Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân

Tâm sự Eva 16/06/2023 07:25

Dưới đây là những điểm nhạy cảm trên cơ thể chị em phụ nữ, đánh thức được sự 'ham muốn' nhanh chóng, nàng nài nỉ xin tha vì 'quá đã'.

Ngực

39% phụ nữ nói rằng ngực là điểm phù hợp nhất để bắt đầu cho màn dạo đầu (ngoài vùng kín). Ngực là vùng nhạy cảm của phụ nữ vì có chứa nhiều đầu dây thần kinh làm khơi gợi cảm xúc và sự hưng phấn.

Đặc biệt, vòng 1 chính là khu vực nhạy cảm số 1. Một số người cực kỳ nhạy cảm khi được kích thích bộ phận này và thậm chí có thể đạt cực khoái. Khu vực này ở hướng 10 giờ đến 2 giờ là vùng nhạy nhất.

Nhưng những người khác có thể không thấy thú vị khi bị chạm vào, đặc biệt nếu họ đã trải qua một số loại phẫu thuật ở vùng này.

Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ rốn xuống “khu tư mật”

Hầu hết phụ nữ đều mơ ước được nằm trong một vòng tay vững chãi vì thế đừng ngần ngại đặt tay lên hông hoặc vòng tay qua hông cô ấy. Ôm cô ấy từ phía sau trong khi hôn nhẹ vào gáy nàng, để bàn tay lướt dọc từ xương sườn thấp nhất đến xương chậu và xoa bóp nhẹ nhàng khu vực này. Bạn được phép thỉnh thoảng tạt qua khu vực cấm nhưng chớ vội xâm nhập vì nếu làm thế bạn sẽ làm hỏng việc đấy.

Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vùng nách

Nếu bạn nghĩ vùng dưới cánh tay nàng không đủ “ma lực” để mang lại những kích thích thì quả là một thiếu sót rất lớn.

Theo khảo sát cho thấy, vùng nách là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ mà đa phần chị em muốn được chạm vào bởi có hàng loạt đầu dây thần kinh kích dục.

Để massage vùng nách, chàng hãy nhẹ nhàng lướt các ngón tay đi lên xuống rồi chuyển sang chuyển động tròn với tốc độ nhanh hơn.

Nàng sẽ cảm thấy phấn khích và không thể cưỡng lại được ham muốn đang cuộn trào sâu trong cơ thể.

Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cổ

Phần bên trong cổ là khu vực đứng thứ 2 mà phụ nữ muốn được chạm vào nhất với 28% bình chọn.

Theo chuyên gia tình dục Cordeau, da cổ của bạn rất mỏng và có rất nhiều dây thần kinh cảm giác tập trung ở đó. Phụ nữ sẽ rất thích nếu được hôn nhẹ lên cổ. 

Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phía trong đùi

Đây là khu vực nhạy cảm cuối cùng trước khi bạn tiến vào “vùng đất cấm”, vì vậy đừng bỏ qua nó. Đây cũng là khu vực từ đó cô ấy sẽ phát ra những tín hiệu thông báo đã sẵn sàng mở cửa thành cho đại quân của bạn tiến vào.

Eo và hông

Eo và vùng hông là những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ mà chàng massage nhẹ thôi cũng đủ khiến tim nàng đập loạn nhịp.

Nếu táo bạo hơn, bạn có thể đặt đá lên bụng nàng, hoặc ngâm tay trong đá rồi chạm vào khu vực này. Cơ thể nàng sẽ run lên bần bật theo từng nhịp thở ngất ngây.

Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khoeo chân

Vùng da đằng sau đầu gối rất mỏng và mềm, do đó rất nhạy cảm với các tác động bên ngoài vì các đầu dây thần kinh ở rất gần với lớp da. Một số phụ nữ rất thich thú khi được hôn vào khu vực này trong khi một số khác lại rùng mình vì nhột. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vùng 6, hãy tiến thẳng lên vùng 7 để chiếm lĩnh trận địa.

Lưng dưới

Lưng dưới của phụ nữ là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ mà nếu đàn ông biết cách kích thích, lưng nàng sẽ uốn cong lên để chuẩn bị đạt cực khoái.

Trong khi kích thích những vị trị khác như bầu ngực; bạn có thể kết hợp dùng tay massage lưng nàng để thấy những biểu cảm quyến rũ của vợ.

Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the điểm nhạy cảm

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