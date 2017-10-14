Chồng nằm viện vẫn hí hoáy nhắn tin với bồ nhí, vợ trả thù bằng cách ‘hiểm’ nhất

Tâm sự gia đình 14/10/2017 06:30

Một lần, chờ anh đi làm xét nghiệm, chị lục lọi tin nhắn trong điện thoại. Toàn là những tin nhắn ngọt ngào anh dành cho một cô gái, Vy khiến chị chết lặng.

Anh là nhân viên bảo hiểm, chị là giáo viên mầm non. Thu nhập của cả hai cũng gọi là cao nên cuộc sống không túng thiếu gì. Người ta thường nói khi không bận tâm với bất cứ thứ gì, con người ta sẽ sản sinh ra những tật xấu không ngờ đến.

Điều đó đúng với anh, người chồng hoàn hảo mà chị yêu thương suốt 5 năm vừa qua. Chị trân trọng từng phút từng giây khi ở bên anh nhưng anh thì không phải vậy. Khoảng thời gian đó chẳng có ý nghĩa gì với anh, bằng chứng là anh có thể dành tình cảm cho người đàn bà khác.

Việc anh ngoại tình, chị mới phát hiện đây thôi nhưng nó đã diễn ra cách đây hơn 1 năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó, dù muốn dù không chị lại trở thành con bù nhìn trong mối quan hệ này. Ngày anh bị tai nạn giao thông phải nằm viện hơn 1 tuần, chị ở bên cạnh chăm sóc anh từng li từng tí.

Chồng nằm viện vẫn hí hoáy nhắn tin với bồ nhí, vợ trả thù bằng cách ‘hiểm’ nhất - Ảnh 1
Anh suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho một người nào đó rất vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng suốt ngày anh cứ cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin với ai đó. Lâu lâu, chị lại thấy anh cười tủm tỉm như trai trẻ mới biết yêu lần đầu. Trong lòng chị lại dấy lên những hoài nghi. Một lần, chờ anh đi làm xét nghiệm, chị lục lọi tin nhắn trong điện thoại. Toàn là những tin nhắn ngọt ngào anh dành cho một cô gái, Vy khiến chị chết lặng.Giờ đây việc duy nhất chị muốn làm là dạy cho đôi gian phu dâm phụ kia một bài học. Đợi anh quay lại, chị nói với anh là sếp giao nhiệm vụ đi công tác gấp, không thể chăm sóc cho anh được nữa.

Vậy là chị đi, anh ở bệnh viện một mình. Do chân mới mổ lắp xương xong nên làm gì cũng khó khăn, muốn đi phải có người dìu mới đi được. Anh nhắn tin nhờ Vy đến chăm sóc nhưng hết lần này đến lần khác cô ta đều nói công việc bận rộn không đến được, hơn nữa lại sợ vợ anh phát hiện. Đến lúc không thể chịu được nữa anh gọi điện thoại về quê cho mẹ.

- Vợ con đi công tác rồi. Mẹ lên chăm sóc con mấy hôm đi. Con ở trong này một mình bất tiện quá.
- Kêu con bồ nhí của mày tới mà chăm sóc đi. Ở nhà còn nhiều việc phải lo, ai ở không đi lo cho một thằng con tệ bạc như mày.

Chồng nằm viện vẫn hí hoáy nhắn tin với bồ nhí, vợ trả thù bằng cách ‘hiểm’ nhất - Ảnh 2
Biết chồng ngoại tình, chị lên kế hoạch trả thù hiểm độc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nói xong, mẹ anh cúp máy. Anh giật mình tự hỏi không biết tại sao mẹ anh lại biết chuyện này. Anh gọi thêm vài cuộc điện thoại cho mấy người bạn nhưng không ai chịu đến chăm sóc anh. Vì mẹ anh đã dặn dò không ai được giúp đỡ anh xem như cho anh một bài học vì tội lăng nhăng, có vợ con đàng hoàng mà còn tham lam tìm kiếm của lạ. Đàn ông tệ bạc như vậy đáng bị trừng trị thích đáng.

Những ngày ở viện ngắn ngủi nhưng anh tưởng như cả thế kỷ. Thường ngày đều có vợ làm giúp mọi việc như lau người, dìu vào nhà vệ sinh, nhưng giờ chỉ có một mình, đối với anh những việc đó như cực hình.

Rồi cũng đến ngày xuất viện, không ai đến đón, anh tự bắt xe về nhà. Nhìn ngôi nhà nhỏ của mình, anh bất chợt rơi nước mắt. Bây giờ anh mới thấu hiểu được nỗi đau khi bị người thân bỏ rơi kinh khủng biết dường nào. Vừa vào đến nhà, anh đã thấy chị và con gái. Anh chạy ào đến ôm hai mẹ con vào lòng. Chị mỉm cười đắc ý. Thật ra việc anh suốt ngày nhắn tin gái gú là do chị nói với mẹ chồng và chị cũng không có chuyến công tác nào hết. Đây là màn trả đũa 'hiểm' nhất mà chị dành cho người chồng tệ bạc.

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