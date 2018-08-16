Bi hài lấy chồng Tây và chuyện ấy đầy hoang mang trong đêm tân hôn của cô dâu Việt

Tâm sự gia đình 16/08/2018 05:30

Lấy chồng Tây có phải mọi chuyện đều êm ấm thuận hòa? Điều đó không chắc chắn được. Nhưng có một điều rõ ràng đó là rất nhiều cô gái Việt băn khoăn việc lấy chồng Tây và chuyện ấy sẽ diễn ra như thế nào? Liệu khác biệt về xuất xứ có làm nên những giây phút thăng hoa hay chỉ đem lại những ngày chịu đựng?

Bi hài chuyện lấy chồng Tây của cô gái Việt

Cuối tháng 8 là Mỹ Lan lên xe hoa. Điều đặc biệt là chồng cô là người Hà Lan. Anh có vóc dáng cao lực lưỡng, đến 1m92. Đứng gần anh, Mỹ Lan nhỏ bé y như một que kẹo, dù bình thường chiều cao 1m63 của cô so với chúng bạn đã là dạng cao ráo dễ nhìn. Có lẽ vì thế mà trong xóm cứ râm ran về chuyện lấy chồng Tây và chuyện ấy trong đêm tân hôn của Mỹ Lan, làm cô vừa ngượng chín mặt, vừa bực bội hết cả người.

Kết hôn về cơ bản là chuyện cá nhân, nhưng không biết từ bao giờ, người ta xem đó là "chuyện công cộng". Có điều quá tọc mạch như thế này thì chỉ có những "cô dâu quốc tế" như Mỹ Lan mới hiểu cảm giác.

Không chỉ chuyện kinh tế, chuyện định cư ở đâu, chuyện thân thế gia phả của chồng cô, mà ngay cả chuyện ấy cũng là điều bị người ta bàn ra tán vào công khai. Mấy cô chưa chồng thì đi ngang qua cười rúc rích, rồi hỏi Mỹ Lan bí quyết làm thế nào để không đau. Mấy bà có chồng thì bạo mồm bạo miệng hơn, dám hỏi thẳng Mỹ Lan: "Chồng to con như thế thì kích cỡ thế nào?" Các cụ bà lụm cụm thì lại có suy nghĩ khác, bảo rằng Mỹ Lan ham lấy chồng Tây chỉ vì chuyện ấy, vì thế nên chấp nhận bỏ xứ theo trai. 

 

Bi hài lấy chồng Tây và chuyện ấy đầy hoang mang trong đêm tân hôn của cô dâu Việt - Ảnh 1
Chồng Tây vợ Việt - mối "quan hệ quốc tế" thế này ngày nay không còn hiếm - Ảnh minh họa: Internet

Lấy chồng Tây và chuyện ấy sẽ như thế nào? Quả thật trước ngày cưới, Mỹ Lan vẫn chưa nếm trái cấm nên chưa biết. Chính cô cũng hồi hộp và càng hoang mang hơn trước những câu hỏi thẳng thừng của người khác.

Vì vậy, đêm tân hôn, khi anh chồng vừa mới choàng tay qua ôm bờ vai cô, Mỹ Lan đã khóc rưng rức khiến anh ngơ ngác. Vốn biết cô vẫn còn trinh tiết, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần là đêm tân hôn sẽ rất khó khăn. Nhưng điều anh không ngờ là những lời nói vô tâm của người bên ngoài lại làm cho cô vợ vốn cứng cỏi của anh lại hoang mang đến như vậy.

Người con gái lần đầu tiên làm chuyện ấy ai chẳng sợ đau. Nhưng với Mỹ Lan, nỗi sợ của cô được nhân lên tận ba lần. Cứ mỗi lần chồng vuốt ve, ôm ấp thì cô dịu lại một chút. Nhưng đến khi anh có động thái "khác lạ" là cô lại căng cứng sợ hãi và nhất định chỉ khóc chứ không chịu đáp ứng.

Những tưởng đêm tân hôn mơ mộng đã trở thành cơn ác mộng, thì đúng lúc đó, anh chồng bỗng nhớ ra một chuyện làm thay đổi cục diện bất ngờ. Thì ra Mỹ Lan có đi tập yoga. Mọi người đều biết rằng yoga có thể khiến cho tâm trí bình tĩnh lại. Nhưng người đã tập còn biết được yoga có khả năng giúp cho cơ thể nhẹ nhàng, dẻo dai và cởi mở hơn.

Vậy là, thay vì đánh vật với vợ, anh chồng Tây của Mỹ Lan nghĩ cách cùng cô tập vài động tác yoga. Và rồi, sau khi nhịp thở trở lại đều đặn thì Mỹ Lan cũng trở nên bình tĩnh và thoải mái hơn rất nhiều. Từ từ cô dần chấp nhận anh và cơ thể vạm vỡ của anh. Đêm tân hôn cuối cùng đã diễn ra ngọt ngào và suôn sẻ.

Bi hài lấy chồng Tây và chuyện ấy đầy hoang mang trong đêm tân hôn của cô dâu Việt - Ảnh 2
"Lấy chồng Tây và chuyện ấy có thăng hoa" là câu hỏi của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện lấy chồng Tây, chuyện ấy và n chuyện đời sống vợ chồng

Những khác biệt về văn hóa ban đầu có thể là lý do khiến cho hai người thích thú và cuốn hút lẫn nhau. Nhưng khi sống chung, những khác biệt dần dần có thể trở thành mâu thuẫn lớn.

Đơn cử như nhiều cô vợ Việt vẫn cảm thấy hết sức hoang mang vì chẳng biết lấy chồng Tây khốn khổ hay sẽ thực sự thăng hoa trong chuyện ấy. Thậm chí, nhiều ông chồng Tây cũng có suy nghĩ sai lầm về vợ Việt, cho rằng phụ nữ Á Đông thụ động trong chuyện gối chăn, dù không phải tất cả đều thế, hoặc phụ nữ Á Đông có chiêu giữ chồng ngầm.

Bi hài lấy chồng Tây và chuyện ấy đầy hoang mang trong đêm tân hôn của cô dâu Việt - Ảnh 3
Không ít người viên mãn trong mối quan hệ chồng Tây, vợ Việt - Ảnh minh họa: Internet

Rốt cuộc, dù lấy chồng Tây hay chồng Việt, điều quan trọng vẫn là cách ứng xử giữa vợ chồng với nhau. Bằng cách dùng yêu thương để vượt qua khó khăn cùng nhau như câu chuyện của Mỹ Lan và người chồng trên kia, thì đời sống hôn nhân thế nào cũng sẽ hạnh phúc, cho dù là lấy chồng Tây hay chồng Việt.

Tâm sự của vợ chồng U60: Hôn nhân như cuộc chiến lâu dài, phải kiên định, vững tâm mới mong trọn đời

Tâm sự của vợ chồng U60: Hôn nhân như cuộc chiến lâu dài, phải kiên định, vững tâm mới mong trọn đời

"Cuộc sống hôn nhân phải nằm gai nếm mật, càng trải qua nhiều sóng gió, hạnh phúc mới bền lâu. Tuy nhiên trong sóng gió phải vững vàng nắm chặt tay nhau, chứ đừng thấy khó mà buông", đó là chia sẻ của cặp vợ chồng U60 khi nói về hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   lấy chồng tây và chuyện ấy lấy chồng tây khốn khổ chuyện lên giường ham lấy chồng tây chỉ vì chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm