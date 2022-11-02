Vừa nghe bồ khiêu khích: 'chồng chị đang ở với em ở nhà nghỉ', vợ nhắn lại 1 câu khiến ả bồ sợ xanh mặt chỉ kịp quấn khăn tắm bỏ chạy

Tâm sự Eva 02/11/2022 22:00

Thế mới nói đàn bà khôn thì không cần phải đánh ghen tơi bời, chỉ cần dạy chồng bằng bài học cao tay là được. Chắc có lẽ từ nay về sau Hiếu xin chừa cái thói gái gú bên ngoài.

Ngày Lan và Hiếu kết hôn ai cũng nói Hiếu cưới Lan vì nhà cô giàu có lại chức cao quyền trọng chứ không phải vì yêu. Vậy nhưng Lan mặc kệ không quan tâm hay đúng hơn là không muốn những lời nói đồn thổi của mọi người ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng cô, vì hơn ai hết Lan yêu chồng mình rất nhiều. Cưới về Lan dồn hết tâm sức và mối quan hệ để chồng leo lên được cái ghế phó phòng.

Cứ tưởng mình hết lòng như vậy thì chồng sẽ yêu thương và coi trọng mình, ấy thế nhưng Lan đã nhầm to khi mà có chức có quyền thì Hiếu lại ra ngoài ngoại tình. Lan biết mọi thứ nhưng vẫn im lặng rồi thi thoảng nói bóng gió để mong chồng suy nghĩ lại. Thế nhưng với cô bồ của Hiếu thì không, ả ta khao khát được ngồi vào vị trí bà chủ. Ngày hôm đó Lan một tay chăm con một tay dọn dẹp nhà cửa thì có tiếng điện thoại vang lên, cô bật nghe thì đã thấy tiếng bên đầu dây vọng lại:

Vừa nghe bồ khiêu khích: 'chồng chị đang ở với em ở nhà nghỉ', vợ nhắn lại 1 câu khiến ả bồ sợ xanh mặt chỉ kịp quấn khăn tắm bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chào chị, em là cô bồ của chồng chị đây.

- Cô bồ ư?

- Đúng vậy chắc chị kinh ngạc lắm nhỉ. Cơ mà điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ em đang ngủ với chồng chị ở nhà nghỉ X đây...chẳng hiểu chị ở nhà phục vụ chồng thế nào mà anh Hiếu nãy giờ cứ quấn lấy em không rời.

 

Nghe cô bồ nói câu đó mà Lan giận tím người, cô chỉ muốn ném điện thoại rồi bế con đến tận đó đánh ghen. Vậy nhưng nghĩ lại dùng cách đó chỉ khiến bồ hả nên Lan lấy lại bình tĩnh, thật ra thì khi phát hiện chồng ngoại tình Lan đã thuê thám tử đi điều tra, biết được rằng cô bồ trẻ của chồng mình thực chất đã có chồng rồi. Chồng cô ta là một đại gia nhưng ông ta đã hơn 60 tuổi không còn đủ sức làm ăn gì nữa nên cô bồ mới ra ngoài cặp kè với chồng mình.

Cô bồ hả hê như vậy chứ thật ra rất sợ lão chồng già của mình. Thế nên lúc đó Lan tỉnh bơ.

- Vậy hả? Thế em cứ gửi clip ân ái đi... chị nghĩ chắc chồng em thích xem lắm. Thật ra chị và chồng em đang ở dưới nhà nghỉ rồi đây...để chị dắt chồng em lên xem luôn trực tiếp nhé.

Đầu dây bên kia im bặt, có tiếng nói chuyện một lúc xong thì cúp máy. Lan gọi luôn vào số ông chồng già của cô bồ rồi cho nghe hết đoạn nói chuyện giữa cô và bồ mà lúc nãy cô ghi âm cho ông ta nghe để đến nhà nghỉ đối phó với ả bồ.. Và đúng như dự đoán của Lan, chưa đầy 20 phút sau thì cô bồ hốt hoảng chạy xuống khỏi nhà nghỉ mà chỉ kịp quấn chiếc khăn tắm trên người.

Vừa nghe bồ khiêu khích: 'chồng chị đang ở với em ở nhà nghỉ', vợ nhắn lại 1 câu khiến ả bồ sợ xanh mặt chỉ kịp quấn khăn tắm bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô bồ chưa kịp chạy thoát thì mặt biến sắc khi người đàn ông đứng trước mặt cô ta đó chính là ông chồng 60 tuổi của cô ta.

Còn Lan thì ngay lập tức lên tìm lão chồng của mình. 

- Anh là đàn ông mà sao núp ở đây...xuống mà giải cứu bồ đi kìa...Để tôi gọi chồng cô ta lên nhé...anh ta cũng đang muốn tìm kẻ cặp với vợ mình đấy. 

- Vợ ơi..anh xin em cứu anh đi. Anh sai rồi...

Mặc kệ Hiếu van xin thì Lan vẫn bình tĩnh bước đi, những ngày sau đó thì Hiếu cứ quỳ giữa nhà để xin vợ mình tha thứ. Thế mới nói đàn bà khôn thì không cần phải đánh ghen tơi bời, chỉ cần dạy chồng bằng bài học cao tay là được. Chắc có lẽ từ nay về sau Hiếu xin chừa cái thói gái gú bên ngoài.

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Đã chấp nhận về nhà chồng, bạn nên xem trọng tất cả mối quan hệ của anh ấy như em, cô, dì, chú, bác bên chồng. Và đặc biệt là "người thứ ba" mang tên mẹ chồng. Phụ nữ nên gạt bỏ những định kiến không hay về mẹ chồng nàng dâu mà bấy lâu nay người ta vẫn hay mặc định như vậy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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