Việc được tán tỉnh và tán tỉnh người khác là điều thú vị và được coi là niềm vui trong cuộc sống đối với nhiều người. Đôi câu lả lơi ở nơi làm việc, ánh mắt đưa tình với những người mà bản thân cảm thấy mới mẻ, hay một vài câu bông đùa tình tứ tưởng chừng như là liều thuốc giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống.

Thế nhưng sẽ ra sao nếu người bạn đời của bạn vô tình thấy được người mà mình yêu thương lại có thể dễ dàng làm những hành động, lời nói đáng lẽ ra chỉ có thể dành cho riêng mình. Dù là vô tình hay cố ý thì hành động tán tỉnh người khác giới sẽ thường mang lại hậu quả khó lường. Ranh giới giữa tình yêu thương và sự phản bội rất mỏng manh, đâu ai có thể khẳng định được rằng những câu nói tán tỉnh bông đùa tưởng chừng như vô hại kia lại sẽ không dẫn dắt chúng ta đến một mối quan hệ nào khác.

2. Thường xuyên tranh cãi và khiến cho chồng thất vọng

Đối với hạnh phúc gia đình, điều kiêng kị nhất chính là những cuộc cãi vã và “chiến tranh lạnh”. Điều đó sẽ khiến hôn nhân nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Theo một nghiên cứu, nếu muốn hạnh phúc, các cặp vợ chồng không nhất thiết phải giảm tranh cãi, thế những hãy biến tranh cãi thành những buổi nói chuyện, tâm sự để người bạn đời thấu hiểu nhu cầu của bản thân nhiều hơn.

Phụ nữ nên tránh cách nói chuyện trống không, quy chụp với chồng mình. Điều đó chỉ càng làm người bạn đời thêm mệt mỏi và chán nản hơn mà thôi.

3. Tâm sự chuyện gia đình và kể xấu chồng với người khác

Nhiều chị em vẫn nghĩ chuyện tâm sự chuyện gia đình với người khác là hoàn toàn vô hại, tuy nhiên bạn không biết rằng những điều này thực sự có thể sẽ khiến niềm tin nơi chồng bạn bị phá vỡ. Khi mà bạn phàn nàn với người khác về chồng mình, đàn ông sẽ thấy bị tổn thương và lâu dần sẽ giết chết hôn nhân.

4. Dành thời gian với người khác hơn là với chồng

Nếu bạn thường xuyên dành thời gian cho cô bạn thân hơn là với chồng mình thì điều đó cho thấy mối quan hệ của hai người thực sự có vấn đề. Tốt hơn hết là bạn hãy về nhà và dành thời gian cho người bạn đời của mình hơn là ở bên bất kĩ ai khác.

Anh ấy sẽ cảm thấy mình được quan tâm nhiều hơn và có một vị trí quan trọng trong trái tim của vợ mình. Và chẳng có lí do gì để hai người trở nên mâu thuẫn nữa.

5. Quá coi trọng cha mẹ mà bỏ quên chồng mình

Đồng ý rằng cha mẹ là người sinh ra ta và có công chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta lớn lên và trưởng thành. Dành tình cảm và chăm sóc cha mẹ là đúng với đạo làm con nhưng nếu quá đề cao họ ở mọi vấn đề thì bạn cần xem xét lại, người đàn ông đôi khi sẽ có phần hơi hẹp hòi khi bị san sẻ tình cảm.

6. Nói chuyện trên mạng với một người khác giới

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng xã hội ngày càng rộng mở và là nơi cho nhiều người xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đó là một xã hội ảo thu nhỏ mà ở đó bạn có thể tha hồ tâm sự những câu chuyện vướng mắc trong gia đình mình một cách thoải mái. Bạn nghĩ rằng hành động đó là vi hại với hôn nhân những thực tế thì không phải như vậy.

Có những chuyện bắt đầu một cách đơn giản nhưng kết thúc lại không hề đơn giản. Sau những cuộc nói chuyện thoải mái đó bạn sẽ này sinh tâm lí không muốn tâm sự cùng chồng mình và gửi gắm tất cả vào những con chữ trên mà hình ảo mà rời xa cuộc sống thật. Và thực tế đã có rất nhiều tệ hại xảy ra.

Chị em nên hạn chế và tránh những thói quen tưởng chừng như vô hại này để gìn giữ hạnh phúc gia đình nhé! Chỉ cần bạn tinh tế hơn một chút thì cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên viên mãn.