Nghe thầy phán năm nay con dâu phải sinh con, mẹ chồng mặc kệ con dâu đang bệnh phải mang thai và cái kết

Tâm sự Eva 05/11/2022 12:18

Bác sĩ cúi đầu buồn bã , chồng Vân vội lao vào ôm chầm lấy vợ xin lỗi, còn mẹ anh thì cứ đứng run run bên ngoài không cử động nổi. Giờ bà quá ân hận nhưng cũng không thể giúp con dâu sống lại.

Hôm đó, mẹ chồng sống chết bắt con trai và con dâu đi khám, ngờ đâu đang nói chuyện bỗng dưng con dâu lăn đùng ra ngất, cả nhà hốt hoảng đưa cô vào viện. Hóa ra, Vân bị suy tim giai doạn đầu, bác sĩ nói cô cần phải điều trị theo lộ trình được đưa ra và không được phép mang thai trong thời gian này.

Nghe vậy, cả chồng và mẹ chồng đều thi nhau thở dài. Mẹ chồng Vân ấm ức, tức giận vì con dâu yếu đuối mà ảnh hưởng đến chuyện nối dõi của gia đình.

Nghe thầy phán năm nay con dâu phải sinh con, mẹ chồng mặc kệ con dâu đang bệnh phải mang thai và cái kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1 tháng sau, bỗng nhiên công ty chồng Vân làm ăn thua lỗ nặng, phải vay mượn khắp nơi khiến cả nhà náo loạn. Riêng mẹ chồng Vân thì đi đông đi tây xem bói để biết có gặp vận hạn gì không. Nào ngờ, thầy bói phán 1 câu:

- Là do nhà bà không có phúc khí, con dâu phải sinh được 1 đứa con trai thì gia đình mới hung thịnh được, không thì còn tai họa nhiều.

Mẹ chồng nghe vậy thì gật đầu lia lịa vì tam đắc. Quả thực, từ trước đến nay bà vẫn luôn ấm ức chuyện con dâu không sinh đẻ. Giờ biết con dâu hoàn toàn bình thường, chỉ bị suy tim nhẹ, nên bà quyết định trở về nói chuyện với con dâu.

Về đến nhà, thấy con dâu đang nằm trên giường, mẹ chồng liền dịu dàng khuyên bảo:

- Con ơi, năm nay con nhất định phải đẻ cho mẹ 1 đứa cháu nhé, thầy bói nói năm nay mà sinh con thì lộc phát đấy con à.

Vân nghe vậy thì nói:

- Mẹ ơi, bác sĩ nói sức khỏe con yếu chưa chửa đẻ bây giờ được.

Mẹ chồng cô nói to dần:

- Uống thuốc cả tháng nay rồi còn gì, với lại bị yếu thôi chứ có phải vô sinh đâu mà, chỉ là bác sĩ hay nghiêm trọng hóa vấn đề thôi chứ có gì.

Vân lắc đầu không đồng ý:

- Để khi nào con khỏe hẳn đã ạ, mẹ cứ từ từ.

Thì mẹ chông không chịu được nữa bèn quát lên:

Nghe thầy phán năm nay con dâu phải sinh con, mẹ chồng mặc kệ con dâu đang bệnh phải mang thai và cái kết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Từ từ là từ từ thế nào? Tôi sắp chết đến nơi rồi không đợi được nữa, nói nhẹ cô không ưa chỉ ưa nói nặng đúng không? Đẻ, phải đẻ cho tôi.

Sau hôm đó, mẹ chồng ép con trai và con dâu có bầu bằng được không thì bà sẽ chết. Cuối cùng, vợ chồng Vân cũng không thể  trái lời mẹ. 

Khi mang thai, Vân lúc nào cũng mệt mỏi, sức khỏe của cô so với người thường đã yếu, nay có thai càng yếu hơn. Mặc dù mẹ chồng hết lòng chăm sóc nhưng vật vã suốt mấy tháng trời, Vân thỉnh thoảng lại ngất lên ngất xuống.

Cho đến khi còn 1 tháng nữa mới tới ngày sinh , Vân đã đau bụng dữ dội nhưng thở không ra hơi. Cả nhà chồng hoảng hốt đưa cô tới bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ tuyên bố phải mổ ngay lập tức, nhưng trong quá trình mổ, Vân quá yếu nên đã tắt thở, sau khi bác sĩ báo tin đó, mẹ chồng và chồng Vân run rẩy:

- Con dâu… chết rồi?

Bác sĩ cúi đầu buồn bã , chồng Vân vội lao vào ôm chầm lấy vợ xin lỗi, còn mẹ anh thì cứ đứng run run bên ngoài không cử động nổi. Giờ bà quá ân hận nhưng cũng không thể giúp con dâu sống lại.

Đêm nào vợ cũng gặp ác mộng rồi hét thất thanh: 'có người đứng ngoài ban công', 1 đêm thức canh cho vợ ngủ chồng mới vỡ lẽ điều ngớ người

Đêm nào vợ cũng gặp ác mộng rồi hét thất thanh: 'có người đứng ngoài ban công', 1 đêm thức canh cho vợ ngủ chồng mới vỡ lẽ điều ngớ người

Cũng phải mất đến 3 ngày vợ đều như thế, anh  sợ vợ gặp chuyện nên đã cố gắng thức 1 đêm để cùng vợ canh con  ma của vợ xem hình thù nó như thế nào. Không ngờ đúng nửa đêm thì vợ ôm chặt anh rồi hét thất thanh:

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự chuyện eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 54 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm