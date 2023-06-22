Thời gian đầu, công việc nhà cửa, nội trợ đều do mẹ chồng Nhi đảm nhiệm. Bà khỏe, chịu khó lại thương con nên 2 nàng dâu được nhờ rất nhiều. Song cách đây hơn năm bà bị tai biến, may giữ được tính mạng nhưng sức khỏe yếu đi nhiều, không thể làm việc nhà được nữa.

Sau cưới do chưa có điều kiện nên Nhi với Trung – chồng cô vẫn phải sống chung với gia đình nhà chồng, tính làm ăn tích cóp vài năm, đủ tiền sẽ mua một căn hộ ra sống riêng cho thoải mái. Bởi nhà Trung cũng không phải quá rộng, cộng thêm vợ chồng em trai Trung cũng đang sống cùng nữa. Tính ra nhà có 50 mét vuông, 3 tầng mà cả 3 hộ gia đình sinh hoạt ở đó là khá bất tiện.

Không còn cách nào, vợ chồng Nhi bàn với em trai Trung thuê giúp việc, vừa để chăm sóc mẹ chồng cô, vừa để lo cơm nước nhà cửa.

Qua trung tâm giới thiệu, gia đình Trung quyết định thuê Nhi về làm giúp việc. Thuý kém Nhi 2 tuổi, đã có chồng con dưới quê rồi. Vì hoàn cảnh khó khăn mới phải lên thành phố tìm việc.

Nhìn Thuý gọn gàng sạch sẽ, lại thạo việc nên Nhi rất ưng. Đặc biệt tính Thuý cởi mở hòa đồng nên trong nhà ai cũng quý mến. Nhất là Trung, không thấy mặt giúp việc thì thôi, chứ cứ nhìn thấy là tếu táo trêu đùa.

Ban đầu Nhi cũng không để ý, sau thấy chồng với giúp việc có vẻ thân thiện quá, Nhi bắt đầu nhắc chồng: "Em thấy anh có vẻ thân với Thuý ghê. Hay lại si mê vẻ đẹp nơi thôn dã rồi thế?".

Nghe vợ nói, Trung chẹp miệng xua tay: "Em toàn ăn nói lung tung. Để người ngoài nghe thấy họ sẽ nghĩ anh là người thế nào". Trung nói thì nói vậy chứ trong lòng Nhi vẫn đề phòng.

Đến hôm ấy, Trung bảo mệt nên xin nghỉ làm. Ngồi trên cơ quan làm việc Nhi thấy nóng ruột, nhà chỉ có Trung với giúp việc, mẹ chồng cô thì nằm liệt chẳng đi lại được, nghĩ tới đây, Nhi thấy gờn gợn. Vậy là tranh thủ giờ nghỉ trưa cô phóng xe về qua nhà xem thế nào.

Tới nơi, nhìn nhà cửa yên ắng, Nhi nhẹ nhàng đi vào. Qua phòng mẹ chồng, Nhi thấy bà đã ngủ say, cô lặng lẽ lên tầng 2, ngờ đâu vừa đi qua phòng tắm cạnh hành lang, cô đã nghe thấy tiếng giúp việc cười nói ẻo lả trong đó: "Anh chẳng chịu tắm cho em gì cả, chỉ toàn đòi...".

Ảnh minh họa: Internet

Nhi nghe mà tím cả mặt, đoán Trung đang "sung sướng" bên trong, Nhi liền đẩy cửa vào. Song nhìn người đàn ông đang ôm quấn giúp việc dưới vòi nước cô mới sốc nặng. Người đang "tắm" cho giúp việc không phải là Trung như cô nghĩ, mà là em trai Trung. Thì ra vợ đi công tác miền Nam 2 tháng, em chồng ở nhà tằng tịu luôn với giúp việc. Còn Trung hôm ấy xin nghỉ nhưng có việc đột xuất, anh vẫn phải đi.

Bất ngờ thấy Nhi vào, cô giúp việc kinh hãi cuống cuồng mặc lại đồ rồi dọn đi ngay chiều hôm đó. Còn em chồng Nhi vừa xấu hổ, vừa sợ Nhi nói sự thật với vợ nên cứ van xin chị dâu không nói chuyện này với vợ.

Nhi kể, hôm ấy cô về nói chuyện với Trung để anh khuyên nhủ em trai. Tạm thời vợ chồng cô vẫn chưa cho em dâu biết chuyện. Nhưng Nhi cũng bóng gió nhắc nhở em dâu chú ý để mắt tới chồng hơn. Còn về phần Nhi, sau hôm thót tim hú hồn ấy, cô quyết định dù vất vả mấy cũng cố làm để không phải thuê giúp việc, không dễ mất chồng như chơi.