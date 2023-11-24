Cô gái 26 tuổi bị thiểu năng bất ngờ mang bầu khiến cả xóm xôn xao, nhất là khi thấy thứ này trên trán đứa bé mới chào đời càng căm hận người anh trai và sự thật vô cùng bất ngờ

Tâm sự gia đình 24/11/2023 04:18

Thế rồi suốt 9 tháng 10 ngày thì Linh cũng trở dạ đau đẻ, sau 12 tiếng vật vã thì Linh sinh được một bé trai kháu khỉnh. Mọi chuyện sẽ không đáng nói đó là mọi người nhìn kỹ thấy đứa bé Linh sinh ra giống với Huy tột cùng.

Gia đình bà Hoa từ đời tổ tiên đến nay đều ăn ở có đức, ấy thế mà chẳng hiểu tạo ra nghiệp chướng gì mà lại đẻ ra cô con gái bị ngớ ngẩn thiểu năng. Ngày đó nhiều người nói bà Hoa bỏ đứa bé đi, không thì mang nó vào trại trẻ mồ côi chứ nuôi đứa con gái như thế thì sau chỉ chuốc khổ vào thân. Ấy thế nhưng bản năng làm mẹ không cho phép bà Hoa bỏ đi đứa con của mình.

- Nó là con tôi, dù có bị thiểu năng thì cũng là do tôi đứt ruột đẻ ra. Tôi không thể bỏ mặc nó. 

Cũng may gia đình bà Hoa còn có người con trai lành lặn và khôn ngoan, lúc vợ chồng bà Hoa về già không đủ sức nữa thì chỉ có Huy chèo chống cả gia đình. Thế rồi bà Hoa tuổi tác cao không chiến đấu nổi bệnh tật nên qua đời. Trước khi mất bà Hoa nắm chặt lấy tay Tuấn con trai bà khóc.

- Còn sống...con nhất định không được bỏ rơi em gái của con. Hãy hứa với mẹ đi.

- Con hứa thưa mẹ. Xin mẹ cứ an tâm.

Chẳng biết có phải vì lời trăn trối đó của mẹ mà đến khi Huy hơn 30 tuổi người ta vẫn thấy anh chưa tính chuyện vợ con. Nhiều người tỏ ra ái ngại cho anh còn nói.

- Năm nay cũng 30 tuổi rồi...cậu cũng phải đi lấy vợ chứ? Gia đình cậu chỉ có mình cậu là con trai...không lẽ cậu định để nhà tuyệt tự.

- Cháu không dám nghĩ đến chuyện vợ con đâu. Làm gì có cô nào chịu lấy trai nghèo như cháu...hơn nữa cháu còn chăm sóc cho Linh, nó từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhất định cháu không để nó khổ.

Ai nghe vậy cũng cảm phục Huy khi hi sinh thanh xuân của mình để bảo vệ cho cô em gái, Linh năm nay cũng đã 26 tuổi thế nhưng cô chẳng khi gì đứa trẻ chưa lớn. Ngày bố mẹ mất Linh cũng không hay biết mà cứ cười ngô nghê như vậy. Người ta không dám nghĩ rằng sau này tương lai của Linh sẽ ra sao nữa.

Cô gái 26 tuổi bị thiểu năng bất ngờ mang bầu khiến cả xóm xôn xao, nhất là khi thấy thứ này trên trán đứa bé mới chào đời càng căm hận người anh trai và sự thật vô cùng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà đùng một cái thì mọi người phát hiện ra bụng của Linh ngày càng to, người tinh ý nhìn cái là biết Linh đang mang thai. Nhưng cái điều ai cũng xót xa đó là đứa con trong bụng Linh là con của ai.

- Đúng là thằng đàn ông nào mà vô nhân tính như vậy chứ? Nó đã bị thiểu năng rồi mà còn cưỡng bức nó. Đúng là khốn nạn.

Nhiều người bảo Huy dắt Linh tới viện phá thai vì chắc chắn là Linh không thể làm mẹ được. Ấy thế nhưng Huy một mực không chịu và quyết định nuôi luôn cô em gái bụng mang dạ chửa của mình. Nhìn Linh ngây ngô sắp làm mẹ mà không hề hay biết khiến ai cũng xót xa. Thế rồi suốt 9 tháng 10 ngày thì Linh cũng trở dạ đau đẻ, sau 12 tiếng vật vã thì Linh sinh được một bé trai kháu khỉnh. 

Mọi chuyện sẽ không đáng nói đó là mọi người nhìn kỹ thấy đứa bé Linh sinh ra giống với Huy tột cùng. Nhất là lúc nhìn thấy vết bớt đỏ trên trán của đứa bé trai thì cũng y đúc như vết bớt trên trán Huy. Đến lúc đó mọi người nghĩ chính Huy đã cưỡng bức cô em gái của chính mình nên quay ra chửi mắng anh thậm tệ. Thậm chí để chứng minh đứa bé là con của Huy thì mọi người đòi xét nghiệm ADN, nhưng lúc đó Huy thú nhận.

- Không cần phải xét nghiệm nữa...đứa bé đó đúng là con của tôi.

- Trời đất ơi, sao có thể như vậy được chứ? Sao mày có thể làm cái chuyện loạn luân như vậy hả? Em mày nó bị thiểu năng còn chưa đủ khổ hay sao mà mày còn cưỡng bức nó hả?

- Tôi không cưỡng bức Linh...là tôi yêu cô ấy thật sự.

- Mày đang nói rằng mày yêu chính em gái của mày sao? Mày nói vậy không sợ bố mẹ dưới suối vàng đội mồ dậy ư?

- Việc tôi yêu Linh bố mẹ tôi cũng biết và ủng hộ. Ngày mẹ hấp hối bà đã đồng ý cho tôi chăm cho Linh với tư cách là một người vợ. Tôi và Linh không phải là anh em ruột. Tôi không phải là con của bố mẹ tôi, ngày đó tôi bị bỏ rơi cũng may có mẹ nhận về nuôi nên mới sống sót đến  bây giờ. Vậy thì tôi yêu Linh có gì là sai chứ? Cả đời này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.Hơn ai hết tôi thương cô ấy vô cùng.

Nghe Huy nói như vậy thì mọi người đều im lặng, đúng là xưa nay họ cũng đang nghi ngờ về việc liệu có phải bà Hoa ngoại tình không mà đứa con trai chẳng giống chồng bà gì cả. Hóa ra Huy là đứa con nuôi....từ việc đay nghiến thì mọi người quay ra thông cảm và thương Huy và Linh nhiều hơn.

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi tò mò tìm đến xem sự tình thì thấy bé gái gọi người đàn ông quen thuộc này là ba

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi tò mò tìm đến xem sự tình thì thấy bé gái gọi người đàn ông quen thuộc này là ba

Một hôm tôi nhờ bạn thân đến đón con rồi đưa về nhà, còn tôi thì đứng gần nhà cô giáo để xem tình hình. Nhưng thay vì nhìn thấy chồng tôi thì tôi ngỡ ngàng khi người đến nhà cô giáo lại là....

Xem thêm
Từ khóa:   em gái thiểu năng con nuôi em gái mang thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn