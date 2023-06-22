Chồng thường xuyên tăng ca, lần nào về cũng lao ngay vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ, vợ lén lút theo dõi rồi phát hiện bí mật sốc

Tâm sự Eva 22/06/2023 09:45

Lan bắt đầu nghi ngờ khi thấy chồng cứ tăng ca về là lại lao vào phòng tắm.

Vỹ sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường, từ nhỏ đã gánh trên vai sự kỳ vọng lớn của bố mẹ. 

Ngược lại, Lan lại xuất thân từ một gia đình khá giả, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, không phải lo lắng nhiều về vật chất. 

 

Lan chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào kể từ khi đi học đến lúc đi làm. Vì thế, khi gặp được Vỹ, được người đàn ông này tấn công nhiệt tình, cô đã nhanh chóng phải lòng anh. Sau chưa đầy 1 năm yêu đương, Lan đã nhận lời cầu hôn của Vỹ.

Sau khi kết hôn, Lan lần lượt hạ sinh 2 đứa con. Cô cũng phải nghỉ việc để ở nhà nội trợ, chăm con. Do quá bận rộn với con cái, Lan đã vô tình bỏ quên những nhu cầu thiết yếu của chồng mình, khiến Vỹ chán nản. Đúng lúc này, một nữ nhân viên mới tên Ngọc đã tới công ty của Vỹ làm việc và anh phụ trách đào tạo cho cô ấy.

Chồng thường xuyên tăng ca, lần nào về cũng lao ngay vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ, vợ lén lút theo dõi rồi phát hiện bí mật sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc cũng là người phụ nữ đã có chồng nhưng ngay khi gặp được Vỹ, cô ta đã bày tỏ thái độ tán tỉnh, mời gọi, khiến anh nhanh chóng đổ gục. Từ đó,  Vỹ cũng nói dối vợ phải tăng ca để có thời gian hẹn hò với nhân tình.

Tuy nhiên, Lan ngay lập tức nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng bởi lần nào tăng ca về, anh ta cũng lao vào nhà tắm rất kỹ càng như sợ lộ ra điều gì đó. Lan bèn lập kế hoạch theo dõi chồng để tìm ra sự thật.

Chồng thường xuyên tăng ca, lần nào về cũng lao ngay vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ, vợ lén lút theo dõi rồi phát hiện bí mật sốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, Vỹ nói với vợ rằng phải ra ngoài làm thêm. Lan đã đặt thiết bị định vị trên xe chồng, phát hiện anh ta đi tới một khách sạn. Sau đó, cô đã nhờ một số người quen cùng tới khách sạn để phá cửa, tận tay bắt quả tang chồng đang "lên giường" cùng tình nhân. Cô lao đến tát vào mặt Vỹ, sau đó trực tiếp tuyên bố ly hôn với người chồng bội bạc này.

Đi làm về bỗng nghe tiếng chị giúp việc lả lướt trong nhà tắm, vợ tức tốc đạp cửa phi vào liền chết sững vì người đàn ông quen mặt bên trong

Đi làm về bỗng nghe tiếng chị giúp việc lả lướt trong nhà tắm, vợ tức tốc đạp cửa phi vào liền chết sững vì người đàn ông quen mặt bên trong

Nghe tiếng õng ẹo của giúp việc, Nhi nghiến răng đẩy cửa phi vào. Nghĩ lần này túm sống được chồng, cô sẽ cho Trung biết thế nào là phản bội.

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