho nhỏ bị một vài vị khách hàng xúc phạm trong lúc say rượu là chuyện bình thường. Do đó, khi bị sếp trực tiếp chỉ định "quan tâm" một người, tôi có hơi lo lắng. Tôi sợ mình không đủ khôn khéo để né tránh móng vuốt của người đàn ông này.

Nhưng Đạt lại cho tôi những cảm giác khác, cái nhìn khác về một người đàn ông. Trên bàn tiệc, anh tỏ ra vô cùng lịch lãm, quan tâm tôi rất chừng mực. Mặc dù tỏ ra mến tôi nhưng anh không hề đi quá giới hạn của một người đối tác với nhân viên của công ty mình làm ăn cùng. Qua đôi ba câu trò chuyện, tôi và anh khá hợp nhau.

Sau buổi liên hoan ngày hôm đó, tôi thường xuyên nhớ đến anh. Không hiểu cố ý vô tình như nào, lượng thông tin tôi thu thập được về anh ngày càng nhiều. Càng lúc tôi càng cảm thấy anh là một người đàn ông rất được, rất tuyệt vời, cả về ngoại hình, nhân phẩm, tài năng, tiền bạc, quyền lực.

Tôi sa vào lưới tình của Đạt
Tôi sa vào lưới tình của Đạt - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi cũng gặp lại anh lần nữa. Lần này là công ty anh mời khách và anh đích thân đến mời bên công ty tôi. Theo nhã ý của anh, sếp lại cử tôi đi cùng. Cảm giác vui mừng đánh úp tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp. Và tim tôi còn loạn nhịp hơn nữa khi sau buổi tiệc, Đạt mời riêng tôi đi cafe.

Những lần hẹn cafe, ăn sáng giữa tôi và Đạt càng ngày càng nhiều. Chúng tôi rất hợp nhau. Anh và tôi đã có những chia sẻ rất chân tình về cuộc sống, về công việc,... và cả những chuyện riêng tư gia đình. Anh kể, anh đã có gia đình, nhưng không hạnh phúc. Vợ anh và anh không có tình cảm với nhau, nhưng vì sai lầm của tuổi trẻ nên phải ở bên nhau để cùng nuôi dạy đứa con trai 5 tuổi. Cuộc sống gia đình anh rất nặng nề, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Vợ anh thường xuyên oán trách, giày vò anh. Cô ấy còn không thèm giấu anh chuyện tình bên ngoài của mình. Dù vậy nhưng anh không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn. Anh không nhẫn nhịn vì danh dự của anh, mà anh vì con mình. Với anh, con cái là điều thiêng liêng mà Thượng Đế ban tặng. Anh phải có trách nhiệm với điều thiêng liêng đó. Anh chấp nhận sống đau khổ không hạnh phúc, chỉ vì muốn cho con mình có một mái ấm đầy đủ bố và mẹ.

Nghe những chia sẻ rất chân tình của Đạt, tôi thực sự cảm động. Tôi sống thiếu tình thương của bố từ nhỏ nên những lời nói của Đạt đã chạm đến trái tim tôi, làm lay động tôi về tình phụ tử của mình.

Tôi yêu và trao cho Đạt tất cả mọi thứ
Tôi yêu và trao cho Đạt tất cả mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế, tôi ở bên Đạt không điều kiện, trao anh tất cả con tim, thể xác của mình mà không hề biết rằng, tất cả những gì Đạt nói đều là giả dối.

Tôi chỉ vỡ lẽ ra tất cả khi mẹ anh đến tận công ty tôi làm ầm lên. Hoá ra không phải anh đang nhẫn nhịn vì con vì cái mà sống không hạnh phúc. Mà sự thật là vợ anh không chịu được cảnh chồng mình nuôi đến mấy cô nhân tình bên ngoài nên cắt cổ tay tự vẫn nhưng không thành. Hoá ra không phải vợ anh oán trách, giày vò anh vì giữa hai người không có tình yêu, mà là do anh có quá nhiều tình yêu ngoài vợ.

Tôi thẫn thờ khi biết sự thật. Nghe những lời chửi bới thậm tệ của mẹ Đạt, rồi sự dòm ngó chỉ trỏ của đồng nghiệp, lòng tôi đắng ngắt. Có ai hiểu cho tôi rằng, tôi là con giáp thứ 14, mắc sai lầm hoàn toàn là do bị lừa không?

Ngược đời: Vợ gửi hoa cảm ơn 'con giáp thứ 13'

Ngược đời: Vợ gửi hoa cảm ơn 'con giáp thứ 13'

Theo lẽ thường, khi vợ phát hiện chồng có bồ sẽ vô cùng căm ghét kẻ thứ ba đó. Tuy nhiên vẫn có những câu chuyện lạ đời như thế này đây:

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thứ 14 con giáp thứ 13 kẻ cướp chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm