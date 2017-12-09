Bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với sếp, chồng không đánh ghen mà chỉ nhờ lễ tân làm điều này

Tâm sự gia đình 09/12/2017 15:52

Nhờ có lần đau bụng bất ngờ mà Khánh chợt phát hiện ra bí mật động trời về cô vợ ngoan hiền của mình. Nếu không, không biết anh còn bị cắm sừng đến tận bao giờ nữa.

Hôm đó, Khánh đang ở công ty thì đau bụng dữ dội nên xin về nhà nghỉ ngơi. Đến chiều, thấy đỡ đỡ, anh lại lái xe đi làm nốt việc. Ai ngờ, đi được nửa đường thì nhìn thấy vợ đang lả lơi ôm anh trưởng phòng bước vào nhà nghỉ. Khánh giật bắn mình khi thấy vơ anh thoải mái hôn chụt anh ta ngay giữa phố mà không ngần ngại gì.

Khánh nhìn theo sôi cả máu nhưng rồi anh tự nhủ:

- Đánh ghen thì xấu mặt mình thôi, để xem tôi xử lý cô thế nào.

Nói rồi anh để vợ và nhân tình đi lên nhận phòng xong mới lặng lẽ đi vào. Thấy cô lễ tân đang đứng đó, Khánh tiến tới thủ thỉ:

- Cô giúp tôi việc này nhé.

- Việc gì ạ?

Khánh ghé tai cô ta nói thầm điều gì đó, cô lễ tân liền lắc đầu:

- Không, tôi không làm như thế được, tôi làm như thế lỡ mất khách thì sao?

Khánh rút trong ví ra 5 triệu và nói:

-Đây, thế nếu có cái này thì cô có làm không?

Cô lễ tân nhìn tờ tiền rồi sáng cả mắt:

- Được, để tôi làm ngay.

Xong xuôi, Khánh đi làm như bình thường. Ngay sau đó, cô lễ tân trùm kín áo đeo kính đen chạy lên phòng vợ Khánh. Thấy anh và ả đang hì hục rên rỉ, cô lao vào dọc tóc ả đàn bà rồi tát lia lịa vào mặt:

-Con đàn bà thối, mày sẽ chết với bà, tại sao mày lại đi cướp chồng bà, bà dù có chết cũng không tha cho mày đâu, bà sẽ rạch mặt mày nát bét.

Vợ Khánh hoảng hốt thấy trên tay cô ta cầm con dao:

- Mày còn không biến đi à? Hay muốn tao băm nát mày.

Vợ Khánh thì vội vã quấn chăn bỏ chạy ra ngoài. Tất cả quá trình đó, cô lễ tân đã đặt máy quay quay lại hết và gửi cho Khánh.

Tối đó, Khánh về nhà như bình thường,, thấy vợ anh đàng ngồi đờ đẫn, Khánh giả vờ hỏi:

- Làm sao thế?

Vợ anh gượng cười đáp:

Bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với sếp, chồng không đánh ghen mà chỉ nhờ lễ tân làm điều này - Ảnh 1
Đau đầu à? Vì bị dọc tóc đánh ghen à? -Ảnh Internet

- Không sao, em chỉ hơi đau đầu tý thôi ấy mà.

Khánh phá lên cười:

- Đau đầu à? Vì bị dọc tóc đánh ghen à? Cho chừa cái tội bồ bịch.

Vợ Khánh nghe vậy thì giật mình ú ớ:

- Sao..anh…anh biết?

Khánh chỉ mặt vợ:

- Á à cô nhận rồi nhé, hết đường chối cãi.

Nói rồi anh ném chiếc điện thoại xuống trước mặt vợ:

- Clip đây, cô xem đi, nhục mặt chưa? Sẽ thế nào nếu tôi đưa đoạn clip này lên mạng nhỉ?

Vợ Khánh vội vàng quỳ xuống xin lỗi chồng:

- Em van anh, dù sao cũng là vợ chồng với nhau mấy năm rồi, anh đừng làm thế, làm thế là hủy hoại thanh danh của em.

Khánh cười khẩy:

- Thứ đàn bà như cô mà cũng có thanh danh sao? Dám lả lơi hôn trai giữa đường rồi đưa vào nhà nghỉ. Còn dám nói thanh danh.

Vừa nói anh vừa “tặng” vợ thêm 1 cái tát cháy má khiến cô ta khóc ròng:

- Dù sao..em cũng bị đánh ghen rồi, anh còn muốn gì nữa?

Khánh ném tờ đơn ly dị xuống:

- Muốn ly hôn, chưa con cái gì thì mau ly hôn đi còn kịp, may quá ông trời có mắt để tôi sớm nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Cô cũng đừng hòng mang theo 1 xu khi ra khỏi cái nhà này.

Nói rồi anh bỏ vào phòng đóng kín cửa mặc kệ vợ kêu la bên ngoài.

Vợ ĐỪNG DẠI làm điều này nếu không muốn ép chồng ra ngoài TÒM TÈM của lạ!

Vợ ĐỪNG DẠI làm điều này nếu không muốn ép chồng ra ngoài TÒM TÈM của lạ!

Chị em cứ thấy chồng bỏ qua vài lần mà lấn lướt miết thì cũng sẽ có lúc chồng không chịu nổi nữa mà tòm tèm của lạ thôi!

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Từ khóa:   chồng đánh ghen vợ ngoại tình

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