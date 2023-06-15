Bạn trai qua đời đột ngột, tôi trải chiếu nằm canh kế bên, giật mình lúc nửa đêm, vội vàng lật nắp quan tài lên xem, tôi 'xanh mặt' với cảnh tượng bên trong

Tâm sự Eva 15/06/2023 08:01

Ôm quan tài ngủ, nửa đêm tôi cảm giác có thấy tiếng ai thì thầm rồi ôm lấy mình, nghĩ chắc mình bị mộng du nhưng cảm giác càng lúc càng thật, tôi bật dậy thì tá hỏa khi thấy quan tài...

Yêu nhau mấy năm trời người ta chỉ mong rằng có thể được đền đáp bằng một đám cưới, với Thủy cũng vậy cô và Cường yêu nhau đến nay đã được hơn 4 năm nên Thủy cũng muốn tính chuyện cưới xin lắm rồi. Vậy nhưng lần nào nhắc thì Cường cũng nói lảng đi, nghĩ bạn trai chưa sẵn sàng nên Thủy đành đợi chờ thêm. Ấy thế rồi đùng một cái thì Cường tuyên bố chia tay vì lỡ làm người con gái khác có thai.

- Anh xin lỗi...anh biết có nói gì cũng không thể tạ tội với em được. Nhưng anh lỡ làm cô ấy có thai rồi..anh phải chịu trách nhiệm...

- Vậy còn em thì sao chứ? 4 năm qua của chúng ta không là nghĩa lý gì ư? Hóa ra anh đã lừa dối em ngay từ đâu sao?

- Anh xin lỗi...anh yêu cô ấy thật lòng em ạ.

Thủy như chết đứng trước câu nói ấy, hóa ra trong khi Thủy dành hết tình cảm cho Cường thì anh lại lừa dối cô. Thủy không dám nói lời chia tay, cô cứ vậy bước đi..vì Thủy đang mong chờ rằng rồi một ngày Cường sẽ quay về bên mình...

Bạn trai qua đời đột ngột, tôi trải chiếu nằm canh kế bên, giật mình lúc nửa đêm, vội vàng lật nắp quan tài lên xem, tôi 'xanh mặt' với cảnh tượng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1 tháng sau...

Thủy được mẹ của Cường báo tin anh bị tai nạn qua đời, khỏi phải nói lúc đó Thủy đau đớn như nào. Cô lao đến ôm lấy quan tài của bạn trai mà khóc nức nở...

Ai nhìn vào cũng thương xót cho Thủy, thế rồi lúc làm lễ nhập quan cho Cường thì Thủy thấy cô gái mà Cường làm cho có bầu. Nhìn thầy Thủy, cô ta hất mạnh cô ra rồi khóc lóc...

- Ôi anh ơi...anh bỏ em thì em biết làm sao đây.

Thủy nghĩ chắc hẳn linh hồn của Cường cũng chỉ muốn cô gái đó ở bên nên Thủy định bước đi, nhưng lúc đó cô gái kia kéo mạnh tay Thủy rồi nói.

- Cô giấu đâu rồi, số tiền 500 triệu của anh Cường cô để ở đâu.

- Cô nói cái gì vậy hả? Tiền gì tôi không biết.

- Cô đừng giả vờ giả vịt nữa. Tôi đã hỏi anh Cường và anh ấy nói số tiền 500 triệu anh ấy gửi chỗ cô. Giờ anh ta chết rồi cô định nuốt luôn ư? Đó là của tôi...cô đừng hòng lấy 1 xu.

- Anh Cường đang nằm trong quan tài...mà cô lại nghĩ đến chuyện tiền nong ư? Cô không sợ đứa bé trong bụng nghĩ cô độc ác ư?

- Đứa bé ư? Đằng nào anh ta cũng chết rồi để tôi nói thật nhé. Đứa bé trong bụng tôi là con của người khác, nhưng tôi lừa rồi "úp sọt" bạn trai cô thôi. Không ngờ anh ta ngu thế...

- Cô...sao cô độc ác vậy chứ?

- Có trách thì trách gã bạn trai của cô ngu thôi.

Nghe đến đó mà Thủy chết lặng đi, cô ôm quan tài vừa khóc vừa hận Cường, hận anh vì một người đàn bà đó mà phụ cô. Đêm đó Thủy xin bố mẹ Cường cho mình ôm quan tài ngủ, và rồi những chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra. Vì mệt quá nên Thủy ngủ thiếp đi, kết quả là nửa đêm Thủy có thấy tiếng ai thì thầm rồi ôm lấy mình. Thủy nghĩ chắc mình bị mộng du nhưng cảm giác càng lúc càng thật, Thủy bật dậy thì tá hỏa khi thấy quan tài bật ra còn xác bạn trai biến mất.

Bạn trai qua đời đột ngột, tôi trải chiếu nằm canh kế bên, giật mình lúc nửa đêm, vội vàng lật nắp quan tài lên xem, tôi 'xanh mặt' với cảnh tượng bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đang định hét lên thì có bàn tay bịt miệng Thủy lại....người đó chính là Cường.

- Gì thế này...là anh ư? Sao thế này...anh đã chết rồi cơ mà...có phải em đang mơ không?

- Không phải mơ đâu em. Là thật..anh chưa chết đâu.

- Tại sao anh lại giả chết.

- Vì anh muốn lật tẩy bộ mặt thật của người đàn bà kia, cô ta nói anh làm cô ta mang thai. Nhưng anh thề là không làm gì có lỗi với em, để lật tẩy âm mưu của cô ta anh phải chia tay em rồi giả chết. Cũng may lúc nãy cô ta nói sự thật anh đã ghi âm lại rồi. Anh xin lỗi vì đã để em khổ thời gian qua.

Thủy ôm lấy bạn trai thầm cảm ơn vì anh vẫn còn sống...mọi sóng gió đã quá. Giờ đây chỉ còn niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

Mê đắm cô hàng xóm bốc lửa, đêm đến tôi trèo tường qua 'tằng tịu' với cô, đang phấn khởi bỗng cô móc ra một thứ, khiến tôi tái xanh mặt mày trèo thẳng về nhà 

Mê đắm cô hàng xóm bốc lửa, đêm đến tôi trèo tường qua 'tằng tịu' với cô, đang phấn khởi bỗng cô móc ra một thứ, khiến tôi tái xanh mặt mày trèo thẳng về nhà 

Cứ nghĩ cả hai sẽ có đêm đầu tiên đáng nhớ, ngờ đâu cô hàng xóm lộ ra một thứ khiến tôi chạy thẳng về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái