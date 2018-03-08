Thấy vợ thay đổi nhiều, anh không còn dành cho tôi những cử chỉ thân mật như trước. Mỗi đêm ngủ anh đều quay mặt vào tường, tránh đụng mặt với tôi.

Vợ chồng tôi rất khó để đến với nhau. Mới đầu, mẹ anh cấm cản vì không hợp tuổi. Anh và tôi phải đấu tranh suốt một thời gian dài, bà mới chấp nhận cho chúng tôi lấy nhau. Gần đến ngày tổ chức đám cưới thì anh bị tai nạn phải nhập viện một thời gian. Thời điểm đó, tôi bị mẹ anh mắng nhiếc nhiều. Bà nói tôi có số sát phu, sẽ gây họa cho anh. Nhưng anh lại không tin những điều mê tín đó, một mực bảo vệ tôi và tình yêu của cả hai. Thấy tôi ngày nào cũng vào viện chăm sóc anh, lo lắng từng chút một, bà cũng xiêu lòng, không còn cấm cản nữa. Anh xuất viện khoảng 2 tháng, chúng tôi tổ chức đám cưới. Sau những thăng trầm, giờ đây có thể chính thức kết duyên vợ chồng, anh vui, tôi càng hạnh phúc gấp bội. Về chung nhà, tình cảm của chúng tôi vẫn vậy nhưng có điều không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Đúng là yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Ngày còn yêu, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, thời gian rảnh là xách balo lên đi du lịch. Muốn thì gặp nhau, không muốn thì cho nhau khoảng không gian riêng. Anh đi chơi với bạn, tôi cũng không xen vào, tôi đi với người khác, anh cũng không nói đến.

Tôi không ngờ đến một ngày chồng lại ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng cuộc sống hiện giờ của chúng tôi có phần hơi ngột ngạt và khó chịu. Anh đi làm suốt, có thời gian đi công tác nước ngoài liên tục. Tôi vừa làm việc ở ngoài, vừa lo chuyện gia đình. Có khi suốt một thời gian dài, chúng tôi chỉ nghe tiếng nhau qua điện thoại. Nếu là ngày xưa, việc không gặp được anh, tôi sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ đây đã là vợ chồng, một giờ một phút không gặp anh, tôi có cảm giác rất trống rỗng. Tôi sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ, sợ anh sẽ gặp được những người phụ nữ khác xinh hơn tôi, khéo léo hơn tôi. Sự ghen tuông đơn thuần của đàn bà trỗi dậy, ngày nào tôi cũng điện thoại cho anh, muốn biết anh đang ở với ai và làm gì. Điều đó khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Thời gian sau đó, anh không còn nghe điện thoại của tôi nữa. Tôi biết bản thân mình sai nhưng chỉ còn cách đó mới khiến bản thân yên tâm, không lo nghĩ.

Không lâu sau đó, tôi mang thai đứa con đầu lòng. Thân hình to và thô thấy rõ, thai đến tháng thứ 7, tôi tăng cân một cách chóng mặt. Từ ngày mang thai, mẹ chồng mang sang nhà nhiều thuốc bổ và đồ ăn. Đó cũng chính là nguyên nhân cân nặng của tôi tăng lên. Đến khi sinh xong, tưởng cân nặng sẽ được cải thiện, nào ngờ tôi lại tăng đến tận 20 kg, phần bụng chảy xệ, có nhiều vết rạn nứt. Đến tôi cũng cảm thấy bản thân thật xấu xí huống hồ gì là anh. Thấy vợ thay đổi nhiều, anh không còn dành cho tôi những cử chỉ thân mật như trước. Mỗi đêm ngủ đều quay mặt vào tường, tránh đụng mặt với tôi. Bây giờ, tiệc tùng, họp lớp anh cũng đều kiếm cớ đi một mình, không cho tôi tham gia. Tủi thân vô cùng nhưng muốn giảm cân cũng khó. Mẹ chồng ngày nào cũng bắt tôi ăn nhiều để có sữa cho con bú, không muốn ăn cũng không được. Cũng vì chê bai thân hình quá khổ của tôi mà anh ngoại tình với cô gái xinh đẹp hơn. Con mới được 6 tháng, tôi phát hiện anh ngoại tình qua lời kể của một người bạn. Mới đầu tôi không tin, nhưng khi tận mắt mình chứng kiến, tôi mới nhận ra sự thật là mình đã bị cắm sừng. Một hôm, cô gái đó điện thoại cho tôi và nói, cô ấy đã có thai với anh. Cảm giác lúc đó của tôi là trống rỗng và hụt hẫng. Người đã từng thề thốt bên cạnh tôi trọn đời, giờ đây lại thay đổi đến đáng sợ như thế này. Quả thật, chẳng có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu mà tôi khó khăn lắm mới có được. Nghe cô gái đó nói vậy, tôi quyết định ly hôn. Cùng là đàn bà với nhau, tôi hiểu được cảm giác nuôi con một mình đáng thương đến dường nào. Tôi có thể tự lập kinh tế, nuôi con và nuôi chính mình. Còn cô gái kia chỉ mới là cô sinh viên năm cuối đại học, việc học dang dở, công việc lại chưa có. Cô ấy lấy gì để nuôi con đây? Vì những suy nghĩ đó mà tôi quyết định ly hôn. Tôi không biết những quyết định của mình có thật sự đúng không?

Cách giữ lửa hôn nhân vợ phải biết khi phát hiện chồng ngoại tình Phát hiện chồng ngoại tình là điều vô cùng mệt mỏi và đau buồn đối với phụ nữ. Có người sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng cũng có người mãi lún sâu vào sự đau thương. Đừng lo lắng, bạn chỉ cần làm những điều này để giữ lửa, cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

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