Xích mích với cô gái ném chai nước ra đường, một năm sau gặp lại trong tình huống khó đỡ: Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Hàng ngày tôi có thói quen tập thể dục, cứ 5 giờ sáng thức dậy là chạy một vòng quanh bờ hồ. Chạy đến khi nào mệt thì lại nhặt rác nhựa linh tinh ở hai bên vệ đường cho vào thùng rác.

Tôi hiện làm giám đốc trong công ty sản xuất hàng xuất khẩu, công việc làm ăn rất thuận lợi nên cuộc sống của gia đình tôi rất dư giả. Hai con trai tôi hiện đang du học ở nước ngoài, bọn chúng cũng sắp trở về để phụ tôi gánh vác công ty rồi.

Một hôm vừa nhặt rác xong một vòng thì thấy có cô gái xinh đẹp dáng chuẩn chạy bộ ngược chiều với tôi, cô ta thản nhiên ném chai nước ra đường. Thấy vậy tôi góp ý, ai ngờ cô ta quay ngoắt lại quắc mắt nhìn tôi và nói những từ ngữ rất khó nghe.

Nhiều người nhìn thấy hành động của tôi cho rằng là người dở hơi lo chuyện bao đồng nhưng tôi thấy việc làm nhỏ nhoi của đó lại khiến tôi thật thoải mái và hạnh phúc. Vì bản thân đã làm được một việc nhỏ giúp cho môi trường xanh sạch đẹp.

Cô ta bảo tôi là: “Đàn ông làm chuyện lớn chứ ai lại đi lo chuyện dơ dáy này, nhìn mặt rõ làm quan mà lại chỉ là kẻ nhặt rác”. Tôi giải thích vài câu về ý thức của mỗi người để góp phần bảo vệ môi trường.

Thế nhưng cô ta bảo tôi là đồ nhỏ mọn, cả đời chẳng làm được cái trò trống gì. Không muốn chuyện bé xé ra to, với con người không có ý thức bảo vệ môi trường thì có nói nữa cũng chỉ tốn nước bọt. Trước khi tôi quay đầu đi cô gái đó không quên nhổ một bãi nước bọt xuống đất, dụng ý mắng tôi là dơ bẩn.

Về nhà kể bực bội kể với vợ chuyện xảy ra sáng nay, vợ nhẹ nhàng bảo rất ủng hộ hành động tốt đẹp của chồng đối với thiên nhiên và khuyên tôi đừng vì việc làm thô lỗ của cô gái kia mà mất đi động lực. Lời nói của vợ khiến tôi vui vẻ trở lại và nhanh quên đi cô gái kia.

Người con gái đó tưởng như sẽ không bao giờ tôi gặp lại nào ngờ, một năm sau lại gặp cô ta trong hoàn cảnh khó đỡ.

Con trai tôi đi du học về nước được vài ngày nó bảo muốn xin bạn gái của nó vào công ty tôi làm việc. Nghe con trai nói là cô gái đó học rất giỏi, có cả bằng thạc sĩ, đã từng làm việc cho 3 công ty nước ngoài.

Chỉ nghe thấy con giới thiệu như thế tôi đã kết ngay, vì công ty tôi rất cần nhân tài thật sự.

Sáng hôm sau con trai đưa đến công ty phỏng vấn, vừa nhìn thấy cô gái đó tôi đã nhận ngay ra cái bộ mặt câng câng xấc láo của cô gái mắng mình bên hồ. Cô gái đó không nhận ra tôi mà vẫn nói chuyện rất dễ nghe và dịu dàng.

Tôi hỏi tại sao cô ấy lại nghỉ những công ty nước ngoài, cô ta bình tĩnh trả lời một câu là muốn cống hiến tài năng cho công ty nước nhà. Tôi khinh thường kể lại cậu chuyện nhặt rác bên bờ hồ cho cô ta nghe.

Ảnh minh họa

Thế nhưng cô ta lại bảo chưa bao giờ chạy bộ cũng chưa bao giờ có hành động thô lỗ với người lớn. Cái khuôn mặt xinh xắn nhưng tâm địa lại không đẹp đó đến chết tôi cũng không quên. Nhìn thấy con người hai mặt tôi thật sợ nên đã từ chối nhận vào công ty làm.

Con trai thấy bạn gái không được nhận vào làm nên rất giận tôi. Nhưng khi nghe tôi kể câu chuyện giữa tôi và bạn gái nó thì con trai tôi không phản đối nữa mà ủng hộ những việc làm của bố.

Tôi đã va chạm đủ mọi loại người nhưng điều mình sợ nhất chính là con người sống không thật lòng với nhau. Ở chung với con người hai mặt mệt mỏi vô cùng nên tốt nhất là nghỉ chơi sớm cho khỏe.