Phụ nữ bị chồng bỏ, chồng chê vì luôn muốn ‘trên cơ’ những điều này

Phụ nữ yêu 06/07/2018 11:11

Phụ nữ luôn muốn lấn át, "trên cơ" chồng những điều này thì đừng hỏi sao bị ruồng bỏ, không được yêu thương.

Có nhiều người phụ nữ thường muốn ra vẻ ta đây với chồng, muốn nắm quyền hành trong gia đình. Một là vì họ nghĩ như vậy sẽ khiến chồng sợ hãi, không dám có tư tưởng ngoại tình. Một phần là vì cái tôi của bản thân quá lớn, không muốn thua thiệt bất cứ ai. Tuy nhiên họ không biết được rằng đàn ông ghét cay ghét đắng người phụ nữ tỏ ra “trên cơ” chồng về những điều này.

Muốn kiếm tiền hơn chồng

Phụ nữ bị chồng bỏ, chồng chê vì luôn muốn ‘trên cơ’ những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn chồng chưa chắc đã hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trong xã hội ngày nay, phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông là chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên đây là “tử nguyệt” của đàn ông. Cánh mày râu vốn dĩ là trụ cột của gia đình, là người đàn ông gánh vác trách nhiệm phần lớn vấn đề tài chính. Vì vậy họ không muốn người phụ nữ bên cạnh “trên cơ” họ về khoản này. Họ ghét nhìn thấy phụ nữ kiếm được nhiều tiền rồi về ra lệnh chồng con. Họ ghét phải thấy bản thân trở nên kém cỏi trong mắt người khác. Nhưng những người phụ nữ lại nghĩ khác, bạn luôn muốn kiếm nhiều tiền hơn để chứng minh giá trị của bản thân trong mắt chồng. Mà những người kiếm tiền giỏi thường xem nhẹ chồng của mình. Ai cũng vậy, khi giỏi hơn đối phương, bạn sẽ sinh ra tâm lý xem thường và có suy nghĩ người đó kém cỏi hơn mình. Đàn ông vốn rất nhạy cảm trong vấn đề này, họ chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay vợ có tôn trọng hay là chỉ muốn hơn thua với mình.

Muốn chăm lo cho gia đình, con cái nhiều hơn chồng

Phụ nữ bị chồng bỏ, chồng chê vì luôn muốn ‘trên cơ’ những điều này - Ảnh 2
Bạn nên hỏi ý kiến chồng vì chuyện con cái sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đa số vấn đề con cái đều giao cho phụ nữ đảm nhận. Cũng vì vậy mà phụ nữ luôn có quyền ra lệnh mọi thứ, có khi không hỏi ý kiến của chồng. Thậm chí mỗi khi chồng hỏi đến vấn đề con cái, bạn còn bực bội và nói chuyện đó là của mình. Đa số phụ nữ sẽ mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn này, dù lý do đó có khách quan hay không. Bên cạnh đó, đàn ông ghét nhất người luôn cho mình là đúng. Nếu người đó là vợ, anh ấy sẽ tỏ ra chán nản, không muốn có những hành động thân mật nữa. Bởi tâm lý chung của đàn ông là không muốn thỏa hiệp với người muốn đối đầu với mình. Vì thế mà sẽ cố gắng đấu tranh để giữ vị trí của bản thân. Mà trong hôn nhân cứ mãi giữ thái độ đó, sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Tỏ ra giao tiếp giỏi hơn chồng

Trước đám đông, có nhiều kiểu người cướp lời chồng để tỏ ra bản thân tinh tường mọi thứ. Bạn nghĩ hành động này sẽ khiến chồng tự hào, nhưng trên thực tế anh ấy chỉ cảm thấy chán ghét. Trước mọi tình huống, đàn ông luôn biết đưa ra những lời lẽ hoặc hành động thích hợp để ứng xử, không cần người nào phải “mớm lời” hay trả lời thay. Đó là lòng tự trọng, là cách đối nhân xử thế của anh ấy, tuyệt đối không muốn ai xen vào phá hỏng. Phụ nữ khôn ngoan nên biết khi nào nên nói, khi nào nên giữ im lặng để trở nên duyên dáng hơn.

Tỏ ra chuyện gì cũng biết

Phụ nữ bị chồng bỏ, chồng chê vì luôn muốn ‘trên cơ’ những điều này - Ảnh 3
Đôi khi phụ nữ phải khờ khạo, ngốc nghếch một chút cũng không sao - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ghét nhất kiểu phụ nữ chuyện gì cũng tỏ ra tinh tường. Bởi khi ở bên người phụ nữ đó, anh ấy không có cảm giác được tôn trọng. Khi muốn nói gì, anh ấy cũng sợ bạn sẽ phản bác hoặc làm anh ấy tổn thương. Thế nên, phụ nữ biết nhiều là chuyện tốt, nhưng biết thì để đó, đừng nói năng lung tung. Vì khi càng biết nhiều và càng nói nhiều, bạn sẽ càng khổ, bởi chuyện gì cũng đến tay. Phụ nữ khôn là tỏ ra chuyện gì cũng không biết, đôi khi cũng nên dựa dẫm vào đàn ông để được che chở và yêu thương. Tạo hóa tạo ra đàn ông mạnh mẽ, đàn bà yếu mềm đều có lý do và định sẵn phái mạnh phải bảo vệ phái yếu suốt cuộc đời này. Suy cho cùng, hãy làm trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, phụ nữ đừng quá mạnh mẽ mà đánh mất nhiều cơ hội được yêu thương của bản thân.

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