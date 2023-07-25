Trở về nhà lúc 3h sáng, định bụng tạo bất ngờ cho vợ, nào ngờ vừa đẩy cửa đã thấy cảnh ôm ấp chướng mắt của cô ta và nhân tình, lật tấm chăn lên tôi ngã quỵ vì sốc

Tôi và vợ lấy nhau đã 3 năm, chúng tôi có một con trai 2 tuổi. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải vắng nhà. Thấy vợ một mình vừa chăm con vừa đi làm, tôi đề nghị vợ thuê người giúp việc để đỡ cực nhưng cô ấy không chịu.

Vợ tôi nói mình gánh vác được. Cô ấy nói gửi con cho hàng xóm trông cũng chỉ tốn 2-3 triệu một tháng, hơn là phải trả nhiều hơn để thuê người giúp việc. Thấy vợ chịu thương chịu khó, tính toán cẩn thận cho gia đình mà tôi thấy mình may mắn khi lấy được cô ấy. Không chỉ vậy, vợ tôi rất biết sắp xếp nhà cửa, nấu nướng cũng ngon miệng. Mỗi khi đi làm về luôn thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước thơm ngon. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều, nghỉ ngơi rồi chơi với con.

Ảnh minh họa: Internet Đến một lần tôi phải đi công tác gần hai tuần vì lượng công việc rất nhiều. Khi tôi về nhà thì cũng không báo trước cho vợ, vì lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi. Sợ vợ con tỉnh giấc nên tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng vào nhà. Khi mở cửa phòng ngủ lờ mờ ánh đèn, tôi chết trân khi thấy vợ đang nằm ngủ cùng một người đàn ông lạ ngay trên giường ngủ của chúng tôi. Tôi điên cuồng lao vào kéo giật tấm chăn xuống.

Tôi quá sốc nên ngẩn người, trong lúc đó thì người đàn ông kia nhân cơ hội lấy quần áo rồi chạy ào ra ngoài. Tôi đau đớn nhìn vợ không mảnh vải che thân trước mặt. Tôi càng hận vợ hơn khi cô ấy nói phản bội chồng vì chồng yếu sinh lý. Vợ tôi nói cô ấy không thấy thỏa mãn với chồng nên đành phải đi tìm người khác. Ảnh minh họa: Internet Tôi không hề là người chồng yếu sinh lý như vợ nghĩ, tôi chỉ vì quá bận rộn trong công việc nên không có nhiều thời gian cho vợ. Vậy mà cô ấy chẳng cảm thông cho chồng, còn tìm cớ ra ngoài phản bội, tìm lý do ngụy biện cho tội lỗi của mình. Chẳng ngờ, vợ tôi sau đó còn đòi ly hôn chồng, cứ như tôi là người có lỗi với cô ấy. Mọi người cho tôi xin ý kiến, giờ tôi phải làm sao với người vợ ngoại tình này của mình đây?

Đi công tác nước ngoài, đêm ấy nhớ chồng trằn trọc không ngủ được, bỗng nghe thấy tiếng gõ của cùng yêu cầu ám muội khiến tôi run rẩy vì sợ Tôi và chồng lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa muốn sinh con. Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.

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