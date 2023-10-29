Đàn bà muốn hạnh phúc trong hôn nhân không chỉ chọn chồng mà còn phải hợp với mẹ chồng

Tâm sự gia đình 29/10/2023 11:45

Thời nay phụ nữ hiện đại muốn hạnh phúc không chỉ biết chọn chồng mà còn cần phải tỉnh táo để chọn được mẹ chồng tâm lý. Có như vậy mới có cuộc sống hạnh phúc và thoải mái.

Người phụ nữ quyền lực trong nhà chính là mẹ chồng

Người ta thường nói hạnh phúc của một cuộc hôn nhân xuất phát từ hai phía. Thế nhưng sự tác động và ủng hộ của hai bên gia đình cũng có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, nhất là phía nhà chồng.

 

Từ xưa đến nay không có mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu nào là không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Nhất là khi việc con dâu sống chung với bố mẹ chồng. Thông thường đàn ông không hoàn toàn là nghe mẹ nhưng lại không muốn mẹ buồn. Do đó có thể thấy mẹ chồng là một người phụ nữ “quyền lực” trong nhà ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng. 

 

Tính cách mẹ chồng sẽ quyết định đến việc ứng xử, đối xử của con dâu

Chắc chắn khi về nhà chồng người con gái nào cũng cân nhắc cách đối nhân xử thế sao cho phải phép. Sẽ chẳng có cô gái nào có thể vui vẻ, thoải mái khi sống chung cùng một mái nhà với bố mẹ chồng mà luôn bị soi mói từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ chồng khó tính, con dâu chẳng thể nào chân thành được, thậm chí không ít các cuộc cãi vã, xích mích giữa mẹ chồng – nàng dâu chỉ vì sự bất hòa trong quan điểm. Tất cả cũng chỉ vì cái tôi cá nhân của mỗi người luôn muốn đề cao và coi mình là đúng, là nhất.

Thế nhưng con dâu sẽ cảm kích và đối xử tốt, chân thành quan tâm tới mẹ đẻ nếu mẹ chồng hiền lành, đôn hậu, vị tha. Mẹ chồng dễ tính, con dâu sẽ thoải mái hơn trong việc giao tiếp, trò chuyện với gia đình chồng, từ đó giúp hiểu nhau và con dâu dễ dàng hòa nhập hơn với nhà chồng. Còn mẹ chồng khó tính chắc chắn con dâu phải giữ ý.

Có thể nói từ xưa đến nay việc đối xử của con dâu với gia đình nhà chồng tốt hay không tốt đều ảnh hưởng rất lớn từ tính cách của mẹ chồng.

Đàn bà muốn hạnh phúc trong hôn nhân không chỉ chọn chồng mà còn phải hợp với mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân của các con ảnh hưởng lớn từ tính cách của mẹ chồng

Bất cứ một cô gái nào cũng mong muốn có một người mẹ chồng hiền lành, vui tính, đối xử với con dâu như con đẻ, nếu không được thì gần bằng con đẻ cũng là hạnh phúc rồi.

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng son còn nhiều bỡ ngỡ nên khó tránh khỏi những cãi vã, mâu thuẫn. Lúc này mẹ chồng tốt tính sẽ chỉ bảo, dẫn dắt con cái tìm ra lẽ phái, giải quyết mâu thuẫn một cách tốt nhất một cách êm thấm, thoải mái cho cả hai. Nếu con trai sai mẹ chồng tốt sẽ nghiêm khắc chỉ bảo để anh ấy nhận ra lỗi lầm. Còn nếu con dâu sai thì mẹ chồng sẽ tìm cách nhắc nhở, bảo ban nhẹ nhàng để không làm con dâu cảm thấy tủi thân. 

Một người mẹ chồng tốt sẽ giúp hàn gắn những rạn nứt trong cuộc sống của con cái. Từ đó giúp cuộc sống hôn nhân của con được được viên mãn, hạnh phúc.

Còn mẹ chồng khó tính, không vị tha thường sẽ bệnh vực con trai mỗi cuộc cãi vã và chỉ trích con dâu. Thậm chí còn là người “đổ thêm dầu vào lửa” khiến hôn nhân ngày càng rạn nứt, mâu thuẫn vợ chồng càng được đẩy lên cao hơn. Chính điều này khiến hôn nhân của con cái dễ dẫn đến đổ vỡ.

Đấy còn chưa kể mẹ chồng khó tính sẽ dẫn đến những mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu. Và một khi cả hai đã không thích nhau thì sẽ luôn xét nét, để ý nhau từng tý một. Để rồi mâu thuẫn, cãi vã cứ tiếp tục mãi không dứt khiến người đàn ông ở giữa càng khó xử.

Thế nên phụ nữ hiện đại muốn hạnh phúc không chỉ chọn được chồng tốt mà còn chọn được mẹ chồng tốt nữa. Nếu gặp phải mẹ chồng khó tính hôn nhân cũng dễ rơi vào đổ vỡ nếu như sống chung dưới một mái nhà.

Bị mẹ chồng ngăn cấm nhưng cả 2 vẫn đến với nhau và sinh 3 đứa con ngon, ngày tổ chức đám cưới, khi thấy vợ trang điểm mặc váy cô dâu bước ra thì chồng ôm mặt òa khóc

Bị mẹ chồng ngăn cấm nhưng cả 2 vẫn đến với nhau và sinh 3 đứa con ngon, ngày tổ chức đám cưới, khi thấy vợ trang điểm mặc váy cô dâu bước ra thì chồng ôm mặt òa khóc

Ngày xưa bà cấm con trai cưới chị là vì chê chị gò má cao sát chồng, nhưng giờ đây anh chị có với nhau đến tận 3 đứa con mà vẫn hạnh phúc thì bà hối hận lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng nàng dâu mẹ chồng chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Kết quả xét nghiệm khi đi hiến tủy cho mẹ và sự thật khiến 3 người con bàng hoàng

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc