Ngược đời: Vợ gửi hoa cảm ơn 'con giáp thứ 13'

Tâm sự gia đình 20/12/2017 18:07

Theo lẽ thường, khi vợ phát hiện chồng có bồ sẽ vô cùng căm ghét kẻ thứ ba đó. Tuy nhiên vẫn có những câu chuyện lạ đời như thế này đây:

Tôi vẫn thường hay la cà trên Facebook và xem được những vụ đánh ghen vô cùng bạo lực. Thế nhưng khi phát hiện có kẻ thứ ba nhìn ngó chồng mình, tôi đã làm cái điều mà rất nhiều người nghĩ rằng có lẽ tôi bị “hâm hấp”. Thay vì đánh ghen um xùm, tôi còn nhẹ nhàng gửi đến cô ta một bó hoa cùng lời cảm ơn của mình.

Có lần, tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại chồng mình: “Trời lạnh anh nhớ mặc áo ấm nhé. Kẻo ốm em lo”, “Đêm nay em buồn quá anh à. Ước gì cuộc đời em cũng có một người đàn ông như anh để được chở che.” Tôi thực sự hoa mắt khi thấy những dòng tin nhắn đó.

Lồng ngực như có gì đó chèn ép nghèn nghẹn, mọi uất ức trào lên khi chồng tôi còn dám đáp lại những tin nhắn đó bằng lời lẽ ngọt ngào nữa chứ. Nào là: “Cảm ơn em, em cũng nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe nhé.”… Tôi biết mình cũng như bao bà vợ khác, cũng tức tối, ghen tuông và chỉ muốn có cơ hội là lao vào đánh đấm cái kẻ dám quyến rũ chồng mình.

Thế nhưng tôi cũng đã kịp bình tĩnh lại và suy xét: Căn cứ vào nội dung trao đổi tin nhắn thì rất có thể họ chỉ mới dừng lại ở mức tán tỉnh đưa đẩy nhau thôi. Nhưng như thế cũng đủ làm người vợ là tôi phải tức sôi máu lên rồi.

Chồng có người khác ngưỡng mộ càng chứng minh được sức hấp dẫn của anh, tuy nhiên việc anh hùa theo cô ta mới khiến tôi cay cú và khó chấp nhận được. Sự đùa cợt lâu ngày sẽ “bén rễ” và làm nảy sinh các mối quan hệ ngoài luồng không đáng có. Vì thế tôi quyết định phải tìm cách giải quyết để tránh hậu họa về lâu về dài.

Khi đọc được tin nhắn tình cảm đó tôi đã rất tức tối và muốn đánh ghen – Ảnh: Internet
Ngược đời: Vợ gửi hoa cảm ơn 'con giáp thứ 13' - Ảnh 1

Giận chồng thì giận nhưng suy xét kĩ lại có lẽ một phần cũng nằm ở trách nhiệm của tôi khi chưa quan tâm chồng đúng mực. Có lẽ vì thế mà trước sự săn sóc của cô ta anh mới dễ dàng mềm lòng như thế. Điểm mấu chốt chính là ở đó bởi tôi tin chồng vẫn còn yêu mình và chỉ cần để anh cảm nhận được tình yêu còn tồn tại ở cả hai tức khắc anh sẽ không còn thấy thú vị với những phù phiếm bên ngoài nữa.

Từ hôm đó, tôi chăm sóc và quan tâm đến chồng nhiều hơn, ở bên anh và chia sẻ với anh những câu chuyện trong công việc và trong cuộc sống. Một mặt tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của cô ta và anh. “Kẻ quấy rầy” đó thì vẫn nhắn tin mùi mẫn nhưng anh thì không đáp lại hoặc vì phép lịch sự mà anh cảm ơn rồi thôi.

Niềm vui nhân thêm khi tôi thấy anh nhắc nhở cô ta: “Cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng mong em dành sự quan tâm này cho người xứng đáng hơn. Anh còn gia đình và người vợ mà anh rất yêu thương, những tin nhắn của em có thể làm cô ấy hiểu lầm. Anh không muốn vợ anh phải phiền lòng.”

Ngay ngày hôm sau, tôi tức tốc đặt một bó hoa rất đẹp gửi tới tận công ty của cô ta cùng với lời nhắn: “Chị thật lòng cảm ơn em nhờ có em mà chị nhận ra được thiếu sót của mình cũng như tình yêu mà chồng chị dành cho chị lớn đến nhường nào.”

Đó là những lời cảm ơn của tôi gửi đến cô ta đồng thời cũng là một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng sâu cay. Tôi sẽ không dùng bạo lực để đánh đập cô nhưng hãy biết giới hạn và đừng làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.

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