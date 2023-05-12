Để có ấn tượng tốt trong lần đầu ra mắt, bạn chỉ cần tránh những 3 điều 'đại kỵ' này là đã ghi trọn 10 điểm trong mắt mẹ chồng

Không chỉ riêng nhà người yêu mà ngay cả nhà bạn bè, chỗ đông người, bạn cũng không nên thân mật quá với người yêu. Những hành động thân mật sẽ khiến người khác nghĩ bạn suồng sã, dễ dãi, lả lơi. Về nhà người yêu ra mắt, bạn càng không nên làm điều đó, vì như thế, bố mẹ chồng tương lai sẽ đánh giá con dâu tương lai là bạn.

Bạn hãy phát tín hiệu để anh ấy hiểu rằng bạn thấy ổn để anh ấy yên tâm. Không nên thể hiện tình cảm quá tự nhiên hay bám chặt lấy chàng, nhõng nhẽo chàng. Tuyệt đối không bắt nạt hay mắng mỏ chàng trước mặt gia đình anh ấy.

Con gái uống rượu đôi khi cũng là cá tính nhưng trong dịp ra mắt gia đình nhà người yêu, đó lại là hành động “giết chết” hình tượng của bạn. Chẳng có bố mẹ chồng tương lai nào lại thích một cô con dâu uống rượu như nước lã rồi chúc tụng không ngớt lời.

Ảnh minh họa

Nói ít thì bị chê chậm, nói nhiều lại thành vô duyên. Con gái không nên nói nhiều quá khi ra mắt lần đầu, sẽ bị người khác đánh giá là lẻo mép, lắm lời, thậm chí là không có duyên, đôi khi bị coi là giả tạo.

Ăn mặc hở hang và trang điểm đậm

Người lớn thường không thích những cô người yêu của con trang điểm quá đậm ngày đầu về ra mắt nhà người yêu. Một cô gái thông minh chỉ nên son phấn nhẹ nhàng, đoan trang, hiền thục, điều đó mới chiếm được cảm tình của người khác, nhất là người lớn. Không chỉ người lớn mà ngay cả những người ngoài, nhìn một cô gái mặt đầy son phấn cũng không được lòng họ.

Ảnh minh họa

Đây là điều cấm kị, chắc chắn là bất cứ cô gái nào cũng hiểu được điều này. Nhưng có nhiều người vì thói quen mặc hở hang, nên những bộ trang phục họ chọn về ra mắt vẫn rất phản cảm trong mắt người lớn. Nếu bạn không chắc chắn về trang phục của mình trong ngày ra mắt, có thể tư vấn bạn bè hoặc người lớn để chọn được một bộ trang phục được lòng bố mẹ chồng tương lai nhất.