Có những 'người thứ ba' đáng thương hơn là đáng trách, 'chính thất' dù căm phẫn nhưng mãi cũng chẳng thể đánh ghen

Tâm sự Eva 29/10/2022 21:00

Đã chấp nhận về nhà chồng, bạn nên xem trọng tất cả mối quan hệ của anh ấy như em, cô, dì, chú, bác bên chồng. Và đặc biệt là "người thứ ba" mang tên mẹ chồng. Phụ nữ nên gạt bỏ những định kiến không hay về mẹ chồng nàng dâu mà bấy lâu nay người ta vẫn hay mặc định như vậy.

Có nhiều người thường nghĩ người vô duyên vô cớ chen chân vào hôn nhân của người khác sẽ là những cô gái chân dài, eo thon, nóng bỏng, gợi cảm. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, mấy ai biết được rằng có những người thứ ba ngang nhiên sống chung, ngang nhiên âu yếm, yêu thương với chồng của người khác luôn tồn tại bên cạnh chúng ta.

Nói ra hơi buồn cười nhưng ngoài những cô nàng nóng bỏng thì mẹ chồng là người “quyền lực” nhất, có thể cướp mất người chồng của bạn bất cứ lúc nào mà không cần xin phép. Ai đời đâu lại đi đánh ghen với mẹ chồng bao giờ, đúng không?

Có những 'người thứ ba' đáng thương hơn là đáng trách, 'chính thất' dù căm phẫn nhưng mãi cũng chẳng thể đánh ghen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện xoay quanh mẹ chồng luôn là chủ đề bàn tán xôm tụ và hấp dẫn nhất khi các nàng dâu có dịp gặp nhau. Họ thường nói đùa với nhau là “điều thứ nhất mẹ chồng luôn đúng, điều thứ hai có sai thì xem lại điều một”. Mỗi khi xảy ra chuyện, chồng luôn kè kè ở bên bảo vệ mẹ, gạt vợ sang một bên. Vợ luôn sai trong những cuộc cãi vả với mẹ chồng nên bị bỏ mặc cũng là điều hiển nhiên. 

 

Có lần tôi nghe loáng thoáng trong cuộc nói chuyện của những nàng dâu một câu chuyện rất thú vị. Những lần cô ấy bệnh, chồng chỉ đến sờ trán xem nhiệt độ thế nào rồi quăng cho bịch thuốc mới mua ở tiệm. Sau đó, anh ấy lại lăn ra ngáy khò khò cho đến tận sáng. Còn khi mẹ bệnh thì anh ấy lại cơm cháo, hỏi han đủ thứ, nhìn mà tủi thân. 

Và rồi tự dưng cô ấy lại đi ghen ngầm với mẹ chồng. Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản hơn một chút, ngày xưa mẹ đã từng làm như vậy với anh ấy. Đã từng thức suốt đêm để canh nhiệt độ cơ thể, rồi lội bộ mấy cây số để đưa anh ấy đến trạm xá. Tình nghĩa và sự yêu thương của mẹ lớn hơn vợ là điều tất nhiên rồi.

Đàn ông thường có thiên hướng chọn mẹ là nơi tâm sự, là nơi để trở về khi có những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, đứng giữa mẹ và vợ, có nhiều người đàn ông không một chút do dự mà lựa chọn về bên mẹ.

Có những 'người thứ ba' đáng thương hơn là đáng trách, 'chính thất' dù căm phẫn nhưng mãi cũng chẳng thể đánh ghen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu. Bạn đừng bao giờ có thái độ chống đối cũng như phớt lờ những lời khuyên bảo của mẹ chồng. Điều đó chỉ làm cho mối quan hệ càng trở nên tồi tệ hơn thôi.

Đã chấp nhận về nhà chồng, bạn nên xem trọng tất cả mối quan hệ của anh ấy như em, cô, dì, chú, bác bên chồng. Và đặc biệt là "người thứ ba" mang tên mẹ chồng. Phụ nữ nên gạt bỏ những định kiến không hay về mẹ chồng nàng dâu mà bấy lâu nay người ta vẫn hay mặc định như vậy.

Bạn hãy cho bản thân một cơ hội được hiểu mẹ chồng thích gì, suy nghĩ như thế nào và đối xử với bà ấy như mẹ ruột của mình. Khi bạn yêu thương và xem trọng những mối quan hệ xung quanh chồng, anh ấy sẽ tự động cưng chiều và quan tâm bạn vô điều kiện.

Phụ nữ đừng soi mói, xét nét hay đặt ra những câu hỏi ngu ngốc đại loại như “Tại sao anh lại quan tâm đến mẹ nhiều hơn em? Em mới là vợ của anh đó”. Phụ nữ đừng khờ dại mà đi ghen tuông vớ vẩn với mẹ chồng. Điều đó chẳng có lợi cho bạn đâu.

Sao bạn không thử thay đổi bản thân mình một chút? Khi đó bạn sẽ thấy mẹ chồng là người tuyệt vời. Bà ấy đã sinh ra một người con hoàn hảo và người đó chính là chồng của bạn. Đôi khi "người thứ ba" đáng thương hơn là đáng trách và suốt cuộc đời này bạn chẳng thể dùng những chiêu trò đánh ghen được. Phụ nữ thông minh nên biết cách sống chung, chia sẻ, chiều chuộng và tâm sự với "người thứ ba" để cuộc sống hôn nhân được viên mãn hơn nhé.

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Từ khóa:   Hôn nhân tâm sự eva tâm sự gia đình

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