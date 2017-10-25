Cho bạn thân ở nhờ 3 ngày, 3 tháng sau bị nó giật chồng còn tỉnh bơ: 'Cậu là vợ, nhưng lên giường tớ làm tình giỏi hơn nên tớ thắng'

Tâm sự gia đình 25/10/2017 10:17

Xin lỗi, mày là vợ...nhưng lên giường tao làm tình giỏi hơn nên tao thắng. Là mày để cơ hội cho tao và chồng mày được gần gũi với nhau thôi.

Hạnh và Thắng kết hôn đã được hơn 6 năm, có một cậu con trai kháu khỉnh và thông minh. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của Hạnh. Thú thật thì cô cũng tự hào lắm vì có được ông chồng tâm lý lại yêu vợ con hết mực. Cứ tưởng sẽ chẳng có gì có thể chen ngan vào hạnh phúc ấy của gia đình Hạnh, thế nhưng từ khi Hạnh gặp lại Thúy cô bạn hơn 20 năm của mình thì mọi chuyện đều thay đổi.

Hạnh và Thúy vốn thân thiết với nhau còn hơn cả tình chị em ruột, thế rồi khi Thúy lập gia đình theo chồng sang định cư ở Mỹ còn Hạnh cũng kết hôn nhanh chóng sau đó. Vì có gia đình riêng nên cả hai cũng ít thời gian nói chuyện hơn, cứ tưởng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa. Nào ngờ bỗng một ngày Thúy gọi Hạnh ra sân bay đón mình, lần này Thúy về ở hẳn Việt Nam luôn vì cô đã ly hôn chồng. Thấy bạn gặp chuyện bất hạnh trong chuyện hôn nhân thì Hạnh thương vô cùng.

- Giờ mày định tính sao? Đã có chỗ nào đi chưa?

- Tao định mua chung cư để ổn định rồi đi xin việc. Chắc phải mất thời gian....trước mắt thì cứ thuê khách sạn ở đã.

- Sao lại ở khách sạn. Bây giờ mày chưa thể mua nhà ngay được nên mày cứ về ở tạm nhà tao mấy ngày rồi tính tiếp.

- Như vậy có tiện cho mày không? Tao thấy ngại lắm.

- Có gì mày ngại. Nhà tao rộng lắm nên mày cứ thoải mái đi. Bạn bè thân thiết với nhau thì phải giúp nhau lúc khó khăn chứ còn sao nữa. Chồng con tao dễ tính lắm nên mày đừng có lo.

Cho bạn thân ở nhờ 3 ngày, 3 tháng sau bị nó giật chồng còn tỉnh bơ: 'Cậu là vợ, nhưng lên giường tớ làm tình giỏi hơn nên tớ thắng' - Ảnh 1
Có gì mày cứ nhờ nhé...đừng có ngại gì cả. Chồng tao cũng quý mày lắm nên đừng có lo. - Ảnh minh họa: Internet

Nghe Hạnh nói vậy thì Thúy cũng gật đầu vì đúng thật là ở nhà bạn còn thoải mái hơn là ra khách sạn. Lần đầu về nhà Hạnh thì Thúy ngạc nhiên lắm vì không ngờ cô bạn thân của mình lại có cuộc sống sung sướng đầy đủ như thế, đặc biệt là nhìn chồng Hạnh thì Thúy còn ghen tỵ vì cô không ngờ Hạnh không có nhan sắc mà lại lấy được ông chồng hoàn hảo như thế. Càng ngày tiếp xúc với Thắng thì Hạnh lại càng ngưỡng mộ anh...và rồi cô nảy sinh ra ý định là muốn chiếm đoạt được chồng của bạn thân.

Những lúc Hạnh đi vắng chỉ có mình Thúy và chồng bạn thân thì Thúy cố tình ăn mặc mát mẻ để quyến rũ Thắng. Sợ Hạnh phát hiện ra mình thích chồng của nó nên sau 3 ngày thì Thúy đòi dọn ra ngoài vì đã mua được căn chung cư giá cả hợp lý. Tất nhiên là những ngày sau đó Thúy cứ viện cớ nhờ vả vợ chồng Hạnh đến giúp mình dọn dẹp nhà cửa.

- Bóng đèn với cả vòi hoa sen tự dưng lại bị hỏng rồi...mày có số điện thoại của thợ sửa không cho tao đi - Thúy nói.

- Thôi để đó tao bảo chồng tao qua giúp mày. Chứ giờ cũng muộn rồi chắc không có thợ nào đến đâu.

- Vậy thì mày đi cùng anh Thắng nhé.

- Tao mệt lắm nên ở nhà thôi. Có gì mày cứ nhờ nhé...đừng có ngại gì cả. Chồng tao cũng quý mày lắm nên đừng có lo.

Cho bạn thân ở nhờ 3 ngày, 3 tháng sau bị nó giật chồng còn tỉnh bơ: 'Cậu là vợ, nhưng lên giường tớ làm tình giỏi hơn nên tớ thắng' - Ảnh 2
Là mày để cơ hội cho tao và chồng mày được gần gũi với nhau thôi - Ảnh minh họa: Internet

Nghe Hạnh nói vậy mà Thúy mừng lắm vì cô đang muốn Thắng sang một mình.Còn Hạnh thì cô chẳng nghi ngờ gì cả vì hơn ai hết co tin vào chồng và tin tưởng cô bạn thân của mình. Vậy nhưng đêm đó Thắng về muộn vì anh đã sà vào lòng của Thúy vì không kiềm chế nổi trước sự nóng bỏng của cô bạn thân vợ mình. Cứ tưởng cuộc tình vụng trộm của Thắng và Thúy sẽ không ai biết....

Thế nhưng ngày hôm đó khi cả hai đang ríu rít vào nhà nghỉ thì bị Hạnh bắt gặp. Khỏi phải nói lúc đó Hạnh điếng người như nào...cô lao đến kéo mạnh tay chồng và bạn thân lại hét lớn.

- Các người đang làm gì thế hả?

- Em...em để anh giải thích...là Thúy muốn nhờ anh chút việc thôi.

- Nhờ chút việc mà tận vào nhà nghỉ cơ à? Ý anh là cô ta nhờ anh sờ soạng toàn thân rồi giúp luôn cả chuyện giường chiếu à?

Cứ tưởng Thúy sẽ van xin Hạnh tha thứ, vậy nhưng lúc đó Thúy vênh váo.

- Đúng đấy...tao và chồng mày vào nhà nghỉ để vui vẻ đấy.

- Mày đúng là con khốn nạn. Mày có còn là bạn thân của tao không hả? Khi mày khó khăn là tao giúp đỡ....vậy mà giờ đây mày còn quyến rũ luôn chồng tao sao? Ai cũng có thể quyến rũ chồng tao...nhưng người đó lại là mày thì thật sự tao quá ghê tởm.

- Sao lại nói là quyến rũ….là vì tao xinh đẹp hơn mày, nóng bỏng hơn mày nên mới khiến chồng mày mê mệt. Xin lỗi, mày là vợ...nhưng lên giường tao làm tình giỏi hơn nên tao thắng. Là mày để cơ hội cho tao và chồng mày được gần gũi với nhau thôi.

- Con bạn tồi tệ...

Hạnh tát Thúy và chồng mình 2 cái đau đớn rồi bước đi. Ngay đêm đó cô đã viết đơn ly hôn rồi bế con về nhà ngoại. Dù vậy thì Thúy và Thắng vẫn không đến được với nhau vì bố mẹ chồng của Hạnh kiên quyết không chấp nhận thứ đàn bà khốn nạn đến chồng của bạn cũng cướp như Thúy.

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