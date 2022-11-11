Bị bạn coi thường vì lấy vợ từng bán thân để kiếm sống, người chồng chẳng thèm tức giận mà đáp trả 1 câu nhẹ nhàng khiến đám bạn "sượng mặt" bỏ về ngay

Tâm sự gia đình 11/11/2022 16:00

Đám cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều có người bạn của anh biết về quá khứ của vợ anh nên buông lời chê bai:

Trên đời này không phải ai cũng có được một quá khứ đẹp và sạch. Cô gái của anh không phải cô gái ngây thơ trong sáng mà cô gái ấy từng chịu vô cùng nhiều tổn thương. Cô gái ấy thậm chí đã từng có khoảng thời gian phải bán thân để kiếm sống.

Anh vốn không phải người quá khắt khe với quá khứ của người khác đặc biệt là những người mà anh yêu quý và tôn trọng. Dĩ nhiên, nếu nói đến quá khứ của vợ không khỏi một người đàn ông như anh đôi lúc cũng có chút chạnh lòng.

Ngày quen với cô gái đó, anh biết cô gái đó là một cô gái vô cùng tốt. Hôm ấy, anh thất tình vì bị bạn gái chia tay. Gặp ngay cô gái bán hoa anh liền trả giá và đi cùng cô ta đến một nhà nghỉ. Đêm đó, anh đã hành hạ cô gái đó như cái cách mà anh muốn trút giận. Anh cố tình trút giận lên cơ thể mỏng manh đó vì anh say, anh quá đau khổ với tình yêu của mình.

Bị bạn coi thường vì lấy vợ từng bán thân để kiếm sống, người chồng chẳng thèm tức giận mà đáp trả 1 câu nhẹ nhàng khiến đám bạn 'sượng mặt' bỏ về ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó trôi qua, sáng tỉnh dậy nhìn những vết bầm trên cơ thể cô gái lạ trên giường mình anh cảm thấy vô cùng hối hận. Anh ôm lấy cô hỏi cô về những chuyện đã qua, những gì cô phải chịu đựng.

Cô kể cho anh nghe về người mẹ của mình. Người mẹ ấy đang nằm viện và phải chiến đấu từng ngày để giành lấy sự sống. Còn cô, cô chỉ có mình mẹ là người thân. Những ngày đầu tiên mẹ cô bị bệnh, cô đã không biết phải làm sao. Lúc đó có người nói với cô chỉ cần bán trinh chắc chắn cô sẽ cứu được mẹ.

Cuối cùng cô nghe theo bán đi trinh tiết của mình. Nhưng rồi số tiền đó cũng chỉ đủ đóng tiền viện phí phẫu thuật cho mẹ mà thôi. Mẹ được cứu sống nhưng còn tiền viện hàng ngày, công việc cô đã phải bỏ dở. Mượn tiền bạn bè thì cũng chẳng thể mượn mãi vì cô chẳng biết đến khi nào cô mới có tiền để trả lại họ.

Quyết định bán thân cứu mẹ mình với cô đó chính là điều mà cô chưa bao giờ hối hận. Cô gái càng nói, anh càng thấy thương. Chẳng phải ai cũng nói rằng đừng nghe thằng nghiện trình bày và đừng nghe cave kể chuyện. Anh cũng sợ mình bị lừa nên tìm hiểu mọi chuyện. Anh nhận ra cô nói đúng, tất cả những gì về cô gái đó đều là sự thật.

Anh đưa cô ra khỏi nghề, tìm cho cô một công việc dù chỉ là lao động chân tay cho cô kiếm sống. Rồi đem lòng yêu thương cô. Cô từ chối anh nhiều lần lắm. Lý do thì ai cũng hiểu, bởi vì cô nào có thấy mình xứng đáng với anh.

Bị bạn coi thường vì lấy vợ từng bán thân để kiếm sống, người chồng chẳng thèm tức giận mà đáp trả 1 câu nhẹ nhàng khiến đám bạn 'sượng mặt' bỏ về ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sự kiên trì của anh khiến cho cô cảm nhận được sự chân thành mà anh dành cho mình. Cô gật đầu đồng ý trở thành người con gái của anh, rồi về làm vợ anh.

Đám cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều có người bạn của anh biết về quá khứ của vợ anh nên buông lời chê bai:

- Vợ mày ngày xưa cũng chỉ là hàng dùng chung thôi.  – anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng  đáp lại:

- Vợ tao tuy từng là hàng dùng chung nhưng giờ tao hạnh phúc vì cô ấy là của riêng tao không của ai khác. Ai cũng có quá khứ cả. Quá khứ vợ tao không được may mắn và hạnh phúc. Nhưng sau này tao tin tao sẽ đem lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc hơn.

- Tao, tao xin lỗi.

- Người cần được xin lỗi là vợ tao ấy. Đừng coi thường người khác, bởi chỉ khi mày phải trải qua những gì mà vợ tao phải chịu đựng thì mày sẽ hiểu được vợ tao giỏi giang đến thế nào.

Cậu bạn anh im lặng. Cả đám gật gù đồng ý. Cuộc sống là vậy, muôn vàn khó khăn cũng cùng nhau trải qua. Thời gian trước kia có thể anh không có ở bên cạnh vợ. Thời gian sau này anh tự nhủ sẽ ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc người con gái của mình để cho cô ấy không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

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