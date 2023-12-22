Bỏ bạn gái mang bầu 6 tháng để lấy con sếp, 5 năm sau chàng trai gặp lại con gái mà trong hoàn cảnh éo le

Tâm sự Eva 22/12/2023 16:18

Nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con.

Tôi vừa gặp một người đàn ông mà suốt đời không bao giờ muốn chạm mặt. Đó là người yêu cũ của tôi, người đã ruồng bỏ tôi 5 năm về trước.

Khi nhắc đến anh ta, lòng tôi lại cuộc sóng. Ngày ấy, tôi đã vì yêu anh ta mà dọn về sống chung. Tôi cung phụng và chiều chuộng anh ta như một ông hoàng. Với gia đình người yêu cũ, tôi cũng hết lòng quan tâm và săn sóc.

 

Sống với nhau một thời gian thì tôi biết mình có thai. Lúc đầu người yêu cũ của tôi tỏ ra rất có trách nhiệm. Anh ta còn nói bố mẹ sang thưa chuyện với nhà tôi, hẹn sẽ xem ngày để làm đám cưới trước khi con tôi chào đời. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra hoàn toàn ngược lại.

Cái thai trong bụng tôi ngày một lớn nhưng người yêu cũ vẫn không đả động gì đến chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi thúc giục thì anh ta lại lần lữa nói chưa tìm được ngày đẹp. Một hôm, tôi vô tình phát hiện anh ta tay trong tay cùng một cô gái khác. Trông họ tình cảm chẳng khác nào nhân tình. Lúc đó tôi mới biết mình bị cắm sừng.

Bỏ bạn gái mang bầu 6 tháng để lấy con sếp, 5 năm sau chàng trai gặp lại con gái mà trong hoàn cảnh éo le - Ảnh 1

Người yêu cũ của tôi tàn nhẫn đến mức bỏ rơi người con gái bụng mang dạ chửa hết lòng yêu mình. Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng khi chuyện vỡ lở, anh ta sẽ xin lỗi tôi và hứa thay đổi. Nhưng người yêu cũ của tôi tàn nhẫn đến mức bỏ rơi người con gái bụng mang dạ chửa hết lòng yêu mình. Chia tay tôi được 2 tháng, anh ta vội vã kết hôn. Cô gái ấy là con gái sếp anh ta, một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có. Một tháng sau thì tôi hạ sinh bé Nhím.

Nhím được 6 tháng, tôi nhờ bà ngoại trông con rồi đi làm. Công việc của tôi khi ấy là dọn dẹp cho một phòng khám sản khoa. Duyên số đưa đẩy, tôi bén duyên cùng anh bác sĩ khám bệnh và chúng tôi đã kết hôn 2 năm trước.

Chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh thương Nhím như con ruột. Có khi còn chiều Nhím hơn cả tôi. Vì thế mà con tôi quấn bố lắm. Mỗi bữa đi học về, con lại bắt tôi chở vào phòng khám của bố. Thấy bố trong chiếc áo blue trắng, Nhím lại sà vào lòng bố rồi mới chịu về với mẹ.

Bỏ bạn gái mang bầu 6 tháng để lấy con sếp, 5 năm sau chàng trai gặp lại con gái mà trong hoàn cảnh éo le - Ảnh 2

Vì thế nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con. Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tôi dẫn con đến chơi với bố. Và vô tình gặp lại người yêu cũ cùng cô vợ giàu sang của anh ta. Khi thấy Nhím, người yêu cũ của tôi trợn mắt ngạc nhiên. Anh ta ngờ ngợ được Nhím là con mình. Vì thế nhân lúc vợ vào khám, anh ta kéo tôi ra ngoài và hỏi chuyện. Đã thế, anh ta còn muốn có trách nhiệm với con.

Tôi thấy chuyện này quá sức nực cười nên đã từ chối. Tối nay, tôi kể chuyện cho chồng nghe mới biết, thì ra 5 năm nay họ vẫn không có con. Người yêu cũ của tôi có một chút vấn đề về sinh sản. Vì thế, anh ta mới tìm đến chồng tôi để xin tư vấn.

Dĩ nhiên sau khi nghe chuyện này, tôi càng không muốn anh ta gặp lại con gái. Một lần làm tổn thương tôi đã quá đủ. Anh ta không có tư cách để đòi hỏi tôi hay con gái bất cứ điều gì. Và hơn hết, con tôi đã có bố, một người bố tốt hơn người bố ruột gấp trăm ngàn lần.

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