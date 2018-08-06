Buồn chán vì chồng không kiếm ra tiền, vợ “bỏ đói” chồng cả tháng

Buồn chán vì chồng không kiếm ra tiền, bị vợ “bỏ đói” anh cả tháng, tuy nhiên anh lại không dám phản kháng, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Mệt mỏi, đau khổ, nhục nhã… là cảm giác anh cảm thấy lúc này.

Hồi mới yêu nhau, vợ nói với anh tiền bạc không quan trọng chỉ cần hai đứa yêu thương nhau là đủ. Nghe thấy vợ nói thế anh càng thêm ấm lòng và càng trân trọng vợ hơn. Tuy nhiên, kết hôn xong một cái, vợ như một người khác hẳn, khi thấy anh vẫn bươn chải kiếm tiền nhưng chỉ đủ ăn nên thay đổi thái độ và khinh thường chồng. Còn công việc của vợ thì khá khẩm hơn, cao hơn lương anh gấp 2 lần. Vợ buồn chán vì chồng không kiếm ra tiền nên anh bị khinh thường ra mặt Đỉnh điểm là khi công ty của anh phá sản, anh phải nghỉ việc, vợ bắt đầu hoạch họe, nói bóng gió đủ đường, nào là trách móc anh không có trách nhiệm với gia đình. Vợ cứ đi làm về là la mệt mỏi, nói anh suốt ngày chơi game không biết làm phụ vợ công việc nhà. Đâu phải là anh không làm, mà là do vợ thấy anh ở nhà nên khó chịu, tỏ thái độ.

Từ khi anh thất nghiệp không kiếm ra tiền vợ cũng “bỏ đói” anh trong chuyện quan hệ vợ chồng, không muốn anh đụng vào người. Lần đầu anh còn năn nỉ vợ, nhưng đến những lần sau anh tự ái nên thôi luôn. Càng ngày tình cảm giữa vợ và anh ngày càng lạnh nhạt. Anh biết lỗi do mình, mình đang “bám váy vợ”. Nhưng anh cũng rất cố gắng để bù đắp, từ người chẳng biết bếp núc đã thành người đàn ông thành thạo việc gia đình, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, giặt giũ, cơm nước, chuẩn bị cả nước để vợ về tắm rửa là ăn cơm ngay. Anh cố gắng làm việc nhà vậy mà vợ vẫn mặt nặng mày nhẹ Nhưng vợ vẫn cứ chì chiết anh mỗi ngày, luôn miệng chọc tức anh nào là chồng cô này, bạn kia mua nhà đẹp, mua xe xịn, rồi sắm sửa nữ trang, đồ đạc xịn tặng vợ… thế mà từ ngày cưới đến giờ anh đã mua nổi thứ gì tặng vợ đâu. Nên ngày nào vợ anh cũng hằn học, lúc đầu là “bỏ đói” không cho quan hệ, còn giờ là mỗi người nằm một góc, không ai đụng vào người ai.

Mới 6 tháng thất nghiệp, anh không kiếm ra tiền mà cuộc đời anh rơi vào bế tắc, thấm thía nỗi nhục của đàn ông không kiếm ra tiền. Đầu anh cứ quanh quẩn mấy ý nghĩ này nên cũng chẳng thể nào mà tính toán làm ăn được. Ngày nào cũng thế, cứ lên giường là vợ lại quay lưng đi, dỗ thế nào cũng không nghe, anh ôm thì vợ hất ra và nói: “Chồng vô dụng, không biết kiếm tiền thì đừng động vào vợ”. Vợ được đằng chân lân đằng đầu, không ngại “khoe” chồng ăn bám với mọi người, nhất là bố mẹ vợ. Vì thế, bố mẹ vợ mắng anh một trận xối xả, sao không chịu đi làm, để vợ phải còng lưng nuôi chồng. Lúc đó, anh cảm thấy nhục nhã vô cùng, sĩ diện của một thằng đàn ông lên cao nên anh đã lẳng lặng bỏ ra ngoài, nước mắt ngấn lệ, tuôn trào, cảm giác thấy mình bất lực. Anh quá mệt mỏi, anh mới thất nghiệp 6 tháng mà vợ đã trở thành người khác hẳn Anh vẫn nghĩ, vợ chồng sống với nhau là vì tình nghĩa, lúc hoạn nạn phải giúp đỡ nhau vượt qua. Vậy mà mới có một chút khó khăn, anh thất nghiệp, chưa kiếm ra tiền mà vợ đã ngoảnh mặt đi, khinh thường. Sau này làm sao mà sống với nhau dài lâu. May mà chưa có con cái gì, chứ có rồi không biết còn khổ thế nào nữa. Hết cách tính toán kiếm ra tiền, cộng với nỗi nhục nhã phải chịu, anh đi làm xe ôm, mỗi tháng đưa vợ vài triệu đồng để phụ giúp. Hiện giờ, anh cũng đã quá mệt mỏi rồi, khốn khổ vì không kiếm ra tiền, anh cũng đang chuẩn bị tư tưởng để ký đơn ly hôn, giải thoát cho vợ, để cô ấy đi tìm một cuộc sống giàu sang hơn.

Chia tay 1 năm rồi quay lại nhưng tình cảm ngày nào đã không còn nguyên vẹn Trong tình yêu, chuyện hợp tan, chia tay rồi quay lại không phải là hiếm. Vì thế chia tay một năm rồi quay lại với nhau cũng là bình thường, tuy nhiên nếu cả hai không kiên định và dũng cảm thì tình yêu ngày nào sẽ không còn nguyên vẹn, quay lại với nhau chỉ làm nhau khổ thêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buon-chan-vi-chong-khong-kiem-ra-tien-vo-bo-doi-chong-ca-thang-292451.html