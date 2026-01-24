Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật linh đình tại nhà hàng, cả nhà 'ngã ngửa' khi thấy ông dắt tay cô gái trẻ này vào tiệc

Tâm sự gia đình 24/01/2026 22:29

Chị em trong nhà nghe một câu bố nói thế thì cũng chẳng thấy lạ gì nữa, nghĩ bụng chắc bố thương mẹ lớn tuổi làm cực thật.

Gia đình chồng tôi sống không quá dư dả, nhưng đủ ăn đủ mặc. Quan trọng là người trong nhà rất yêu thương nhau. Bố mẹ chồng tôi luôn cư xử văn minh, tình cảm làm gương cho con cháu noi theo.

Bố chồng tôi có một công ty kinh doanh dù làm ăn phát đạt nhưng lúc nào ông cũng sống khiêm tốn, giản dị. Ông không thích ăn mặc khoa trương, càng không thích ăn nhà hàng sang trọng. Bố chồng tôi thích tổ chức ăn uống ở nhà, ăn những món mẹ chồng tôi tự tay nấu.

Vì thế, khi lần tổ chức sinh nhật này, bố chồng nói muốn ra nhà hàng ăn thì cả nhà tôi đều bất ngờ. Mẹ chồng tôi còn hỏi: “Ông chán ăn đồ ăn tôi nấu rồi chứ gì?”. Bố chồng lại dỗ dành bà nói: “Già cả rồi, tôi không muốn bà cực nữa”.

Chị em trong nhà nghe một câu bố nói thế thì cũng chẳng thấy lạ gì nữa, nghĩ bụng chắc bố thương mẹ lớn tuổi làm cực thật.

Ngày tổ chức sinh nhật cho bố chồng trong nhà hàng sang trọng, chúng tôi ai nấy hào hứng vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng chẳng ngờ khi mọi người đông đủ thì bố chồng tôi nắm tay một cô gái trẻ bước vào. Mọi người trong nhà chết sững trố mắt kinh ngạc, mẹ chồng tôi điếng người không nói nên lời. Sau đó, bố chồng tôi nhìn vợ rồi lên tiếng:

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật linh đình tại nhà hàng, cả nhà 'ngã ngửa' khi thấy ông dắt tay cô gái trẻ này vào tiệc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Tôi xin lỗi bà… đây là con gái của tôi. Lần đó tôi lỗi với bà, còn giấu suốt nhiều năm. Nhưng giờ con bé chỉ còn một mình, tôi không thể sống vô trách nhiệm với máu mủ của mình.”

Rồi ông quay sang nhìn chúng tôi nói tiếp:

“Bố xin lỗi các con. Đây là em ruột của các con, bố mong các con thương bố mà đối xử tốt với em”.

Tôi ngẩn người nghe tiếng khóc của mẹ bên cạnh. Anh cả của tôi quá tức giận vung tay đập vỡ chén bát khiến không khí càng khó thở hơn. Bố tôi mặt mày nặng trĩu nói thêm một câu khiến chúng tôi chẳng còn dám phản kháng gì nữa:

“Các con xem như đây là tâm nguyện cuối đời của bố. Bố bị ung thư cũng chẳng sống được bao lâu nữa”.

Tôi và chị em trong nhà nghe mà vừa đau lòng vừa giận hờn bố. Sau hôm sinh nhật định mệnh đó, mẹ tôi vẫn hết lòng chăm sóc chồng, nhưng cả bố và mẹ đều âm thầm khóc một mình. Chúng tôi làm sao để chấp nhận hết những điều bất ngờ phũ phàng này đây?

Chồng bỗng nhiên tặng vợ đồ ngủ quyến rũ, tôi chết lặng khi biết kẻ đứng sau tư vấn cho anh chọn mẫu

Chồng bỗng nhiên tặng vợ đồ ngủ quyến rũ, tôi chết lặng khi biết kẻ đứng sau tư vấn cho anh chọn mẫu

Hôm sau tôi mặc thử một bộ, mặc áo khoác che bên ngoài, thầm nghĩ sẽ có một đêm cuồng nhiệt với chồng. Nào ngờ khi tôi ôm lấy chồng thì anh lại nói hôm nay mình mệt. Tôi tức anh ách, không thèm nhìn chồng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 7h sáng hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 25/1/2026, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, rước lộc vào nhà, may mắn ngập lối, vàng bạc đầy nhà, giàu có chạm nóc

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 25/1/2026, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, rước lộc vào nhà, may mắn ngập lối, vàng bạc đầy nhà, giàu có chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
9 ngày liên tiếp (26/1-3/2/2026), 3 con giáp tài khoản nhảy số, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, cuối tháng tiền nặng trĩu túi

9 ngày liên tiếp (26/1-3/2/2026), 3 con giáp tài khoản nhảy số, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, cuối tháng tiền nặng trĩu túi

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 18h ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Đúng 18h ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng

5 ngày cuối tháng 1 dương, 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà, tình duyên thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, ngày 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Đúng 9h sáng mai, ngày 26/1/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/1/2026), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Cuối ngày hôm nay (25/1/2026), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài cho lộc phát tài, chốt đơn hàng liên tục, tài vận tỷ lệ thuận với vận may, giàu có ngút ngàn

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài cho lộc phát tài, chốt đơn hàng liên tục, tài vận tỷ lệ thuận với vận may, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ mặc vợ mới sinh một mình ở viện để về nhà ngủ, chồng không ngờ cuộc gọi lúc 2 giờ sáng của chị hàng xóm đã bóc trần bộ mặt thật

Bỏ mặc vợ mới sinh một mình ở viện để về nhà ngủ, chồng không ngờ cuộc gọi lúc 2 giờ sáng của chị hàng xóm đã bóc trần bộ mặt thật

Cứ ngỡ vợ muốn "hâm nóng" tình cảm, ai ngờ sau khi chuốc say chồng, cô ấy bắt đầu thực hiện hành động bất ngờ giữa đêm

Cứ ngỡ vợ muốn "hâm nóng" tình cảm, ai ngờ sau khi chuốc say chồng, cô ấy bắt đầu thực hiện hành động bất ngờ giữa đêm

Chồng bỗng nhiên tặng vợ đồ ngủ quyến rũ, tôi chết lặng khi biết kẻ đứng sau tư vấn cho anh chọn mẫu

Chồng bỗng nhiên tặng vợ đồ ngủ quyến rũ, tôi chết lặng khi biết kẻ đứng sau tư vấn cho anh chọn mẫu

Nghi ngờ osin và bố chồng có quan hệ bất chính, tôi rình xem qua khe cửa thì rụng rời tay chân khi thấy việc họ đang làm

Nghi ngờ osin và bố chồng có quan hệ bất chính, tôi rình xem qua khe cửa thì rụng rời tay chân khi thấy việc họ đang làm

Vừa về đến cửa đã nghe tiếng cô giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi rụng rời tay chân khi nghe rõ câu nói của cô ta

Vừa về đến cửa đã nghe tiếng cô giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi rụng rời tay chân khi nghe rõ câu nói của cô ta

Từng bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ quỳ gối dúi tiền cầu xin một điều khiến tôi cười ra nước mắt

Từng bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ quỳ gối dúi tiền cầu xin một điều khiến tôi cười ra nước mắt