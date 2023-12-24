Nửa đêm đang ngủ say, hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Tâm sự Eva 24/12/2023 07:25

Tôi hậm hực không tả nổi, đã cố tìm nơi yên bình để ở mà giờ còn gặp cô hàng xóm thế này, tôi phải làm sao đây?

Vợ chồng tôi ngày trước thuê nhà ở trung tâm thành phố để tiện đi làm. Nhưng tính của chúng tôi không thích ồn ào, xô bồ nên khi tích góp được kha khá thì tìm một căn nhà hai tầng ở khu ngoại ô. Trước nhà có một khoảng sân rộng, sau nhà có một vườn rau nho nhỏ. Tôi và chồng cực kì thích không gian yên tĩnh, thoải mái này, mặc dù phải đi làm xa hơn nhiều.

Chẳng ngờ sự bình yên đó lại bị cô hàng xóm phá vỡ, làm cuộc sống của chúng tôi bị rối tung lên. Chuyện là cô ấy mua nhà cạnh nhà vợ chồng tôi, dù không to nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không sống một mình. Và từ khi chuyển đến đây, ngày nào cô ấy cũng kiếm cớ sang nhà tôi ít nhất là 2 3 lần. Có lúc thì cô ấy xin gia vị nấu ăn, có khi thì nói qua ngắm hoa, ra sau nhà tôi làm vườn cho khuây khỏa.

Nửa đêm đang ngủ say, hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mới đầu tôi cũng chẳng để bụng gì, chỉ nghĩ hàng xóm láng giềng thân thiết cũng tốt, có qua có lại thì sau này cũng nhờ vả nhau được. Nhưng cô hàng xóm càng ngày càng quá đáng, khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ấy không dừng lại ở việc mượn đồ, mà còn nhiều lần “mượn chồng” của tôi.

Cô ấy nhờ chồng tôi sửa cái cửa, thay bóng đèn hư, xem giúp cái ống nước… Thậm chí, có hôm chồng tôi ở bên nhà cô hàng xóm cả một buổi chiều, tối mịt về thì con cũng đã đi ngủ. Thấy vợ ghen tuông, giận dỗi thì chồng tôi lại trách tôi không hiểu chuyện, không tin tưởng anh ấy. Nhưng tôi có linh cảm của phụ nữ, thấy chồng và hàng xóm thân thiết như thế hỏi sao tôi không hoang mang, lo lắng? Huống hồ, mỗi lần xuất hiện trước mặt chồng tôi cô ấy còn mặc quần áo gợi cảm thế kia.

 

Chưa hết, đến một hôm khi giữa đêm khuya vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa liên tục không ngừng. Chúng tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Ai dè đứng trước cửa nhà tôi là cô hàng xóm đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài qua gối, lộ cả nội y đỏ rực bên trong.

Nửa đêm đang ngủ say, hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy như không để mắt tới tôi, giở điệu bộ làm nũng nhờ chồng tôi sang nhà xem đường dây tự dưng cúp điện. Cô ấy còn lý lẽ vì sợ tối nên mới vội sang đây nhờ giúp đỡ.

 

Phải nói lúc đó tôi “tăng xông” thật sự, như muốn phát hỏa. Ai đời nửa đêm lại chạy sang nhà người khác mà còn mặc đồ kiểu như thế? Nhưng dù tôi giận không cho chồng đi thì anh ấy vẫn kiểu: “Thôi hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau”. Chẳng ngăn được, tôi đành đi cùng chồng để “canh chừng”.

Tôi hậm hực không tả nổi, đã cố tìm nơi yên bình để ở mà giờ còn gặp cô hàng xóm thế này, tôi phải làm sao đây?

 

Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 11 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 13 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 16 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 18 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai