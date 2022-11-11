Ả bồ hớn hở khi nghĩ mình mang bầu con trai, nào ngờ bị cô vợ tiết lộ điều khủng khiếp này khiến cô ta sợ xanh mặt... chạy mất dép

Tâm sự gia đình 11/11/2022 19:18

Cô ta tìm đến tận nhà để nói với Hoài chuyện ngoại tình. Thậm chí cái khi ấy cũng là lúc cô ta đang có bầu đứa con trai của chồng cô. Nhìn Hoài cô ta thách thức:

Minh là chàng trai thành đạt được nhiều người khâm phục vì tuổi trẻ tài cao. Thế nhưng không một ai hoàn hảo ngay cả Minh cũng vậy. Anh chàng từng có một gia đình hạnh phúc cho đến khi biết tới mùi vị của vụng trộm.

Gia đình Minh khá giả, vợ Minh tên Hoài cô rất xinh đẹp. Ngày đó, Minh cưới được Hoài về làm vợ cả cái xóm nhỏ ấy được dịp ăn mừng vì cho rằng đó chính là cặp đôi trai tài gái sắc đẹp nhất khu.

 

Ả bồ hớn hở khi nghĩ mình mang bầu con trai, nào ngờ bị cô vợ tiết lộ điều khủng khiếp này khiến cô ta sợ xanh mặt... chạy mất dép - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau gần 8 năm mới tiến tới hôn nhân. Vậy đó, cuộc sống hôn nhân về sau cũng không có gì khó khăn khi cả hai vợ chồng đều có cho mình công việc ổn định với thu nhập cao. Không bao lâu sau thì Hoài sinh cho Minh một cô con gái vô cùng xinh xắn.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ thế bình dị trôi qua. Có lẽ, khi người ta đang nắm giữ trong tay hạnh phúc của mình thì thường họ lại chẳng biết trân trọng những gì mình đang có. Minh cũng vậy, có một gia đình hạnh phúc đến thế mà cuối cùng minh lại chẳng giữ được cái hạnh phúc của gia đình mình chỉ vì ham của lạ.

Thời gian ấy công ty Minh có nhận một đợt sinh viên đang học năm cuối đến thực tập. Thế rồi Minh cũng mê mẩn trước vẻ đẹp ngây thơ của cô gái đến thực tập tại công ty mình. Cô gái đó biết rất rõ chuyện Minh đã có gia đình. Thế nhưng cô ta không chịu bỏ qua mà vẫn cố tình lấn tới.

Vợ Minh biết chuyện, biết rõ mọi chuyện nhưng Hoài là người phụ nữ thông minh. Cô đủ can đảm để yêu thương nhưng cũng đủ can đảm để buông bỏ. Phát hiện anh ngoại tình cô cay đắng, tức giận khi người thông báo chuyện chồng mình ngoại tình lại không phải ai khác mà chính là bồ của anh.

Ả bồ hớn hở khi nghĩ mình mang bầu con trai, nào ngờ bị cô vợ tiết lộ điều khủng khiếp này khiến cô ta sợ xanh mặt... chạy mất dép - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ta tìm đến tận nhà để nói với Hoài chuyện ngoại tình. Thậm chí cái khi ấy cũng là lúc cô ta đang có bầu đứa con trai của chồng cô. Nhìn Hoài cô ta thách thức:

- Chị là vợ anh Minh đúng không?

- Đúng rồi, sao thế?

- Tôi là người yêu của anh Minh chồng chị.

- Ồ, vậy à? Có chuyện gì sao? – Hoài bình tĩnh vô cùng đáp lại, cô bồ lớn tiếng:

- Tôi bầu con trai rồi chị nhường chồng đi là vừa. – nghe thấy câu đó bất giác Hoài cười lớn:

- Tốt thôi nếu cô đã muốn có chồng tôi đến vậy. Tôi nhường luôn đấy, nhường luôn 5 tỷ anh ta đang nợ xã hội đen và cả căn nhà đang được thế chấp ngân hàng này nữa.

- Chị, chị đừng có lừa tôi.

- Cô nghĩ tôi lừa cô để làm gì? Giờ tôi cũng chuẩn bị bỏ anh ta để tránh khỏi những phiền toái sau này.

- Chị nói thật sao?

- Đúng rồi, còn tin hay không tùy cô thôi.

- Thế thôi tôi cũng chẳng cần, đứa con này đằng nào cũng chẳng phải con anh ta.

Cô ta tức tốc bỏ đi vội vàng không thèm quay đầu lại. Chỉ một câu nói cũng khiến cô bồ chồng sợ chạy mất dép. Vậy dấy, tưởng yêu thương đến đâu hóa ra cũng chỉ là giả tạo. Tối đó về thì Minh mặt như mất hồn khi bị bồ bỏ và phát hiện cô ta cắm sừng mình. Chỉ hi vọng sau lần này Minh có thể bỏ cái tật ngoại tình của mình để gia đình thêm êm ấm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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