Anh chồng vướng vào vòng lao lý 7 năm, chị dâu khóc hết nước mắt, trong một đêm về trễ, nhìn qua khe cửa tôi té ngã khi thấy chị dâu đang 'quần quật' với bồ chồng 

Tâm sự gia đình 26/05/2023 11:22

Anh chồng vì một lần lầm lỡ phải ở tù suốt 7 năm, chị dâu ngày nào cũng khóc, nhưng chưa kịp an ủi đã phát hiện chị dâu làm ra chuyện 'động trời' với bố chồng.

 

 

Dạo gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang cực kỳ sốc bởi một câu chuyện đang được lang truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội. Câu chuyện là việc một cặp bố chồng - con dâu đã ngoại tình với nhau trong suốt 10 năm mà không một ai phát hiện ra.

Theo thông thông tin được trang phương tiện truyền thông Hong Kong Headline Daily đưa, nhân vật chính trong câu chuyện là cô Trần (tên nhân vật đã được thay đổi), cô là một người phụ nữ đang sống cùng gia đình chồng ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Và cô đã ngoại tình với bố chồng của mình là ông Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) suốt 10 năm.

Anh chồng vướng vào vòng lao lý 7 năm, chị dâu khóc hết nước mắt, trong một đêm về trễ, nhìn qua khe cửa tôi té ngã khi thấy chị dâu đang 'quần quật' với bồ chồng  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo bài viết cho biết, vì trong một lần lầm lỡ chồng cô Trần đã phải ngồi tù trong suốt 7 năm. Và trong khoảng thời gian đó, thay vì ở nhà chờ chồng trở về thì cô Trần lại có quan hệ không đúng mực với bố chồng và thậm chí cô đã phải phá thai 4 lần.

Sau khi người chồng ra tù, những tưởng mối quan hệ 'cấm kỵ' đó sẽ chấm dứt, nhưng cô Trần và bố chồng vẫn lựa chọn tiếp tục mối quan hệ đó. Trong suốt 10 năm ngoại tình, họ đã giữ kín bí mật rất tốt vì vậy không một ai có thể phát hiện ra và họ đã nghĩ rằng sẽ có thể giấu được mối quan hệ này mãi mãi.

Anh chồng vướng vào vòng lao lý 7 năm, chị dâu khóc hết nước mắt, trong một đêm về trễ, nhìn qua khe cửa tôi té ngã khi thấy chị dâu đang 'quần quật' với bồ chồng  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra, cô Trần quyết định uống thuốc trừ sâu với ý định tự tử, không phải vì cô hối hận mà là vì bố chồng đã có người tình mới. Và cũng chính lúc này, chồng cô Trần mới bàng hoàng phát hiện ra toàn bộ sự thật. Ban đầu, người chồng cũng đã nghe về tin đồn giữa vợ và bố mình khi ở trong tù, nhưng lúc đó anh hoàn toàn không tin.

Ý định tự tử của cô Trần đã thất bại vì đã được mọi người trong nhà phát hiện kịp thời, nhưng khi tỉnh lại, cô Trần ngay lập tức nói những lời gây sốc với chồng: "Em tự tự vì bố chồng đã bỏ em để ngoại tình với người phụ nữ khác".

Cô Trần cũng lập tức thừa nhận mối quan hệ của mình và bố chồng và quyết định ly hôn với chồng mình. Sau khi ly hôn, cô Trần và bố chồng đã bỏ khỏi nhà cùng với toàn bộ tài sản. Hiện, cơ quan công an đang truy tìm nhưng được biết là vẫn chưa lần ra được manh mối.

 

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