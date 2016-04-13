5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới

Tâm sự gia đình 13/04/2016 12:25

Chụp album ảnh cưới là một trong những khâu quan trọng nhất đối với các cặp đôi, bộ ảnh cưới không chỉ là vật kỷ niệm mà nó dường như là sản phẩm minh chứng cho tình yêu đến mùa “kết trái”. Tuy nhiên, phải chọn mặt gửi vàng cho studio nào lại là điều khiến nhiều cô dâu chú rể băn khoăn.

5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới - Ảnh 1

Dưới đây là 5 “tiêu chí vàng” mà cô dâu chú rể nên đọc và tham khảo kĩ trước khi chọn một studio chuyên nghiệp để “gửi gắm” những bức ảnh đi theo mình suốt cuộc hôn nhân hạnh phúc.

1.    Chuyênt? viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp

Đây là tiêu chí đầu tiên để các cặp đôi chọn lựa studio chụp hình cưới. Việc trang điểm, làm tóc và lựa chọn phục trang cho cô dâu chú rể sẽ chiếm tỷ lệ khá cao trong sự thành công của bộ ảnh cưới. Nếu chuyên viên trang điểm tư vấn được những phong cách phù hợp với khuôn mặt và dáng vóc sẽ làm bật lên những ưu điểm mà cả cặp đôi có được.

Ngoài ý tưởng cá nhân, chuyên viên tư vấn sẽ giúp bạn gợi ý về những địa điểm chụp ảnh, những địa điểm nào đẹp, đang “hot”, thuận tiện hay chi phí thấp phù hợp với tiêu chí của bạn. Chuyên viên tư vấn cũng sẽ giúp bạn trong việc chọn phong cách chụp phù hợp với bạn : lãng mạn cổ điển, nhí nhảnh vui tươi, độc đáo cá tính hay là theo phong cách kể chuyện…

5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới - Ảnh 2

2.    Photographer chuyên nghiệp

Bộ ảnh có mang lại nhiều ấn tượng hay không là nhờ vào kỹ năng, sự sáng tạo của thợ chụp ảnh. Người ta vẫn nói, 50% sự thành công của album ảnh cưới nằm ở photographer chứ không phải là ở cô dâu và chú rể đẹp hay xấu.

Một thợ ảnh chuyên nghiệp sẽ biết khêu gợi cảm hứng cho cô dâu chú rể, biết tạo không khí để bắt được những khoảnh khắc đáng yêu nhất, tự nhiên nhất của các cặp đôi. Đôi khi, chúng ta nên tin vào mắt nhìn của thợ chụp ảnh chuyên nghiệp hơn là đề cao sở thích cá nhân bởi sự kết hợp của chuyên gia bao giờ cũng cho những bức hình hoàn hảo hơn.

5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới - Ảnh 3

3.    Photoshop chuyên nghiệp

Ngoài việc trang điểm sao cho đẹp, chụp ảnh sao thật tự nhiên thì photoshop cũng góp phần quan trọng làm cho album hình cưới của bạn trở nên lung linh ảo diệu hơn. 

5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới - Ảnh 4

4.    Kinh nghiệm chụp ảnh ngoại cảnh

Chắc hẳn, hầu hết các studio đều có kinh nghiệm chụp ảnh ngoại cảnh bởi đây dường như là khâu đặc biệt mà album ảnh cưới đều có. Nếu cô dâu chú rể không có thời gian tham quan địa điểm mình muốn chụp hình cưới trước khi quyết định, bạn có thể tham khảo một số album mà studio đã chụp ở nơi đó. Đây là cách hay, nhanh gọn để biết được tay nghề cũng như kinh nghiệm của studio mình sẽ chọn.

5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới - Ảnh 5

5.    Giá cả và khuyến mãi

Để lo cho một đám cưới trọn vẹn, có rất nhiều chi phí mà cô dâu chú rể sẽ phải chi tiêu. Thế nên, ngoài việc tham khảo giá thành của album hình cưới mà hãy quan tâm thật nhiều đến các chương trình khuyến mãi từ các studio. Việc chọn được một studio như ý về mọi mặt lẫn giá cả sẽ khiến cô dâu chú rể hài long và thoải mái trong từng khoảnh khắc.

5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới - Ảnh 6

Bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn studio nào… Báo PN & GĐ xin được giới thiệu đến các bạn một  studio rất uy tín và chắc chắn giúp bạn đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí vàng ở trên…

Hãy đến với Studio Bear Bridal, địa chỉ 64 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận.

Hiện tại, Bear Bridal đang có chương trình khuyến mãi tháng 4 hấp dẫn nhất trong năm, báo PN & GĐ mời các bạn cùng tham khảo nhé: 

Chương trình khuyến mãi "Chào mùa hạ" áp dụng chỉ trong tháng 4 - DUY NHẤT một lần trong năm. 
Bear Bridal giảm tới 30% cho tất cả các gói chụp album: phim trường và ngoại cảnh TP - KDL Sinh Thái Bò Cạp Vàng - Hồ Cốc - Đà Lạt và gói chụp đặc biệt tại xứ sở Hoa vàng trên cỏ xanh (Phú Yên). Kèm theo đó,  Bear Bridal giảm ngay 20% cho gói chụp ảnh ngày cưới.

Chương trình chỉ đặc biệt áp dụng cho 50 cặp đôi đăng kí sớm nhất, bạn có thể truy cập Fanpage https://www.facebook.com/bearbridal/ để đăng ký hoặc theo dõi những chương trình khuyến mãi mới nhất trong mùa cưới năm nay.

5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới - Ảnh 7

Đến với Bear Bridal, các cặp đôi sẽ nhận được những tư vấn nhiệt tình nhất từ các chuyên gia trang điểm, photographer chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm nhất. Chắc chắn, bạn sẽ hài lòng 100% về những khoảnh khắc tuyệt vời, hạnh phúc của mình bằng những hình ảnh thật đẹp, thật tự nhiên, sinh động và tràn đầy cảm xúc.

5 “tiêu chí vàng” các cặp đôi nhất định phải đọc trước khi chụp ảnh cưới - Ảnh 8

Thông tin liên hệ:

Studio Bear Bridal

Địa chỉ: 64 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Mail: bearbridal@gmail.com

Hotline : 0938226882 - Ms Thảo Nguyên

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