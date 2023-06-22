Vợ tóm sống chồng và nhân tình đang vờn nhau trong khách sạn, định cho đôi mèo mả gà đồng một trận nhưng đành ngậm đắng nuốt cay ra về

Tâm sự Eva 22/06/2023 15:12

Tôi không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai hay không. Chỉ thấy cuộc sống của chúng tôi quá ngột ngạt và không có tiếng nói chung.

Vợ chồng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Nói thẳng ra thì ngày ấy, tôi yêu đơn phương chồng mình. Khi anh trục trặc với bạn gái cũ, tôi đã cố tình tiếp cận rồi để bản thân có thai. Là người đàn ông trách nhiệm, chồng tôi về xin bố mẹ tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn phụ vợ làm việc nhà. Anh cũng không bao giờ quát mắng hay tranh luận với tôi bất cứ điều gì, nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình quá nhạt nhẽo, hai người sống với nhau như bạn thân thay vì người thân.

Vợ tóm sống chồng và nhân tình đang vờn nhau trong khách sạn, định cho đôi mèo mả gà đồng một trận nhưng đành ngậm đắng nuốt cay ra về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh. Đứng ở bên ngoài nhà nghỉ 30 phút, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định đi vào trong và đối mặt với mọi chuyện.

Vợ tóm sống chồng và nhân tình đang vờn nhau trong khách sạn, định cho đôi mèo mả gà đồng một trận nhưng đành ngậm đắng nuốt cay ra về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi khá sốc khi cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, quần áo chỉnh tề. Nhưng điều bất ngờ hơn là người phụ nữ ấy không có tóc. Chồng bối rối kéo tôi ra ngoài, anh nói chị ấy bây giờ bị bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Anh chỉ mong tôi cho hai người được ở bên nhau đến lúc chị ấy qua đời.

Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi, nhưng là một người vợ, tôi không đủ bao dung để nhắm mắt cho qua chuyện này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải lựa chọn thế nào đây?

Dọn dẹp phòng ngủ, vợ tay run lẩy bẩy nhặt được vỏ thuốc lạ dưới gầm giường, hóa ra bấy lâu nay chồng chôn giấu bí mật kinh khủng

Dọn dẹp phòng ngủ, vợ tay run lẩy bẩy nhặt được vỏ thuốc lạ dưới gầm giường, hóa ra bấy lâu nay chồng chôn giấu bí mật kinh khủng

Nếu không có buổi dọn dẹp nhà cửa này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi phát hiện ra bí mật động trời ấy.

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