Những tưởng cuộc sống như vậy là viên mãn, nào ngờ đến một ngày sóng gió lại ập đến. Anh thú nhận với tôi là dạo gần đây anh có qua lại với người yêu cũ.

Anh qua lại với người yêu cũ được một thời gian nhưng tôi vẫn không hay biết cho đến khi anh nói cô ấy đã có thai 2 tháng. Mọi chuyện vỡ lẽ, tôi bị cắm sừng nhưng vẫn ngây ngô tin tưởng chồng hết lần này đến lần khác. Tôi tin anh sẽ không phản bội, tin anh sẽ chung thủy mãi bên một người. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể nào toàn tâm toàn ý với tôi. Ngày còn quen nhau, anh là người sống tình cảm, không toan tính hay đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì. Tôi chẳng cần người đàn ông cao sang, giàu có chỉ cần một người có nhiều thời gian cho mình là đủ. Anh nói người yêu cũ đã có thai với anh - Ảnh minh họa: Internet Quen nhau khoảng 2 năm, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Cuộc sống bắt đầu sang trang mới với nhiều thứ phải lo toan, tôi chỉ mong tình cảm cả hai không thay đổi là được. Anh được thăng chức, lương bổng cũng khá khẩm hơn trước. Tôi được vào biên chế, công việc ổn định và có nhiều khởi sắc hơn. Khi mọi thứ dần tốt đẹp, chúng tôi chào đón những đứa con kháu khỉnh chào đời. Những tưởng cuộc sống như vậy là viên mãn, nào ngờ đến một ngày sóng gió lại ập đến. Anh thú nhận với tôi là dạo gần đây anh có qua lại với người yêu cũ.

Mới đầu chỉ là ăn uống, nói chuyện bình thường như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Nhưng rồi “tình cũ không rủ cũng tới” cả hai đi quá đà vào ngày cô ấy ly hôn với chồng. Thấy cô ấy đau khổ, anh đến bên cạnh an ủi. Vì men say không làm chủ được mình nên cả hai đã vượt rào với nhau. Sau lần đó, tình cảm của họ phát triển thêm một bước mới. Anh bắt đầu bỏ rơi vợ con để chạy theo cuộc tình đó, quên luôn bản thân là ai. Nghe những lời kể bình thản của anh, lòng tôi như thắt lại. Anh muốn tôi sẽ đón nhận câu chuyện này theo cách nào? Giận dữ chửi bới hay nhẹ nhàng giúp chồng giải quyết mớ hỗn độn? Anh có nghĩ cho tâm trạng của tôi không? Anh có biết khi anh đến với người đàn bà kia, mẹ con tôi sẽ như thế nào không? Con của cô ấy có cha, con tôi cũng cần có một mái ấm đủ đầy mà. Mọi niềm tin trong tôi như đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet Tay chân tôi run rẩy, mất thăng bằng ngồi bệt xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Anh ngồi bên cạnh nói sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Từ đầu đến cuối tôi không thể nói được lời nào, một mình anh vừa xướng vừa họa. Anh nói nếu thương anh, tôi hãy chấp nhận việc người yêu cũ của anh mang thai. Thời gian này anh sẽ ở bên cô ấy để chăm sóc, quan tâm vì bây giờ cô ấy chỉ có một mình. Và anh còn nói sẽ làm tròn trách nhiệm người cha của mình, mỗi tháng chu cấp tiền cho mẹ con cô ấy. Anh bảo tôi nên thông cảm cho anh.

Thậm chí còn nói tôi nên mở rộng lòng từ bi một chút, bởi đứa bé đó vô tội, đáng được chào đời một cách khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi anh nói những câu đó, lòng tôi đã dần nguội lạnh. Bây giờ anh muốn làm gì thì tùy, tôi đưa con về nhà mẹ ở một thời gian. Khi nào bình tâm trở lại, tôi sẽ biết mình nên làm gì cho cuộc hôn nhân này. Tôi cho phép anh qua lại chăm sóc người đàn bà kia để không phải mang tiếng ác độc. Trước quyết định của tôi, anh cũng không ngăn cản. Anh quyết định sẽ ở bên chăm sóc người phụ nữ đó - Ảnh minh họa: Internet Tôi dọn đi vài hôm thì anh đưa cô ấy về. Mỗi ngày đều nhắn tin, điện thoại hỏi tôi cách chăm sóc bà bầu như thế nào, nhưng tôi không trả lời. Trên trang cá nhân của anh chia sẻ toàn chuyện liên quan đến thai nhi. Mọi người vào bình luận chúc mừng nhưng họ lại không biết người đàn bà có thai kia nào đâu phải tôi. Nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt, tôi tự hứa với lòng từ nay sẽ không phải khóc vì người tệ bạc nữa. Trải qua hơn 1 tuần suy nghĩ, ổn định lại tinh thần, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân, cũng như để tác hợp cho hai người họ. Tôi không biết quyết định này có đúng không?

Những điều đàn ông không bao giờ quên về người yêu cũ, vợ có biết cũng đừng quá đau lòng Chắc chắn hơn 90% đàn ông không thể quên được những điều này từ người yêu cũ, ai cũng nên biết để không phải bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ban-cach-xu-ly-cai-thai-trong-bung-nguoi-yeu-cu-khien-toi-chet-lang-288820.html