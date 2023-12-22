Chồng đi công tác xa, bất ngờ kiểm tra camera thì phát hiện cảnh 'đau lòng': Vợ và nhân tình ở nhà vô tư 'mèo vờn chuột' nóng mắt

Tâm sự Eva 22/12/2023 20:32

Cặp đôi sai trái thường xuyên ân ái trong phòng khách. Họ thậm chí còn hôn môi, lao vào nhau ôm ấp, ân ái ngay trên ghế sofa.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông họ Bành. Anh Bành sinh sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Anh và vợ mình kết hôn được 5 năm nay.

Sau khi mua nhà và sắp xếp cho vợ cuộc sống ổn thỏa, anh quyết định sang Panama để làm ăn giúp gia đình ngày càng sung túc hơn nữa.

Chồng đi công tác xa, bất ngờ kiểm tra camera thì phát hiện cảnh 'đau lòng': Vợ và nhân tình ở nhà vô tư 'mèo vờn chuột' nóng mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tháng, anh ấy đã gửi cho vợ đến 160 nghìn NDT (khoảng 570 triệu đồng) để lo chuyện cửa nhà. Ai dè, cô vợ sướng không biết hưởng lại phản bội chồng mình.

Theo Sohu, anh Bành phát hiện trong thời gian mình ở nước ngoài kiếm tiền, vợ đã phản bội hôn nhân ngay trước mặt các con. Trong một lần về nhà, anh bí mật lắp camera theo dõi và nhìn thấy rõ ràng tất cả hành vi của vợ và nhân tình.

Cặp đôi sai trái thường xuyên ân ái trong phòng khách. Họ thậm chí còn hôn môi, lao vào nhau ôm ấp, ân ái ngay trên ghế sofa.

“Xưa nay tôi chưa từng thấy một người nào mặt dày như thế. Là công chức mà hắn ta dám chạy vào nhà ngoại tình với phụ nữ có gia đình trước mặt con cái. Giờ hắn ta còn dọa giết tôi, giết gia đình tôi”, anh Bành chia sẻ với báo giới.

Theo đó, nhân tình của vợ anh đang làm việc trong cơ quan nhà nước. Sau khi điều tra, ông chồng này biết thêm rằng hai kẻ đó đã qua lại với nhau suốt 7 năm. Chuyện vỡ lở thì kẻ thứ ba còn đứng ra dọa dẫm sẽ giết cả nhà anh Bành.

Người đàn ông khổ sở còn cho biết thêm rằng mình công khai những tấm ảnh không phải để trả thù. Anh muốn con cái biết lý do vì sao mẹ chúng bị đuổi ra khỏi nhà.

Anh Bành kể thêm, khi anh về nhà thì vợ luôn từ chối chuyện quan hệ với lý do con nhỏ. Thế nhưng từ chối chồng ở sau lưng, cô ta thoải mái mặc trang phục gợi cảm, đeo tất chân để đong đưa, quyến rũ nhân tình ngay phòng khách. Cô vợ từng mang thai với tình nhân nhưng quyết định phá thai ngay sau đó.

“Tôi không thèm quan tâm đến chuyện của cô ta nữa. Tuy nhiên, cô ta sẽ phải bồi thường khoản tiền tôi đã chu cấp bấy lâu nay”, anh Bành cho biết.

Chồng đi công tác xa, bất ngờ kiểm tra camera thì phát hiện cảnh 'đau lòng': Vợ và nhân tình ở nhà vô tư 'mèo vờn chuột' nóng mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và mặc kệ cho kết quả thế nào, người đàn ông khốn khổ vẫn quyết định không tha thứ cho vợ. Anh tố cáo mọi chuyện lên và đương nhiên, bắt cô bồi thường những khoản tiền mình gửi về được dùng "sai mục đích".

Chẳng rõ kết quả cuối cùng ra sao. Nhưng với một công chức nhà nước như bạn trai của vợ anh Bành thì có lẽ sự nghiệp của anh ta khó mà tiếp tục.

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