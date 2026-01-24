Bố chồng lén đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi theo dõi thì phát hiện một bí mật động trời

Tâm sự gia đình 24/01/2026 16:15

Đến một đêm, tôi trông con ốm nên nửa đêm đi ra ngoài tìm nước uống. Khi đi ra ngoài, tôi bất ngờ thấy bố chồng đang đứng trước phòng người giúp việc. Khuôn mặt ông ngập tràn buồn bã, thẫn thờ đứng đó hồi lâu. Sau đó, tôi còn thấy bố chồng lau nước mắt, trông có vẻ rất xúc động.

Khoảng mấy tháng trước, bố chồng tôi bất ngờ đưa về nhà một cô gái trẻ tên Vy. Ông nói đây là cháu họ hàng xa của người quen, có gia cảnh khó khăn. Ông thấy thương cảm nên đem về làm người giúp việc.

Chúng tôi ai nấy đều bất ngờ vì trong nhà chưa từng muốn thuê người giúp việc. Mẹ chồng tôi vẫn quán xuyến được việc nhà, tôi thì có con nhỏ nhưng đôi khi vẫn giúp đỡ bà. Với lại, kinh tế gia đình chúng tôi không dư dả, thuê người giúp việc thì phải tốn thêm một khoản tiền.

 Nhưng bố chồng tôi lại nói có thêm người giúp việc thì phụ nữ trong nhà sẽ rảnh rỗi hơn. Ông còn nói không muốn vợ mình đến già vẫn phải lẩn quẩn trong bếp hầu hạ chồng con. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mềm lòng, không thể phản đối chồng được nữa.

Đến một đêm, tôi trông con ốm nên nửa đêm đi ra ngoài tìm nước uống. Khi đi ra ngoài, tôi bất ngờ thấy bố chồng đang đứng trước phòng người giúp việc. Khuôn mặt ông ngập tràn buồn bã, thẫn thờ đứng đó hồi lâu. Sau đó, tôi còn thấy bố chồng lau nước mắt, trông có vẻ rất xúc động.

Bố chồng lén đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi theo dõi thì phát hiện một bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng bất ngờ quay lại nhìn tôi, tôi giật mình quay người đi như chưa có chuyện gì. Tôi thấy lạ quá nên kể lại cho chồng nghe. Sau đó hình như anh có nói chuyện với bố chồng rồi kể lại tôi nghe một bí mật động trời. Cô gái tên Vy đúng là con gái riêng của bố chồng. Ngày trước ông từng ngoại tình, làm người ta có bầu. Vì sợ vợ biết, gia đình đổ vỡ nên ông cắt đứt liên lạc với nhân tình.

Nhiều năm trôi qua, bố chồng biết được người xưa đã không còn, chỉ còn cô con gái kia. Ông nhận ra liền đó là máu mủ của mình nên quyết định mang con gái về nhà, hết lòng bù đắp cho lỗi lầm xưa. Bố chồng tôi còn muốn cho Vy đi học, thậm chí là du học.

Chồng tôi hiểu cho nỗi khổ của bố chồng nên nói với tôi hãy giúp đỡ Vy nhiều hơn, anh chấp nhận người em gái này. Anh còn nói cố gắng giữ bí mật này để mẹ chồng tôi không biết. Nhưng là phụ nữ với nhau, tôi thấy thương mẹ chồng quá. Bà tốt tính, hết lòng với chồng con, nếu có ngày biết chồng phản bội còn âm thầm mang con riêng về sống cùng mình thì bà sẽ suy sụp cỡ nào?

Tôi có nên nói với mẹ chồng không? Hay là cứ nghe theo chồng để nhà cửa yên ấm?

Cứ ngỡ hết yêu nên mới ly hôn, thấy vợ tái mặt ngất lịm ngay cổng tòa, tôi khóc nghẹn nhận ra mình suýt mất em mãi mãi

Cứ ngỡ hết yêu nên mới ly hôn, thấy vợ tái mặt ngất lịm ngay cổng tòa, tôi khóc nghẹn nhận ra mình suýt mất em mãi mãi

Vợ tôi nghe thế thì ngẩn người nhớ ra đã trễ chu kỳ mấy nay. Tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng quả thật vẫn có chút mừng rỡ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội lao vào tòa án rút lại đơn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày 25/1/2026, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đồng hồ điểm đúng 12h30 ngày 25/1/2026, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Sau đêm nay, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
NÓNG: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn

NÓNG: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn

Đời sống 40 phút trước
Từng bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ quỳ gối dúi tiền cầu xin một điều khiến tôi cười ra nước mắt

Từng bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ quỳ gối dúi tiền cầu xin một điều khiến tôi cười ra nước mắt

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Bố chồng lén đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi theo dõi thì phát hiện một bí mật động trời

Bố chồng lén đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi theo dõi thì phát hiện một bí mật động trời

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đang hạnh phúc thử váy cưới, chồng tương lai lạnh lùng thông báo: "Lễ cưới sẽ có 2 cô dâu", tôi sụp đổ khi biết danh tính người còn lại

Đang hạnh phúc thử váy cưới, chồng tương lai lạnh lùng thông báo: "Lễ cưới sẽ có 2 cô dâu", tôi sụp đổ khi biết danh tính người còn lại

Tâm sự 49 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đúng ngày 25/1/2026

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đúng ngày 25/1/2026

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 25/1/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Qua đêm nay, 3 con giáp CẬP BẾN GIÀU CÓ, may mắn thấm vào người, TIỀN VÔ BẠC TỶ, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từng bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ quỳ gối dúi tiền cầu xin một điều khiến tôi cười ra nước mắt

Từng bỏ vợ tào khang để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ quỳ gối dúi tiền cầu xin một điều khiến tôi cười ra nước mắt

Cứ ngỡ hết yêu nên mới ly hôn, thấy vợ tái mặt ngất lịm ngay cổng tòa, tôi khóc nghẹn nhận ra mình suýt mất em mãi mãi

Cứ ngỡ hết yêu nên mới ly hôn, thấy vợ tái mặt ngất lịm ngay cổng tòa, tôi khóc nghẹn nhận ra mình suýt mất em mãi mãi

Tưởng chồng ghé nhà mỗi ngày vì còn nặng tình, tôi chết lặng khi biết "mục đích thật" sau những lần thăm hỏi

Tưởng chồng ghé nhà mỗi ngày vì còn nặng tình, tôi chết lặng khi biết "mục đích thật" sau những lần thăm hỏi

Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng quá ít khiến chú rể đòi hủy hôn

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng quá ít khiến chú rể đòi hủy hôn

Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh