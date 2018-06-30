Bữa tiệc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, người hợp tan cũng là chuyện thường tình ở đời

Tâm sự gia đình 30/06/2018 16:12

Thời điểm tôi được cân nhắc lên làm trưởng phòng cũng là lúc chúng tôi chia tay, mối tình 7 năm kết thúc trong vô vọng.

Chúng tôi từng nói với nhau rất nhiều về nghĩa trăm năm. Nói rằng sau này nếu ai phản bội trước, cả hai sẽ tự động chấm dứt trong im lặng. 5 năm sau, chúng tôi đang hạnh phúc nhưng tiếc là không thể hạnh phúc cùng nhau. Tôi có niềm vui riêng, anh cũng tìm bình yên nơi mái ấm khác. Thiết nghĩ chuyện hợp tan là điều thường tình ở đời nên tôi cũng chẳng oán than điều gì. Chỉ thầm cảm ơn vì chúng tôi đã từng là cả thế giới của nhau.

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Anh và tôi quen nhau trong 7 năm và kết thúc trong im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi quen nhau tính đến nay đã hơn 7 năm từ thời còn ăn chưa no lo chưa tới. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, học cùng trường. Thời đại học, chúng tôi qua lại được hơn một năm thì anh có ý cùng tôi về sống chung cho đỡ tốn kém. Thương anh nên tôi đồng ý. Anh là người có chừng mực, chưa bao giờ đụng chạm hay thân mật quá mức đối với tôi. Cũng vì vậy mà tôi thương và trân trọng anh hơn. Tháng năm đó vô cùng khó khăn, tiền ba mẹ gửi hàng tháng chỉ đủ để trang trải học phí, nhà trọ. Còn những thứ linh tinh khác, tôi và anh phải đi làm thêm mới có cái tiêu xài. Khổ nhọc là vậy nhưng lúc nào chúng tôi cũng quấn quýt bên nhau, đi đâu cũng không thể thiếu đối phương. Nhiều người bạn của tôi còn chọc tôi giữ quá sẽ mất người yêu lúc nào không hay. Mặc kệ những lời nói đó, chúng tôi vẫn duy trì thói quen như cũ.

Đến ngày tốt nghiệp, anh tìm được công việc khá hơn, tôi cũng bắt đầu bước chân vào một công ty nước ngoài. Khi đó mọi chuyện đã vững vàng, chúng tôi mới nghĩ đến việc tiến xa hơn. Tôi đã trao cái quý giá nhất đời con gái cho anh. Đó là lần đầu tiên của chúng tôi sau nhiều năm ở bên nhau, cảm giác vô cùng khó tả.

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Đến tận nhiều tháng sau, tôi mới biết được sự thật về anh - Ảnh minh họa: Internet

Có câu “xa thương, gần thường”. Công việc dạo gần đây của anh ngày càng bận rộn. Anh đi làm suốt, tôi lúc nào cũng ăn cơm rồi quẩn quanh một mình trong nhà. Hỏi đến thì anh bắt đầu cau có, cáu gắt. Tôi cảm thấy tình cảm anh dành cho tôi không còn mặn nồng như trước nên tìm cách giữ lửa tình yêu của mình. Tôi cố tạo ra những cuộc hẹn hò bất ngờ, dành tặng anh những món quà giá trị. Nhưng đổi lại sự nhiệt tình của tôi là sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh. Tình trạng này kéo dài một thời gian, tôi cũng dần chán nản với mọi thứ, không muốn làm gì nữa.

Thời điểm tôi được cân nhắc lên làm trưởng phòng là lúc chúng tôi chia tay, mối tình 7 năm kết thúc trong vô vọng. Nhiều lần tôi nhắn tin muốn hàn gắn, nhưng anh vẫn im lặng, chẳng buồn trả lời tin nhắn. Vài tháng sau khi chia tay anh, tôi được dì làm mai cho một người đàn ông thành đạt. Thấy hợp tính, hợp nết nên tôi cũng nhắm mắt xuôi theo. Bây giờ tôi đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, nghe nói anh cũng đã cưới một người phụ nữ nào đó.

Đến giờ đây tôi mới phát hiện ra một điều, người phụ nữ kia là con gái của giám đốc nơi anh làm việc. Anh muốn có địa vị, quyền hành nên đánh đổi cả cuộc tình của mình. Trong chuyện này tôi chỉ hối tiếc một điều là đã dành quá nhiều thời gian ở bên một người, đến khi bị bội bạc cũng không biết. Anh đã nhẫn tâm đánh đổi tình cảm của tôi chỉ vì những xa hoa, phù phiếm trước mắt.

Bữa tiệc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, người hợp tan cũng là chuyện thường tình ở đời - Ảnh 3
Đời người có bao lần hợp tan? - Ảnh minh họa: Internet

Suy đi nghĩ lại, hợp tan là chuyện thường tình ở đời, hai người gặp nhau rồi cũng có thời điểm rẽ về hai phía ngược nhau. Không phải ghét bỏ nhau mà lòng đã nguội lạnh. Trên đời, chẳng sợ bội bạc, chỉ sợ người ở bên nhưng lòng đã không còn nồng nàn như trước.

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