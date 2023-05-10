Hé lộ 3 tư thế 'quan hệ' vừa lãng mạn, vừa đầy 'tình cảm' lại còn giúp bạn và người ấy 'tăng khoái cảm' nhanh chóng

Tâm sự Eva 10/05/2023 04:50

Để giúp bạn và người thương đạt được 'khoái cảm' nhanh, đừng chỉ thử mỗi 'tư thế truyền thống' quen thuộc, nếu có cơ hội hãy thử ngay những 'tư thế' dưới đây nhé.

Tư thế làm tình bàn là

Trong khi hầu hết các tư thế làm tình đều đòi hỏi cô ấy phải mở rộng hai chân thì tư thế làm tình này lại nhằm tạo ra một sự trùng khít và tạo cảm giác cực sung mãn. Cô ấy nằm úp, vòng 3 hơi nhấc lên để bạn có thể “cho vào” từ đằng sau.

Quỳ gối vòng sang hai bên vòng 3 của cô ấy, ngả người về trước cho tới khi bạn gần như đã nằm trên. Để “đưa vào” đòi hỏi bạn phải khéo léo một chút, tuy nhiên, khi “sự đã rồi” thì cảm giác của bạn sẽ thăng hoa tuyệt vời.

“Cậu nhỏ” đưa vào thật sâu không phải mục đích của tư thế này. Sự trùng khít buộc bạn phải chuyện động nhanh gọn. “Trợ giúp” cho nàng bằng việc âu yếm bằng tay vùng ngực của cô ấy. Để kiểm soát tình hình, bạn cần phải thực hành thở thật chậm và nhẹ nhàng. Có như vậy, tư thế làm tình này mới mang lại cảm giác dễ chịu nhanh hơn bạn mong đợi.

Hé lộ 3 tư thế 'quan hệ' vừa lãng mạn, vừa đầy 'tình cảm' lại còn giúp bạn và người ấy 'tăng khoái cảm' nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế làm trên bàn

Đây là cách để thay đổi không gian yêu đương. Vật dụng cần thiết là một chiếc bàn trong phòng khách hoặc bàn ăn trong bếp. Chiếc bàn này cần có độ cao ngang hông. Khi “yêu” đến giai đoạn cháy bỏng, bạn đặt nàng lên ghế, 2 tay nàng chống ra phía sau, tư thế ngồi ngửa, hai chân dạng ra.

Ngồi trên xe cút kít

Trong khi tư thế làm tình trên tạo ra cảm giác mạnh và sự cọ sát hai cơ thể thật nóng bỏng thì nghệ thuật làm tình này lại khiến bạn thực sự phải chuyển động và khiến nàng đê mê khi máu đột ngột dồn qua đầu. Bạn ngồi trên một chiếc ghế thấp hoặc mép giường. Cô ấy vòng chân qua bạn trong tư thế làm tình quỳ, đối mặt với bạn.

Khi “cậu nhỏ” đã vào trong, bạn “chuyển động” nhanh chóng và âu yếm vòng 1 cũng như vùng giữa hai chân cô ấy cho tới khi nàng thực sự muốn “nổ tung”. Sau đó, khéo léo để nàng ngả người về trước và chống tay trên sàn nhằm tạo ra tư thế làm tình cô ấy nằm úp người với hai chân đan vào nhau qua lưng bạn.

Với tư thế làm tình này, bạn có thể “đưa vào” trong hoàn toàn thoải mái. Tư thế làm tình này cũng khiến máu lưu thông tới đầu cô ấy nhiều hơn và tăng khoái cảm cho nàng. Nếu tay nàng đã mỏi, đổi sang tư thế làm tình từ đằng sau quen thuộc.

Hé lộ 3 tư thế 'quan hệ' vừa lãng mạn, vừa đầy 'tình cảm' lại còn giúp bạn và người ấy 'tăng khoái cảm' nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tư thế quan hệ

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