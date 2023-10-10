Đàn ông nghỉ thai sản càng dành nhiều thời gian chăm con thì càng ít có khả năng nhậu nhẹt, rượu bia

Tuy nhiên, một nghiên cứu vào tháng 10/2023 của Khoa Khoa học Y tế Công cộng của Đại học Stockholm ở Thụy Điển đã phát hiện ra rằng những người cha mới nghỉ làm để chăm sóc con cái đã giảm đáng kể nguy cơ phải nhập viện do uống rượu bia.

Chào đón một đứa trẻ sơ sinh có thể là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, do phải cho trẻ bú đêm, thay tã liên tục. Những áp lực chưa từng có của việc nuôi dạy con cái thậm chí còn khiến một số người lần đầu làm cha mệt mỏi và kiệt sức.

Honkaniemi và đồng tác giả Sol Juárez phát hiện ra rằng các ông bố mới nghỉ làm để chăm con càng dành nhiều thời gian để thích nghi với việc nuôi dạy con cái thì càng ít có khả năng sử dụng rượu bia.

“Chúng tôi nhận thấy rằng sau khi chế độ “nghỉ thai sản cho mẹ” bằng “nghỉ thai sản cho cha mẹ” ở Thụy Điển được áp dụng, tỷ lệ nhập viện "liên quan đến rượu" của các ông bố đã giảm 34% trong hai năm sau khi họ có con, cũng như các mức giảm nhỏ hơn lên tới 8 và 18% nhiều năm sau đó", tác giả nghiên cứu Helena Honkaniemi cho biết.

Các tác giả viết: “Thời gian nghỉ phép vẫn bảo toàn công việc và được hỗ trợ tiền nghỉ thai sản đầy đủ có thể mang lại thời gian nghỉ ngơi cho các ông bố trong quá trình chăm sóc con cái. Điều này có thể dẫn đến việc giảm các hành vi như uống rượu".

Nghiên cứu cho biết: “Hơn nữa, những người cha dành nhiều thời gian ở nhà hơn cũng có thể được khuyến khích thực hành việc tự điều chỉnh hành vi tốt hơn xung quanh con cái của họ và có ít cơ hội sử dụng rượu bia hơn trong thời gian rảnh rỗi”.

Ảnh minh họa: Internet

Trong nghiên cứu mới này, các nhà phân tích đã quan sát tỷ lệ nhập viện và tử vong liên quan đến rượu của hơn 220.000 người lần đầu làm cha của những đứa trẻ sinh ra ở Thụy Điển từ tháng 1/1992 đến tháng 12/1997. Trong suốt 18 năm, các nhà nghiên cứu thường xuyên tiến hành theo dõi thăm dò các vấn đề y tế tinh thần của mỗi người cha.

Các nhà nghiên cứu xác định thời gian nằm viện liên quan đến rượu là các vấn đề liên quan đến nhiễm độc, rối loạn tâm thần cũng như các bệnh tim mạch, dạ dày, gan và các bệnh khác liên quan đến rượu.

Hai tác giả nghiên cứu Honkaniemi và Juárez đã phát hiện ra sự sụt giảm lớn về tỷ lệ nhập viện sau sinh của những ông bố được nghỉ phép có lương trong vòng hai năm đầu tiên chào đón con nhỏ của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu viết: “Cha mẹ cân bằng nhiều vai trò, đặc biệt là giữa công việc và cuộc sống gia đình, có thể gặp phải cái gọi là tình trạng quá tải vai trò, biểu hiện ở trạng thái căng thẳng và cuối cùng là tăng hành vi căng thẳng, trong đó có việc sử dụng rượu bia. Do đó, thông qua các biện pháp bảo vệ tài chính, đảm bảo việc làm đầy đủ trong thời kỳ nghỉ phép sau sinh có thể làm giảm căng thẳng cho cha mẹ".

Các nhà nghiên cứu có trụ sở tại Thụy Điển lưu ý rằng các nghiên cứu trước đây về lợi ích của việc nghỉ phép có lương cũng đã cho thấy có lợi cho những người lập gia đình. Việc nghỉ phép của cha mẹ không chỉ thúc đẩy sự tham gia bình đẳng giới hơn trong việc chăm sóc con cái mà còn có thể làm giảm tác hại liên quan đến rượu bia.