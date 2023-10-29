Đàn bà muốn hạnh phúc trong hôn nhân không chỉ chọn chồng mà còn phải hợp với mẹ chồng

Người ta thường nói hạnh phúc của một cuộc hôn nhân xuất phát từ hai phía. Thế nhưng sự tác động và ủng hộ của hai bên gia đình cũng có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, nhất là phía nhà chồng.

Từ xưa đến nay không có mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu nào là không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Nhất là khi việc con dâu sống chung với bố mẹ chồng. Thông thường đàn ông không hoàn toàn là nghe mẹ nhưng lại không muốn mẹ buồn. Do đó có thể thấy mẹ chồng là một người phụ nữ “quyền lực” trong nhà ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng.

Tính cách mẹ chồng sẽ quyết định đến việc ứng xử, đối xử của con dâu

Chắc chắn khi về nhà chồng người con gái nào cũng cân nhắc cách đối nhân xử thế sao cho phải phép. Sẽ chẳng có cô gái nào có thể vui vẻ, thoải mái khi sống chung cùng một mái nhà với bố mẹ chồng mà luôn bị soi mói từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ chồng khó tính, con dâu chẳng thể nào chân thành được, thậm chí không ít các cuộc cãi vã, xích mích giữa mẹ chồng – nàng dâu chỉ vì sự bất hòa trong quan điểm. Tất cả cũng chỉ vì cái tôi cá nhân của mỗi người luôn muốn đề cao và coi mình là đúng, là nhất.

Thế nhưng con dâu sẽ cảm kích và đối xử tốt, chân thành quan tâm tới mẹ đẻ nếu mẹ chồng hiền lành, đôn hậu, vị tha. Mẹ chồng dễ tính, con dâu sẽ thoải mái hơn trong việc giao tiếp, trò chuyện với gia đình chồng, từ đó giúp hiểu nhau và con dâu dễ dàng hòa nhập hơn với nhà chồng. Còn mẹ chồng khó tính chắc chắn con dâu phải giữ ý.

Có thể nói từ xưa đến nay việc đối xử của con dâu với gia đình nhà chồng tốt hay không tốt đều ảnh hưởng rất lớn từ tính cách của mẹ chồng.

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Hôn nhân của các con ảnh hưởng lớn từ tính cách của mẹ chồng

Bất cứ một cô gái nào cũng mong muốn có một người mẹ chồng hiền lành, vui tính, đối xử với con dâu như con đẻ, nếu không được thì gần bằng con đẻ cũng là hạnh phúc rồi.

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, vợ chồng son còn nhiều bỡ ngỡ nên khó tránh khỏi những cãi vã, mâu thuẫn. Lúc này mẹ chồng tốt tính sẽ chỉ bảo, dẫn dắt con cái tìm ra lẽ phái, giải quyết mâu thuẫn một cách tốt nhất một cách êm thấm, thoải mái cho cả hai. Nếu con trai sai mẹ chồng tốt sẽ nghiêm khắc chỉ bảo để anh ấy nhận ra lỗi lầm. Còn nếu con dâu sai thì mẹ chồng sẽ tìm cách nhắc nhở, bảo ban nhẹ nhàng để không làm con dâu cảm thấy tủi thân.

Một người mẹ chồng tốt sẽ giúp hàn gắn những rạn nứt trong cuộc sống của con cái. Từ đó giúp cuộc sống hôn nhân của con được được viên mãn, hạnh phúc.

Còn mẹ chồng khó tính, không vị tha thường sẽ bệnh vực con trai mỗi cuộc cãi vã và chỉ trích con dâu. Thậm chí còn là người “đổ thêm dầu vào lửa” khiến hôn nhân ngày càng rạn nứt, mâu thuẫn vợ chồng càng được đẩy lên cao hơn. Chính điều này khiến hôn nhân của con cái dễ dẫn đến đổ vỡ.

Đấy còn chưa kể mẹ chồng khó tính sẽ dẫn đến những mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu. Và một khi cả hai đã không thích nhau thì sẽ luôn xét nét, để ý nhau từng tý một. Để rồi mâu thuẫn, cãi vã cứ tiếp tục mãi không dứt khiến người đàn ông ở giữa càng khó xử.

Thế nên phụ nữ hiện đại muốn hạnh phúc không chỉ chọn được chồng tốt mà còn chọn được mẹ chồng tốt nữa. Nếu gặp phải mẹ chồng khó tính hôn nhân cũng dễ rơi vào đổ vỡ nếu như sống chung dưới một mái nhà.