Vợ lạnh người phát hiện lý do hằng đêm chồng ra nghĩa trang gần nhà ngủ, sáng ra bình thản về làm điều này

Tối hôm đó, tôi vẫn giả vờ ngủ say như mọi ngày. Đến khoảng 11 giờ đêm thì tôi nghe tiếng chồng đi ra ngoài. Tôi lén bám theo, thấy anh đi vào một khu nghĩa trang gần nhà chúng tôi.

Tôi và chồng lấy nhau được hai năm. Khi còn hẹn hò, tôi biết chồng từng có một mối tình sâu đậm. Nhưng không may, khi cả hai tính đến chuyện cưới xin thì cô người yêu đột ngột qua đời. Đây có thể là mất mát chồng tôi không bao giờ có thể quên. Sau này, khi tôi nhắc về người yêu cũ, anh chỉ nói đừng nhắc lại chuyện đau lòng. Tôi cũng tôn trọng chuyện tình cũ của họ, không nhắc tới nữa. Sau khi kết hôn, tôi và chồng được hai bên gia đình cho tiền mua một căn hộ trong thành phố. Nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu, một mực đòi mua một ngôi nhà ở ngoại thành. Chỗ này vừa hẻo lánh vừa xa nơi làm việc của cả tôi và chồng.

Nhưng chồng tôi dùng mọi cách thuyết phục tôi. Cuối cùng, vì nghe theo anh mà tôi đồng ý. Từ ngày dọn ra nhà mới ở, tôi thấy chồng rất lạ. Lúc này tôi đã mang thai tháng thứ 4, thường đi tiểu vào ban đêm. Nhưng lần nào tôi tỉnh lại đều không thấy chồng bên cạnh. Đêm nào cũng như thế, kéo dài suốt 2 tuần thì tôi không thể để yên được nữa. Tôi cứ đinh ninh do tôi đang mang thai nên chồng lén ra ngoài ăn bánh trả tiền.

Tôi cứ đinh ninh do tôi đang mang thai nên chồng lén ra ngoài ăn bánh trả tiền - Ảnh minh họa: Internet Tối hôm đó, tôi vẫn giả vờ ngủ say như mọi ngày. Đến khoảng 11 giờ đêm thì tôi nghe tiếng chồng đi ra ngoài. Tôi lén bám theo, thấy anh đi vào một khu nghĩa trang gần nhà chúng tôi. Tôi bủn rủn tay chân khi theo bước chân của chồng. Chồng tôi đi đến một ngôi mộ thì dừng lại, anh bắt đầu thắp nhang, lẩm bẩm gì đó rồi nằm ngay xuống nền cỏ bên cạnh.

Tôi cố gắng đi sát lại gần thì phát hiện đó là ngôi mộ của người yêu cũ của chồng. Vì tôi từng biết qua tên của cô ấy trên Facebook. Tôi suýt ngất khi biết bí mật của chồng, lý do vì sao anh một mực đòi ở ngoại thành. Chính là vì anh muốn ở gần nơi chôn cất người yêu cũ. Anh không quên được cô ấy, đêm nào cũng muốn ra đây để ngủ.

Giờ mỗi khi chồng đến gần tôi đều thấy sợ, anh ôm lấy tôi như chưa từng đi ra ngôi mộ đó hằng đêm - Ảnh minh họa: Internet Tôi thấy sợ khi nhìn chồng như thế, anh như một người hoàn toàn xa lạ mà tôi không hề biết. Giờ mỗi khi chồng đến gần tôi đều thấy sợ, anh ôm lấy tôi như chưa từng đi ra ngôi mộ đó hằng đêm. Tôi phải làm sao đây?

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