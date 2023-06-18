Góc thắc mắc: đàn ông có giỏi nhịn “yêu” như phụ nữ, và họ có thể “nhịn” được bao lâu?

Có nhiều lý do khiến cả hai không thể gần gũi nhau. Chẳng hạn như khi phụ nữ mang thai, bệnh tật hay lúc phải chấp nhận yêu xa. Đây cũng là lúc đàn ông phải tiếp nhận thử thách, có vượt qua cùng nhau được hay không.

Có một sự thật về đàn ông chính là không phải lúc nào trong đầu họ cũng nghĩ về chuyện ấy . Nhưng nếu không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của đàn ông thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân.

Nguyên nhân cốt yếu đàn ông không thể nhịn “yêu” được như phụ nữ là do cấu tạo cơ thể khác biệt. Cơ thể đàn ông sản xuất tinh trùng liên tục, ngay cả khi không có quan hệ tình dục. Quá trình này xảy ra không ngừng, và một khi có gián đoạn thì chính là cơ thể gặp vấn đề về sức khỏe .

Dù vậy, phụ nữ nên biết một thực tế là ngưỡng “nhịn yêu” của đàn ông trung bình là khoảng 3 tuần. Trong thời gian này, đàn ông có tự chủ và lòng chung thủy thì vẫn sống khỏe mạnh và giữ được sự tỉnh táo trước cám dỗ bên ngoài.

Nguyên nhân thứ hai là đàn ông cần được giải tỏa nhu cầu. Khi có nhu cầu không được giải tỏa, đàn ông thường phải tự “giải phóng” bằng cách tự thỏa mãn hay mộng tinh. Dù vậy, ngay cả khi đã cho tinh dịch ra ngoài rồi thì họ vẫn có cảm giác ức chế, những phương pháp chữa cháy tạm kia chỉ có tác dụng nhất thời. Bộ máy tình dục của đàn ông khi ấy cũng không thực hiện đúng chức năng.

Với phụ nữ thì ham muốn của họ không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như đàn ông. So với đàn ông, họ có thể tìm nhiều cách làm dịu suy nghĩ về chuyện ấy bằng cách mua sắm, công việc, chăm sóc con cái…

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Đàn ông “nhịn yêu” có tác hại gì?

Về mặt sinh lý, đàn ông khi nhịn yêu sẽ làm giảm chức năng chuyện giường chiếu, thậm chí nếu quá lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, sức khỏe của cơ quan sinh dục suy giảm, sức khỏe toàn cơ thể cũng bị tác động xấu.

Về mặt tâm lý, khi thiếu thốn chuyện ấy thì dù là đàn ông hay phụ nữ đều trở nên cáu gắt, nóng nảy hơn rất nhiều. Khi nhịn yêu quá lâu, đàn ông sẽ cảm thấy không hài lòng về vợ, thậm chí là có những hành động vũ phu bộc phát. Chính điều này sẽ khiến cho hôn nhân dễ rạn vỡ. Đây là lý do vợ chồng nên đảm bảo đáp ứng nhu cầu tình dục của nhau để giữ hạnh phúc gia đình.

Vậy đàn ông phải làm sao khi lâm vào tình trạng phải “nhịn yêu”?

Đàn ông thường dùng cách truyền thống là “tự xử”. Dù vậy, cách này cũng dễ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt tình dục sau này. Vì khi đã quen với những kích thích khi “tự xử” thì cơ thể sẽ giảm bớt ham muốn khi quan hệ thực tế.

Vì thế, đàn ông nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh để khi cần có thể đạt được ngưỡng nhịn yêu ở mức tối đa. Đàn ông có thể áp dụng những thói quen lành mạnh như tập thể thao để trút bỏ căng thẳng, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, đặc biệt gia tăng cảm giác thèm ăn hay ngủ ngon.

Trong thời gian xa vợ, đàn ông có thể dành nhiều tâm sức và thời gian cho công việc hơn. Đầu óc bận rộn thì cũng không còn nghĩ nhiều về chuyện ấy. Đàn ông cũng có thể mở rộng mối quan hệ bạn bè, dành thời gian cho thú vui sở thích. Và đặc biệt, đàn ông khi xa vợ nên giảm thiểu tiếp xúc với người khác giới, tránh những trường hợp nhạy cảm.