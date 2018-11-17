Bị chồng chê xấu sau sinh, người vợ tinh quái có cách xử trí khiến ai cũng phải bất ngờ

Anh và chị cưới nhau đã được 8 năm. Chị sinh ra trong một gia đình khá giả, cả cuộc đời không phải lo lắng điều gì. Chị xinh đẹp, năng động, có một công việc ổn định, học hành không quá xuất sắc nhưng chị vẫn có thể sống tốt mà không phụ thuộc ai.

Câu chuyện "người vợ tinh quái xử trí chồng chê bai mình xấu xí sau sinh" được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phải bật cười. Nhưng đằng sau tiếng cười đó, có lẽ, mỗi chúng ta cũng sẽ suy nghĩ lại nhiều điều trong cuộc sống hôn nhân.

Cuộc sống gia đình yên ấm, thuận hòa bởi họ cảm thấy thỏa mãn về nhau. Họ không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền chi phối quá nhiều. Bởi ai cũng có công việc riêng ổn định, họ không những dành tình yêu mà còn cho nhau sự tôn trọng. Người ngoài nhìn vào gia đình họ bằng cặp mắt thán phục và đầy ao ước.

Lần đầu gặp chị, anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp khỏe khoắn và trẻ trung của chị. Anh quyết tâm theo đuổi chị đến cùng. Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến, sự chín chắn và quyết tâm của anh khiến chị cảm động. Họ yêu nhau được 3 năm thì quyết định về chung một nhà.

Mọi chuyện sẽ thay đổi sau khi sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện thay đổi khi vợ sinh con…

Mọi chuyện cứ diễn biến như trong mơ cho đến khi chị sinh con. Ban đầu, chị không muốn sinh con bởi những gánh nặng mà điều đó mang lại. Sinh con đồng nghĩa với việc có một sự ràng buộc lớn đối với thời gian và sở thích của chị. Cuộc sống gia đình không còn được thoải mái và tự do như ngày trước. Nhưng chị suy nghĩ lại đó là một điều tất yếu, vợ chồng chị cần có một đứa con.

Đứa bé lớn lên, bụ bẫm và đáng yêu. Nhưng mẹ của nó thì thay đổi. Chị trở nên mệt mỏi hơn, làn da xấu đi và vóc dáng bị biến dạng thảm hại. Điều chị lo sợ cũng đã đến. Càng ngày, anh càng tỏ thái độ khó chịu với vợ, anh ngại ngần khi đến gần vợ. Không những tỏ thái độ, anh còn kiếm cớ để chê vợ xấu.

Bị chồng chê xấu sau sinh không phải là điều hiếm gặp. Có lẽ, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể lường trước được điều đó. Nhưng phải rất dũng cảm, người phụ nữ mới đối diện và sống chung được với những thái độ dè bỉu, chê bai của chồng. Với chị, bị chồng chê xấu sau sinh là một sự tổn thương nặng nề.

Bởi trước đây, chị là người phụ nữ vô cùng hấp dẫn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị khi ở trong một đám đông. Thử nghĩ một người năng động, hoạt bát, xinh đẹp và giỏi giang giờ đây nằm một mình ở nhà với đứa con bé bỏng và một vóc dáng tàn tạ. Chị đã phải dũng cảm lắm mới có thể đối diện được với điều đó.

Phải dũng cảm lắm người phụ nữ mới đối diện được với sự dè bỉu từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi người phụ nữ thông minh tìm cách đáp trả sự phũ phàng

Dần dần, chị nhận ra chồng mình thường xuyên về nhà muộn. Chị phát hiện ra anh ngoại tình nhưng vẫn không thể làm gì được. Một hôm nọ, chị nhận được một hộp quà, trong đó có một chiếc váy rất đẹp. Nhưng vóc dáng không còn được như xưa, chị không thể nào mặc vừa nó.

Bên dưới đáy hộp còn có một bức thư viết rằng: “Chồng chị đang ở cùng em rồi. Anh ấy bảo rằng anh ấy quá chán với mụ vợ sồ sề ở nhà. Chiếc váy này là em thường mặc khi lên giường với anh ấy. Giờ em tặng lại chị, coi như quà ra mắt”.

Vừa giận vừa thấy tủi thân. Chị không thể để yên cho mọi việc trôi qua được. Hôm sau, chị nhờ mẹ đẻ sang trông con giúp mình rồi ra ngoài làm đẹp và mua quần áo mới. Lúc chồng đi làm về thì không thấy vợ đâu mà chỉ thấy mẹ vợ đang trông cháu, anh ngạc nhiên hỏi:

- Vợ con đâu hả mẹ?

- Vợ anh đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Nó bảo suốt ngày ở nhà trông con chán quá nên nó ra ngoài đi chơi với bạn cho khuây khỏa.

- Thế cô ấy bảo bao giờ thì về ạ?

- Nó không bảo gì, chỉ nói là đi chơi thôi.

Nghe thấy vậy, anh cuống cuồng lên gọi điện cho vợ:

- Em đi đâu mà giờ này chưa về? Sao không ở nhà trông con mà lại đi về muộn thế?

- Em đi chơi, lát em về.

- Không được. Em về ngay đi cho anh.

- Một lát sau, chị trở về tay trong tay cùng một người đàn ông khác.

Thấy vậy, anh chồng hốt hoảng:

- Đây là ai? Sao em lại đi cùng hắn ta?

- Đây là người tình của em.

- Sao cô dám? Tôi còn ở đây cơ mà?

- Anh có người tình được, sao em lại không thể? Cô bồ xinh đẹp mặn mà của anh còn gửi quà cho tôi đây này.

Nói rồi, chị đưa hộp quà và tin nhắn ra. Anh chồng cuống cuồng xin lỗi rối rít và hứa từ giờ không bao giờ dám làm vậy nữa.

Khi đối diện với tình nhân của chồng, phụ nữ có sức mạnh hơn nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng đó thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ. Có thể bạn không xinh đẹp sau khi sinh con, nhưng bạn có quyền được nhận sự tôn trọng, tình yêu thương từ người khác, đặc biệt là chồng mình.