Khám phá 6 vị trí siêu nhạy cảm trên cơ thể mà chỉ cần chạm vào, khoái cảm trong 'chuyện ấy' thăng hoa vượt bậc

Tâm sự Eva 17/06/2023 22:37

Hãy thử thoát khỏi vùng an toàn, khám phá những vị trí nhạy cảm chưa được khai phá trên cơ thể đối tác. Bạn sẽ tìm thấy những khoái cảm đầy bất ngờ trong chuyện giường chiếu.

Cổ tay bên trong

 

Các nhà tình dục học cho biết, cổ tay là một nơi rất thú vị, có rất nhiều dây thần kinh. Hãy bắt đầu bằng một cái chạm nhẹ nhàng, để cho đối tác từ từ cảm nhận được sự tiếp xúc của bạn. Đồng thời, hãy dành một chút thời gian giao tiếp bằng mắt, điều này sẽ cải thiện tâm trạng rất nhiều.

Gáy

Nhiều người thường thích để lại những dấu hôn trên cổ, với suy nghĩ đó là nơi quyến rũ nhất của đối tác. Nhưng trên thực tế, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cortex, phụ nữ sử dụng ngực và gáy như một vị trí thể hiện sự gợi cảm. Nụ hôn nên được bắt đầu ở hai bên cổ, sau đó nhẹ nhàng chà sát phần gáy.

Khám phá 6 vị trí siêu nhạy cảm trên cơ thể mà chỉ cần chạm vào, khoái cảm trong 'chuyện ấy' thăng hoa vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Da đầu

Nếu đã từng gội đầu ở các salon tóc, chắc hẳn bạn đã từng trải qua cảm giác thư giãn khi có ai đó mát xa da đầu của mình. Hãy xoa bóp da đầu của đối phương, dùng các đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa ấn và quan sát phản ứng của đối phương. 

Phía sau đầu gối

Vị trí này không phải là nơi ai cũng có thể chạm vào. Khi chạm vào phía sau đầu gối và tiến dần đến đùi, điều này nói lên quan hệ giữa cả hai đã vô cùng thân mật. Hãy kết hợp với ấn và gãi, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mẫn cảm này.

Khám phá 6 vị trí siêu nhạy cảm trên cơ thể mà chỉ cần chạm vào, khoái cảm trong 'chuyện ấy' thăng hoa vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dái tai

Để tối đa hóa tiềm năng gợi tình của đôi tai, hãy gãi nhẹ lên dái tai đối phương. Có một hiện tượng được gọi là "phản xạ sinh dục", cho rằng kích thích các dây thần kinh trong ống tai có thể khiến một số phụ nữ đạt cực khoái. 

Bàn chân

Mặc dù xếp cuối cùng nhưng đừng xem thưởng cảm giác do bàn chân mang lại. Trong quá trình "ân ái", chạm vào bàn chân bằng những cách khác nhau sẽ giúp khơi gợi sự ham muốn. 

Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân

Phát hiện 8 vùng 'nhạy cảm' hơn cả điểm G trên cơ thể phụ nữ, nhẹ nhàng chạm vào là nàng 'thổi bùng cảm xúc', đạt 'khoái cảm' toàn thân

Dưới đây là những điểm nhạy cảm trên cơ thể chị em phụ nữ, đánh thức được sự 'ham muốn' nhanh chóng, nàng nài nỉ xin tha vì 'quá đã'.

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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