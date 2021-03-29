Phong cách đích thực của thế hệ Z luôn tồn tại các thái cực trái ngược nhau - vừa muốn mở rộng phạm vi cách hiểu về hẹn hò nhưng lại muốn giới hạn ở những đối tượng ở gần nơi sinh sống, vừa tạo mong muốn tìm thấy nửa kia mãnh liệt nhưng cũng dành thời gian trân trọng những khoảnh khắc yêu thương đơn giản nhất.

Nhiều chuyên gia, thế hệ Z đang hoàn toàn phá vỡ những quan niệm và định kiến đối với hẹn hò. Việc hẹn hò không còn chỉ là quen biết, tìm hiểu nhau qua thời gian hay từ từ theo đuổi, thay vào đó, khái niệm hẹn hò trở nên linh hoạt hơn về mặt kỳ vọng (xem mối quan hệ sẽ đi tới đâu), cảm xúc (chân thực) và trải nghiệm (nhiều hoạt động hơn là chỉ làm quen, hẹn hò trực tuyến đang dần được đón nhận và trở nên phổ biến).

Theo dữ liệu mới nhất về độ tương tác trên Tinder, xu hướng hẹn hò trong tương lai thể hiện như sau:

- Số tin nhắn được gửi mỗi ngày trong tháng 2/2021 nhiều hơn 19% so với tháng 2/2020.

- Thời gian các cuộc trò chuyện tăng thêm 32% trong thời gian đại dịch bùng phát.

- Số lượt “quẹt” tăng 11% và số lượt kết đôi trên mỗi thành viên tăng 42%.

- Thế hệ Z cũng chuyển sang sử dụng tính năng trò chuyện qua video. Gần một nửa thành viên Tinder đã trò chuyện video với đối phương trong thời gian đại dịch, và 40% sẽ tiếp tục sử dụng tính năng này để tìm hiểu nhau ngay cả khi đại dịch kết thúc.

Các xu hướng chính hẹn hò trong tương lai:

Mọi người sẽ trung thực và chân thực hơn

Đại dịch khiến cho mọi người nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn, trung thực và nhận thức rõ rệt hơn về bản thân, ngoại hình của họ, cũng như những gì họ đang trải qua. Những cụm từ “lo lắng” và “bình thường hóa” được đề cập nhiều hơn trong phần Bio khi đại dịch xảy ra (từ “lo lắng” tăng 31%; từ “bình thường hóa” tăng hơn 15 lần).

Những giới hạn được chia sẻ minh bạch hơn

Đại dịch diễn biến phức tạp đã dẫn tới nhiều cuộc trò chuyện đề cập tới giới hạn cá nhân. Thành viên Tinder sử dụng phần Bio để nêu rõ những mong muốn của mình: số lần nhắc tới cụm từ “đeo khẩu trang” tăng lên 100 lần trong khoảng thời gian xảy ra đại dịch, từ “giới hạn” được sử dụng nhiều nhất từ trước tới nay (tăng 19%) và từ “đồng ý” tăng lên 11%. Điều này sẽ khiến cho việc hỏi sự đồng ý của đối phương trở nên phổ biến và thoải mái hơn trong tương lai.

Nhiều người sẽ muốn “xem mọi thứ sẽ đi tới đâu”

Theo khảo sát gần đây của Tinder, số lượng thành viên “không tìm kiếm mối quan hệ cụ thể nào” tăng gần 50%. Do đó, thay vì thúc đẩy mong muốn kết hôn, đại dịch COVID-19 lại là động lực khiến thế hệ trẻ tìm kiếm các mối kết nối mở, đa dạng nhiều hơn.

Hẹn hò trực tuyến sẽ là một phần của trạng thái bình thường mới

Trong khi việc tiếp xúc trực tiếp ẩn chứa nhiều rủi ro, những người muốn hẹn hò sẽ chuyển sang kết nối với nhau qua các trải nghiệm trực tuyến. Việc hẹn hò qua không gian ảo đã được chấp nhận và trở nên phổ biến. Theo một khảo sát gần đây của Tinder, những người hẹn hò qua mạng coi đây như một cách nhẹ nhàng để tìm hiểu đối phương, ngoài ra, 40% thành viên thế hệ Z của Tinder cho biết họ sẽ tiếp tục hẹn hò ảo ngay cả khi các địa điểm hẹn hò mở cửa trở lại.

Cuộc hẹn hò đầu tiên sẽ có nhiều hoạt động hơn thay vì chỉ làm quen

Trong bối cảnh nhiều quán bar và nhà hàng phải đóng cửa, nhiều địa điểm hẹn hò truyền thống không còn là lựa chọn khả thi nữa. Vì vậy, trong cuộc hẹn đầu tiên ở ngoài đời, các cặp đôi sẽ lựa chọn các hoạt động sáng tạo, phù hợp với cá nhân và đời thường hơn so với trước đây. Ví dụ, trên Tinder, số lượt đề cập đến “trượt patin”, và các gợi ý tham gia trò chơi như xây pháo đài cho tới chơi ném tuyết trong phần Bio tăng gấp ba lần.

Những cái chạm nhẹ cũng có ý nghĩa rất lớn

Tận dụng phần giới thiệu cá nhân, thành viên Tinder đang tìm kiếm những cử chỉ yêu thương như nắm tay, ôm hoặc được ai đó vuốt nhẹ tóc: số lần nhắc tới từ “ôm” nhiều hơn 23% và từ “nắm tay” nhiều hơn 22%. Sau thời gian không được gặp mặt và tiếp xúc trực tiếp, các cặp đôi sẽ rất trân trọng những khoảnh khắc, cử chỉ tình cảm dù là nhỏ nhất. Chính vì thế, ngay cả khi các cuộc hẹn trở nên đời thường hơn, các cử chỉ nhỏ vẫn đóng vai trò quan trọng trong những buổi hẹn hò.

Mọi người luôn muốn hẹn hò với một người sống ở gần mình

Tính năng tìm kiếm đối tượng ở xung quanh rất phù hợp với xu thế bùng nổ dịch chuyển do đại dịch. Số lần từ “chuyển nhà” được nhắc đến trong phần Bio tăng lên 28% trong năm 2020. Bên cạnh những công nghệ giúp chúng ta sống hay làm việc ở bất cứ đâu, mọi người vẫn sẽ tìm đến Tinder để tìm kiếm bạn bè ở quanh khu vực mình sinh sống.

Một mùa hè ngập tràn tình yêu đang chào đón

Tính đến tháng 10/2020, hơn 40% thành viên Tinder dưới 30 tuổi chưa thể gặp gỡ trực tiếp tương hợp của mình. Nhưng dựa theo dữ liệu của Tinder, điều này có thể sẽ thay đổi. Tỷ lệ nhắc tới cụm từ “đi hẹn hò” đạt mức kỷ lục trong dữ liệu Bio ở Mỹ vào tháng 2/2021.

Tuy việc hẹn hò trực tiếp bị chững lại trong năm 2020 (54% người độc thân chia sẻ với YPulse rằng “đại dịch COVID-19 đã cản trở đáng kể tới đời sống tình cảm của tôi”), nhưng họ sẵn sàng gặp nhau nhiều hơn ngay khi việc tiêm vắc-xin (hay kháng thể) được triển khai.