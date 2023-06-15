'Gái già lắm chiêu' tiết lộ 4 tư thế 'yêu' giúp chinh phục chàng trong tích tắc, nàng thì giảm mỡ bụng, cả hai 'nghiện' không lối thoát

Quan hệ tình dục cũng giống như một quá trình tập thể dục, khi mà bạn phải kết hợp các tư thế khác nhau. Đây chính là “bài tập thể dục” mà không ai cảm thấy nhàm chán cũng như sợ hãi.

Sự phấn khích của các nàng chính là nguồn cảm hứng để cánh mày râu hào hứng hơn trong quá trình “giao ban”. Hệ cơ ở vùng trung tâm gồm cơ lưng, bụng và xương chậu sẽ hoạt động mạnh mẽ, kết hợp nhịp nhàng với các cơ ở mông, bắp đùi.

Đây là một trong những tư thế “yêu” phổ biến nhất được nhiều cặp đôi ưa thích. Chúng kích thích ham muốn của cả hai phái trong cuộc “yêu”. Kiểu yêu này giúp kích thích vào điểm G của phái nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ‘yêu’ đứng

Đối tác của bạn sẽ đứng đối diện với bạn. Trước khi bắt đầu thâm nhập “cô bé”, một màn hôn nóng bỏng có thể kích thích tiết ra chất bôi trơn giúp “chuyện ấy” trở nên dễ dàng hơn và chàng có thể bớt căng thẳng hơn.

Bạn có thể đứng nhón chân một chút để việc “tiếp xúc” được thuận lợi hơn. Trong tư thế này, lượng calo ở cơ thể phụ nữ bị đốt cháy là 51 calo/phút.

Ảnh minh họa: Internet

Bế ‘yêu’

Ở tư thế này, bạn cần đối tác khỏe mạnh, cao lớn để có thể thể “bế” bạn trọn vẹn trong một khoảng thời gian nhất đinh. Hai tay bạn ôm chặt với cổ đối tác, hai chân ép chặt lên người. Bạn có thể tiêu hao 67 calo/phút ở tư thế này. Đặc biệt ở tư thế này chàng có thể đối mặt và nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt bạn, giúp cho cả hai hưng phấn hơn rất nhiều.

Tư thế cưỡi ngựa

Vị trí này khá linh hoạt và là một trong những yêu thích của các cô gái thích duy trì sự kiểm soát khi quan hệ tình dục. Không những vậy, tư thế này còn giúp tập luyện cơ chân, vùng bụng dưới.

Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng thích được quan hệ ở tư thế này để người phụ nữ của họ thỏa sức tung hoành, lâu lâu chàng chỉ phụ họa nhưng lại khiến cuộc ‘yêu’ trở nên thú vị hơn.