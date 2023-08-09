Vô tình nghe chồng cũ bêu riếu mình, mẹ đơn thân cười nhạt rồi làm ngay hành động này khiến anh ta... 'sượng mặt'

Tâm sự Eva 09/08/2023 10:18

Nói xong chị thản nhiên rời đi, bỏ lại anh với đám bạn đang ngơ ngác. 

Chị và anh ly hôn đã hơn 2 năm nay. Chị một mình nuôi con, trở thành mẹ đơn thân và giành quyền nuôi con. Còn anh thì nhanh chóng có vợ mới. Mỗi tháng anh vẫn chu cấp cho mẹ con chị, nhưng không thấm vào đâu. Chị phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con.

Sau ly hôn, chị bắt đầu một cuộc sống mới. Chị bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, trang điểm khi đi ra đường, quần áo, tóc tai cũng gọn gàng hơn trước. Không còn phải phục vụ chồng và gia đình chồng, chị có thời gian yêu thương bản thân mình hơn. Đúng thật, đàn bà xinh đẹp nhất là khi không thuộc về bất cứ ai. Đàn bà sau ly hôn như chị sống hạnh phúc hơn cả khi còn có chồng.

Vô tình nghe chồng cũ bêu riếu mình, mẹ đơn thân cười nhạt rồi làm ngay hành động này khiến anh ta... 'sượng mặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lần, chị gặp lại chồng cũ ở một quán ăn quen thuộc. Anh ngồi cùng bạn bè, nói chuyện rất lớn tiếng. Chị ngồi bàn bên cạnh nhưng anh không biết.

Chị không có ý định chào hỏi nên nhắm mắt làm ngơ, xem như không quen biết. Nhưng một lát sau, tự dưng trong câu chuyện của anh lại xuất hiện tên chị. Anh còn nói rất lớn tiếng.

- Vợ cũ của tao xấu lắm, suốt ngày ăn mặc lôi thôi, tóc tai thì rối xù nhìn mà phát chán, nghĩ lại ly hôn là quyết định sáng suốt.

Tiếp theo là một tràng cười khả ố của đám bạn. Trong lòng giận sôi nhưng chị cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến bàn anh nở một nụ cười thật tươi.

- Đã lâu không gặp.

Những người bạn của anh ồ lên, có người đẩy tay anh rồi hỏi nhỏ.

- Cô em nào xinh vậy mày?

Anh ta choáng váng khi nhìn thấy chị, không thể ngờ vợ cũ của mình xinh đẹp đến thế. Nghĩ đến lời chê bai lúc nãy, anh ta hơi lúng túng. Không đợi anh trả lời người bạn kia, chị đã tự giới thiệu.

Vô tình nghe chồng cũ bêu riếu mình, mẹ đơn thân cười nhạt rồi làm ngay hành động này khiến anh ta... 'sượng mặt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Chào các anh, tôi chính là cô “vợ cũ xấu xí” mà khi nãy anh ấy nói đó.

Anh ta cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn bất cứ ai. Trước khi đi, chị còn nói thêm.

- Bao lâu nay anh vẫn vậy, cái tính đàn bà vẫn không thay đổi. May mà tôi ly hôn sớm để có thể xinh đẹp như bây giờ. Nếu còn ở bên anh, có lẽ tôi vẫn mãi "xấu xí" thật.

Nói xong chị thản nhiên rời đi, bỏ lại anh với đám bạn đang ngơ ngác. 

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