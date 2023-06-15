- Anh xin lỗi...anh biết có nói gì cũng không thể tạ tội với em được. Nhưng anh lỡ làm cô ấy có thai rồi..anh phải chịu trách nhiệm...

Yêu nhau mấy năm trời người ta chỉ mong rằng có thể được đền đáp bằng một đám cưới, với Thủy cũng vậy cô và Cường yêu nhau đến nay đã được hơn 4 năm nên Thủy cũng muốn tính chuyện cưới xin lắm rồi. Vậy nhưng lần nào nhắc thì Cường cũng nói lảng đi, nghĩ bạn trai chưa sẵn sàng nên Thủy đành đợi chờ thêm. Ấy thế rồi đùng một cái thì Cường tuyên bố chia tay vì lỡ làm người con gái khác có thai.

- Vậy còn em thì sao chứ? 4 năm qua của chúng ta không là nghĩa lý gì ư? Hóa ra anh đã lừa dối em ngay từ đâu sao?

Thủy như chết đứng trước câu nói ấy, hóa ra trong khi Thủy dành hết tình cảm cho Cường thì anh lại lừa dối cô. Thủy không dám nói lời chia tay, cô cứ vậy bước đi..vì Thủy đang mong chờ rằng rồi một ngày Cường sẽ quay về bên mình...

Ảnh minh họa: Internet

1 tháng sau...

Thủy được mẹ của Cường báo tin anh bị tai nạn qua đời, khỏi phải nói lúc đó Thủy đau đớn như nào. Cô lao đến ôm lấy quan tài của bạn trai mà khóc nức nở...

Ai nhìn vào cũng thương xót cho Thủy, thế rồi lúc làm lễ nhập quan cho Cường thì Thủy thấy cô gái mà Cường làm cho có bầu. Nhìn thầy Thủy, cô ta hất mạnh cô ra rồi khóc lóc...

- Ôi anh ơi...anh bỏ em thì em biết làm sao đây.

Thủy nghĩ chắc hẳn linh hồn của Cường cũng chỉ muốn cô gái đó ở bên nên Thủy định bước đi, nhưng lúc đó cô gái kia kéo mạnh tay Thủy rồi nói.

- Cô giấu đâu rồi, số tiền 500 triệu của anh Cường cô để ở đâu.

- Cô nói cái gì vậy hả? Tiền gì tôi không biết.

- Cô đừng giả vờ giả vịt nữa. Tôi đã hỏi anh Cường và anh ấy nói số tiền 500 triệu anh ấy gửi chỗ cô. Giờ anh ta chết rồi cô định nuốt luôn ư? Đó là của tôi...cô đừng hòng lấy 1 xu.

- Anh Cường đang nằm trong quan tài...mà cô lại nghĩ đến chuyện tiền nong ư? Cô không sợ đứa bé trong bụng nghĩ cô độc ác ư?

- Đứa bé ư? Đằng nào anh ta cũng chết rồi để tôi nói thật nhé. Đứa bé trong bụng tôi là con của người khác, nhưng tôi lừa rồi "úp sọt" bạn trai cô thôi. Không ngờ anh ta ngu thế...

- Cô...sao cô độc ác vậy chứ?

- Có trách thì trách gã bạn trai của cô ngu thôi.

Nghe đến đó mà Thủy chết lặng đi, cô ôm quan tài vừa khóc vừa hận Cường, hận anh vì một người đàn bà đó mà phụ cô. Đêm đó Thủy xin bố mẹ Cường cho mình ôm quan tài ngủ, và rồi những chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra. Vì mệt quá nên Thủy ngủ thiếp đi, kết quả là nửa đêm Thủy có thấy tiếng ai thì thầm rồi ôm lấy mình. Thủy nghĩ chắc mình bị mộng du nhưng cảm giác càng lúc càng thật, Thủy bật dậy thì tá hỏa khi thấy quan tài bật ra còn xác bạn trai biến mất.

Ảnh minh họa: Internet

Đang định hét lên thì có bàn tay bịt miệng Thủy lại....người đó chính là Cường.

- Gì thế này...là anh ư? Sao thế này...anh đã chết rồi cơ mà...có phải em đang mơ không?

- Không phải mơ đâu em. Là thật..anh chưa chết đâu.

- Tại sao anh lại giả chết.

- Vì anh muốn lật tẩy bộ mặt thật của người đàn bà kia, cô ta nói anh làm cô ta mang thai. Nhưng anh thề là không làm gì có lỗi với em, để lật tẩy âm mưu của cô ta anh phải chia tay em rồi giả chết. Cũng may lúc nãy cô ta nói sự thật anh đã ghi âm lại rồi. Anh xin lỗi vì đã để em khổ thời gian qua.

Thủy ôm lấy bạn trai thầm cảm ơn vì anh vẫn còn sống...mọi sóng gió đã quá. Giờ đây chỉ còn niềm vui và hạnh phúc mà thôi.